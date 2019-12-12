Türkiye'nin adı çok fazla duyulmamış 15 saklı yeri! Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. Sizin için sakin bir hafta sonu için kalabalıktan uzak pek fazla bilinmeyen yerleri listeledik...