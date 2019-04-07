Türkiye'nin adı pek duyulmamış saklı cenneti! Turizme kazandırılacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Temiz suları, manzarası, florası ve faunasıyla kendisine adeta hayran bırakan, 193 kuş türünün yaşam alanı bulduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor.
Kaynak ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, temiz suyu, manzarası, zengin flora ve faunasıyla dikkati çeken Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılacak.
Anadolu Ajansı
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Adalar Mahallesi sınırlarındaki göl, doğa meraklılarının, fotoğrafçıların ve gezginlerin her geçen gün daha çok ilgi odağı haline geliyor.
Anadolu Ajansı
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193 kuş türüne ev sahipliği yapıyor Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce geçen yıl ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescillenen göl, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından turizme açılacak.
Anadolu Ajansı
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Hatay'da düzenlenecek olan EXPO 2021 organizasyonunda da ziyaret edilecek yerler arasında bulunan Gölbaşı Gölü, 193 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
Anadolu Ajansı
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Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, derneklerini kurmalarındaki temel amacın Gölbaşı Gölü'ne sahip çıkmak olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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Derneklerinin ilk olarak gölde flora ve fauna çalışmaları yaptığını vurgulayan Öğünç, "Gölbaşı, barındırdığı flora ve fauna ile ülkenin en önemli sulak alanı olmaya adaydır.
Anadolu Ajansı
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Kaynak sularla beslenen gölün havzası yaklaşık 5 bin 500 dekardır. Yapılacak küçük bir çalışmayla bu rakam 8 bin dekara çıkacak." dedi.
Anadolu Ajansı
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"Yatırım programına alındı" Öğünç, Gölbaşı'nın yıllar önce kurutulan Amik Gölü'yle aynı kaderi paylaşmasını istemediklerini bildirerek, şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı
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"Gölümüz özellikle yaz aylarında kuruyordu. Evsel ve tarımsal atıklar göldeki biyolojik çeşitliği tehdit ediyordu. Sazlıkların yakılması içinde barınan türlerin yok olmasına neden oluyordu. 'Vahşi sulama' dediğimiz yöntemle göldeki su aşırı oranda tüketiliyordu.
Anadolu Ajansı
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Kaçak avcılık yapılmaktaydı. Gölün, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenmesi gerekiyordu. Bu konuda ilgili kurumlarla görüşmelerimiz oldu. Gerekli sunumları bakanlığımıza yaptık. Geçen yıl başlarında bu statünün alınmasıyla bakanlığın yatırım programına alınabildi."
Anadolu Ajansı
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Göl alanı 8 bin dekara çıkarılacak Yatırım programıyla birlikte ilk olarak kurumlar arası görev dağılımı yapıldığını belirten Abdullah Öğünç, bu görevlerin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibi görevinin de derneklerine verildiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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Öğünç, gölün sürdürülebilirliği için seddeleme çalışması yapıldığına ve bu sayede 5 bin 500 dekar olan göl alanının 8 bin dekara çıkarılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
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"Göl, beslendiği orandan fazla su kaybediyordu. Yani göl su tutmuyordu. Bu konuda seddeleme çalışması yapılması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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Gölün sürdürülebilirliği için en önemli çalışma buydu. Bu çalışmanın ardından göl alanı 8 bin dekara çıkacak.
Anadolu Ajansı
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Böylelikle biyolojik çeşitlilik korunacak ve artacak. İnsanlar yine belirli bir program dahilinde balıkçılık yapacak.
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Yürüyüş parkurları, kuş gözlem noktaları su altı akvaryumları ya da tünellerin yapılması planlanıyor.
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Burası yaban hayata, doğaya ilgi duyanların önemli bir merkezi haline gelecek.
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Teması doğa olan ve Hatay'da yapılacak olan EXPO 2021 için önemli bir mekan olacak.
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Tüm bu saydığımız göldeki mevcut riskler bertaraf edilip, sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar sağlık şekilde tamamlandığında ve ekoturizmine yönelik sosyal tesisler yapıldığında, Gölbaşı Türkiye'de tabiat turizminin merkezi haline gelecek."