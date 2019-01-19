Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin 'Beyaz Cenneti' dünyaya tanıtıldı! İngilizler haber yaptı, şimdi ise...
Denizli'deki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC'nin haber sitesinde tanıtıldı. BBC'nin Travel sayfasında Pamukkale'yi, travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis antik kentiyle tanıtması turizmcileri sevindirdi.
Dünyanın önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC'nin haber sitesi, geçen yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan beyaz cennet Pamukkale'yi internet sitesinde tanıttı.
Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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BBC'nin Travel sayfasında Pamukkale tanıtım yazılarıyla birlikte beyaz travertenler, balon turları, şifalı sular, Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi kalıntılarının bulunduğu fotoğraflar yer aldı.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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BBC'nin internet sitesinde Pamukkale'yi ele alması turizmcileri de sevindirirken, 'Beyaz Cennet'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağı belirtildi.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Ziyaretçi rekoru kırmıştı Kleopatra havuzu olarak da bilinen antik havuz, antik tiyatro, cehennem kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı ve diğer tarihi zenginliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale'de ziyaretçi sayısında da rekora imza atıldı.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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2014'te 1 milyon 875 bin turisti ağırlayan Pamukkale, 2015'te 1 milyon 710 bin, 2016'da 974 bin 500 ve 2017'de ise 1 milyon 524 bin kişi giriş yaptı.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Pamukkale'yi, 2018’de 2 milyon 50 bin turist ziyaret etti. Böylece Pamukkale, tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısını görmüş oldu.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Hedef 3 milyon turist Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin Türkiye'nin en önemli tabiat harikalarından biri olduğunu söyledi.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Pamukkale'ye ilginin giderek arttığını vurgulayan Karahan, şunları dile getirdi: "Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 2018'de 2 milyon rakamını aşarak bir rekor kırıldı.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Bu bizi mutlu ediyor ancak henüz istediğimiz noktada değiliz. Bu konuda hepimizin yapması gereken pek çok görev var.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Kamu kurumlarının yanı sıra sektör temsilcilerinin bu konuda ciddi çalışmaları var. 2 milyon rakamının Pamukkale için az olduğunu düşünüyoruz.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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İnşallah o rakamların daha da üst seviyelere en kısa zamanda çıkacağına inanıyoruz. Hedefimiz yıllık 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak."
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Şimdi ise selfie çekmek için gelenlerin akınına uğruyor Müze ve örenyerlerine olan ilgiyi artırmak, kültürel mirası daha geniş kitlelere yaymak amacıyla dünyanın birçok yerinde düzenlenen 'Müzede Selfie Günü' bu yıl beyaz cennet Pamukkale'de de kutlandı.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Dünyanın çeşitli yerlerinden beyaz travertenleri görmek için kente gelen yabancı turistler, Pamukkale'yi ve Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi. Türkiye'nin en fazla turist çeken örenyerlerinden Pamukkale'de çıplak ayakla travertenler üzerinde gezen, Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserler hakkında bilgiler alan turistler, bol bol fotoğraf ve selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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'Ücretsiz olsa etki alanı büyür' Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 'Müzede Selfie Günü'nü Pamukkale'de renkli bir şekilde kutladıklarını söyledi.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Pamukkale'nin eski hareketli günlerine geri döndüğünü ifade eden Şen, "Bugün misafirlerimizle birlikte selfie çektik. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, dünyada da bir etki yaratacaktır. Denizli'ye ve Türkiye'ye gelen turist sayısına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Bu etkinlik keşke vatandaşlarımıza ücretsiz olabilseydi. Etki alanı daha da büyürdü. Özellikle Dünya Müzeler Günü'nde bu etkinliğin ücretsiz yapılmasıyla örenyeri ve müzelerin daha etkin tanıtımının yapılması sağlanabilir.
Hürriyet Seyahat / DHA - AA
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Çünkü sosyal medyanın oldukça güçlü bir etkisi var. Biz bundan bölge olarak da çok olumlu etkileniyoruz. Pamukkale özlenen günlere geri dönüyor. 2018'de 2 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde ziyaretçi aldık. Biz bu sayının 2019'da 3 milyona ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.