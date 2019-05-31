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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatAntalyaTürkiye’nin cennet köşesi! Deniz, kum ve güneş üçlüsü burada bir başka güzel...
Seyahat

Türkiye’nin cennet köşesi! Deniz, kum ve güneş üçlüsü burada bir başka güzel...

Yorucu bir kışın ardından gözler deniz, kum ve güneş üçlüsü için gidilecek yerlere çevrildi. Türkiye’de bu konuda en doğru adres Kaş… “Neden?” diye soracaksanız cevap çok basit. Çünkü burada Kaputaş Plajı var. Karşı kıyıdan da güzeller güzeli Meis göz kırpıyor. Bir hafta sonunuzu ya da bayram tatilinizi bu mavi cennette geçirmeye ne dersiniz? İşte size Kaş gezi rehberi

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Yorucu bir kışın ardından gözler deniz, kum ve güneş üçlüsü için gidilecek yerlere çevrildi. Türkiye’de bu konuda en doğru adres Kaş… “Neden?” diye soracaksanız cevap çok basit. Çünkü burada Kaputaş Plajı var. Karşı kıyıdan da güzeller güzeli Meis göz kırpıyor. Bir hafta sonunuzu ya da bayram tatilinizi bu mavi cennette geçirmeye ne dersiniz? İşte size Kaş gezi rehberi…

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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En güzel aşklar Kaş’ta yaşanır derler. Neden mi? Efsaneye göre Zeus tarafından zincire vurulan Uyuyan Dev Prometheus Kaş Limanı karşısında, sevgilisi de karşıdaki Meis Adası’nda uyuyormuş.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Bir gün devler uyanıp birbirine kavuşacak ve aşklarına kaldıkları yerden devam edeceklermiş. Kaş’a gelen sevdalılarda eğer Uyuyan Dev’e bakarlarsa hiç ayrılmazlarmış. Yıllardır ertelediğim aşkın sembolü Kaş’ın keşif vakti gelmişti.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Çok yormuştu televizyon ve internet... Biz insanlığın; zamanı yakalamaya, gündemi takip etmeye çalışırken kendimizden koşar adımlarla uzaklaştığımız zamanları olur. Mavi bir tuşa basıp birkaç günde olsa dünyayı kapatmak isteriz. İşte o zamanların en vazgeçilmez rotasıdır Kaş.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Burada her bütçeye uygun otel, pansiyon ve her damak tadına uygun restoran var. Yemek için çok düşünmeye gerek yok yani.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Bu huzurun karşısında beyaz servis tabağına ortadan bölünmüş birkaç çeri domates, ufak bir parça beyaz peynir, bir de çay yeter de artar. Yeter ki ruhumuz dinlensin.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Uzun çarşının mavi panjurlu evlerinin önünden geçip, pembe begonvillerle kaplı sokaklardaki şirin dükkânlara uğrayıp şort, tişört, parmak arası terlik moduna hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Burada yaşayan insanlar bana göre çok çok şanslı.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Mavi balkonlu evde yaşayıp, günlerce balkonunda oturup gelene geçene el sallayıp, onlarca kitap-dergi okuyarak, elimde bir Türk kahvesi fincanıyla bir ömrün burada geçtiğini hayal ediyorum.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Ne güzel bir ömür olurdu. Tıpkı 1980’lerdeki şarkılar gibi… Kaş tatili boyunca Uzun Çarşı ve civarlarına her gün uğranabilir.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Kaş’tan sonra hafta içi sabah erkenden Kaputaş’a yol almak lazım.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Hafta sonları ve yaz aylarında muhteşem bir kalabalık oluyor.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Kaputaş sonsuz bir manzara, uçsuz bir güzellik…

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Instagram’da her yaz popüler olma sebebini gidince hemen anlıyorsunuz. Nerden çekerseniz çekin her karesi unutulmaz.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Kaputaş sonrası ya da bir diğer gün Antiphellos Antik Kenti Tiyatrosu’nu ziyaret edebilirsiniz.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Deniz, kum, güneş ve temiz hava arasına konumlandırılan antik tiyatro MÖ 1. yy’da yapılıyor.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Tiyatronun basamaklarına oturunca çok çok uzaklara gidiyor insan. Düşünüyorsun, düşünüyorsun...

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Kaş’ta Kekova turlarına katılabilir, hatta Meis Adası’na bile günübirlik gidebilirsiniz.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Meis Adası Kaş’ın hemen karşısında yarım saat sürüyor. Tatili planlarken Meis için gerekli prosedürü oradaki tur acentalarından öğrenip günübirlik ziyaret edebilirsiniz.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Denize girmek için Büyük Çakıl Plajı’nı da tercih edebilirsiniz.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Plaj küçük ve şirin. Etrafında konaklamak için birçok otel ve pansiyon mevcut.

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy
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Bayramlar ve tatiller yaklaşıyorken bu otellerin birinde konaklayıp Kaş’ın tadını çıkartabilirsiniz.

YazYazGezginKaşAntalyaANTALYAkaşta denize girilecek yerlerseyahatdunyagezi
Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga | Fotoğraflar: Alamy

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