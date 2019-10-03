Türkiye’nin doğal dokusuyla büyüleyen kasabaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’de atmosferi, köy dokusu, doğa manzaraları ve temiz havasıyla büyük tatil yörelerinden ayrılan kasabaları şu sıralar keşfetmenin tam zamanı... Haftanın yorgunluğunu unutup biraz olsun huzur bulmak istiyorsanız işte en güzel adresler…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
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Türkiye’de atmosferi, köy dokusu, doğa manzaraları ve temiz havasıyla büyük tatil yörelerinden ayrılan kasabaları şu sıralar keşfetmenin tam zamanı... Haftanın yorgunluğunu unutup biraz olsun huzur bulmak istiyorsanız işte en güzel adresler…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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TRİLYE Tirilye, Mudanya’dan minibüslerle kolaylıkla gidebileceğiniz, aracınızla seyahat ediyorsanız Bursa’dan ulaşacağınız güzel bir sahil kasabası.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Deniz kenarında da şehrin sokaklarında da sakin, huzurlu vakit geçirmeniz mümkün. Tirilye’ye gittiğinizde çarşıya özel vakit ayırmanızı öneririz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Diğer adı Zeytinbağı olan Tirilye’nin çarşısında birbirinden lezzetli zeytinler, zeytinyağı ve zeytinyağı ile yapılan ürünleri bulabilirsiniz. Ayrıca çıtır kabak reçeli gibi özel tatlar da Tirilye çarşısında.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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ILDIRI Küçük bir balıkçı köyüne yolunuzun düşmesini istemez misiniz? Mütevazı balıkçı lokantalarında, masmavi denizi seyre dalarak, denizin kokusunu içinize çekip gerçek deniz balıklarının eşsiz lezzetini tatmak; köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında fotoğraf karelerine konu olmak… Burası Ildırı köyü!
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yolu Alaçatı’ya ya da Çeşme’ye düşen herkesin mutlaka rotasını çevirmesi gereken sakin bir yer. Burası sadece doğal güzelliğiyle değil bağrında barındırdığı tarihi değeriyle de dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KARASU Dağları, gölleri, nehirleri, dereleri ve ovalarıyla tam da huzur tatilinize layık Karasu’da trekking, yürüyüş, bisiklet, tırmanış, balık tutma gibi birçok doğa aktivitesi sizleri bekliyor olacak.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sakarya’nın ve Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Karasu, şehir karmaşasından uzaklaşmak için birebir.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Biraz yeşil, az biraz da mavi eşliğinde odun ateşinde demlenen sevamerinizle geçireceğiniz her dakika size zindelik, huzur, sakinlik ve enerji olarak geri dönecek.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Her ne kadar Karadeniz ile çevrelense de Marmara sınırlarında bulunan Karasu’da konaklayabilir ve çevresindeki Sakarya Nehri, Efteni (Melen) Gölü ve Melen Çayı, Acarlar, Akgöl, Maden Deresi, Darıçayırı gibi eşsiz güzellikteki yerlerini gezebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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SAFRANBOLU Eski evleriyle ünlü Safranbolu, Kastamonu’ya bağlı. 18. ve 19. yüzyıldan kalma Türk evleri mimarisi, işçiliği, aksesuarlarıyla turistlerin ilgi odağı.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Restore edilen konakların bir kısmı otel, bir kısmı da restoran ya da kafe. Konakların kapıları, kapı tokmakları bir müzeye ait parçalarmış hissini uyandırıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Arasta Çarşısı belki biraz fazla turistik ama meydandaki kafede oturmak çok keyifli. Safranbolu lokumunu tatmayı ve Cinci Hanı dolaşmayı ihmal etmeyin.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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ÇUKURBAĞ Antalya’nın masmavi Kaş’ına 4 km uzaklıkta konumlanan Çukurbağ, aynı zaman da Çukurbağ Yarımadası olarak da adlandırılıyor. Daha kasabaya yaklaşmadan size uzaklardan artistik pozlar veren Çukurbağ, trekking ve kamp aktiviteleri için de doğal bir cennet.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Çukurbağ tatiliniz sonunda dilinizden düşüremeyeceğiniz anılar ve deneyimler kazanacaksınız.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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SİDE Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kuru Side…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları ve görülecek birçok yeriyle keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğa hem de tarih tutkunuysanız burası tam size göre…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Buraya geldiğinizde Apollon Tapınağı’nın yanı başında güneşin denizin üzerinden süzülerek batış sahnesi size unutulmaz anlar sunacak.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KAŞ Antalya’nın en batısındaki ilçe, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikteki koyları, plajları, tarihi antik yerleşimleri ve doğasıyla bu dünyadaki cennet gibi.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen Kaş’ta kano, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü etkinlikleri de yapılıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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AMASRA Batı Karadeniz'in ve Bartın'ın şirin ilçelerinden Amasra… Yemyeşil doğası ve doğal güzellikleriyle bölgenin incisi konumunda.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bu nedenle hafta sonu gezilerinin en ideal rotalarından biri. yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti. Fatih
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sultan Mehmet’in gördüğünde “Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (Dünyanın gözü) bu mu ola?” diyerek hayran olduğu Amasra, patika yolları, tarih kokan sokakları ve mağaralarıyla hafta sonu için oldukça ideal…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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SEFERİHİSAR Ülkemizin ilk sakin şehir unvanlı yeri olan Seferihisar, rahat ve huzurlu bir tatil geçirmek için ideal bir nokta. İzmir il sınırları içerisinde yer alan Seferihisar, yaşamın yavaş ilerlediği ve modernizme karşı direnen yapısı ile ziyaretçilerine özgün bir tatil atmosferi vadediyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Buraya geldiğinizde Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi ev Sığacık Pazarı'na mutlaka uğramalısınız.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KIYIKÖY Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba. Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsalı tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KÖYCEĞİZ Her karışından huzurun aktığı bir yer burası… Abartıdan uzak sahil kenarındaki birkaç restoran ve kafesiyle, az sayıdaki mütevazı moteliyle, maksimum üç katlı apartmanlarıyla, muazzam bir manzara sunan Köyceğiz’de gökyüzünü görmek için özel bir çaba sarf etmenize gerek yok.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Küçük ama bir sahil kasabasından beklediğiniz her şeye cevap veriyor. Uzanıp “gel keyfim gel” diyebileceğiniz Köyceğiz’de tüm stresinizi unutacağınız kesin. Sokaklarında yürürken duyacağınız tek ses, çiçekten çiçeğe konan uğurböceklerinin vızıltısı…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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PERŞEMBE Fındık bahçelerinin denizi selamladığı şelaleleri, Yason Burnu Yarımadası plajları ve sakin sahiliyle Karadeniz’in güzel şehri Ordu’nun en güzel duraklardan… 1500 metre yükseklikte yer alan Perşembe Yaylası, yemyeşil doğasının arasından akan kıvrım kıvrım dereleri görülecekler arasında.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Eski karayolunun virajlı yollarından şu sıralar geçerseniz yavaş yavaş doğanın sonbahara dönüşümünü tanıklık edeceksiniz. Yol üstü sürpriz lezzetlerse Perşembe’nin bonusu…