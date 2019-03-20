Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'den iki yer daha 'sakin şehir ağına' girdi! Sayı 17'ye yükseldi...
İtalya'nin Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda Muğla'nın Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinin üyeliği kabul edildi. İlk olarak 1999'da İtalya'da başlayan 'sakin şehir' uygulaması, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye'de 17 yerleşime ulaştı.
İtalya'nin Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda Muğla'nın Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinin üyeliği kabul edildi. İlk olarak 1999'da İtalya'da başlayan 'sakin şehir' uygulaması, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye'de 17 yerleşime ulaştı.
İHA, AA
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Ahlat’a 'sakin şehir' unvanı verilmesi ilçede büyük sevinçle karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat’ın sakin şehirler platformunda yer almasının bir kez daha marka şehir Ahlat’ı tanımlama açısından önemli olduğunu söyledi. Ahlat’ın yeni bir ivme daha kazandığını ifade eden Başkan Çoban, "Dünyada takriben 200 ülkemizde de 17 şehrin içinde yer aldığı Cittaslow diye tanımlanan sessiz sakin şehirler kategorisinde bütün kriterleri tamamlayarak onayını aldı.
İHA, AA
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Bizimle beraber bildiğim kadarıyla bu dönemde ülkemizde Kemahiye ve Köyceğiz ilçelerininde bu sınıfa dahil edildiğini biliyoruz.
İHA, AA
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Bu önemliydi nerede meseleye değinmek gerekiyorsa ülkemizde bir taraftan tarihin ve kültürün en yüksek derecede aynı zamanda UNESCO mirası içerisinde yer alan bir özelliğine sahipken, artı özellikleriyle bu tarihi mirasın haricinde doğal güzelliği, flora zenginliği, botanik bir güzelliği olması itibariyle Van Gölü’nün sahilindeki bu adres tarihimizde stratejik önemiyle beraber günümüzde de stratejik bir önem arz etmeye başladı.
İHA, AA
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Samimiyetle ifade ediyorum ki, aslında burada kazanan sadece Ahlat olmamış aynı zamanda Sakin şehirler platformununda dünyada çok önemli bir adresi kendi bünyesine, uhdesine kabul ettiğini görüyoruz. ilçe halkımıza hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.
İHA, AA
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“En büyük sevdamız kültürel mirasın tüm dünyaya tanıtılması” En büyük sevdalarının Ahlat’taki kültürel mirasın tüm dünyaya tanıtılması olduğunu söyleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Ahlat’taki abideler, 8 bin 200 abide aynı zamanda 4 bin yıllık siyasi hayatın bütün motiflerini bağrında taşıyor böyle bir özelliği var.
İHA, AA
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Ama bununla beraberde Ahlat’taki geçmişte tıbbın yani bugün alternatif tıp olarak tanımlanan tıbbın çok ileri gittiğini görüyoruz.
İHA, AA
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Astronominin çok ileri gittiğini görüyoruz. Burada da o tıbbı tanımlayan flora zenginliğini yani o botanik zenginliği endemik bir zenginliği de hep beraber müşahede ediyoruz. Bizim derdimiz bu güzel cennet bahçesiyle herkesin tanışmasını sağlamak ve insanlarımızın da bu zenginlikten olması gereken nispette faydalanmasını sağlamaktır.
İHA, AA
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Ama her şeyden önce dünya insanlık mirasının içerisinde yer alan Ahlat’ın bu sessiz sakin şehirler platformunda da yer alması bir kez daha marka şehir Ahlat’ı tanımlama açısından önemli olmuştur diye düşünüyorum” dedi.
İHA, AA
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“Ahlat için sevindirici bir haber” Ahlat’ın ‘Sakin Şehir’ unvanına kavuşmasının Ahlat için çok sevindirici bir haber olduğunu belirten Çoban, “Bu ayın 23’ünde de İnşallah sertifikamızı İzmir’de alıyoruz. Daha sonra İtalya’da da bunun son aslında seramonisini gerçekleştirmek üzere bir ay sonrada orada çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
İHA, AA
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Biz takriben 200 küsur kriterin yer aldığı bir çalışma yürüttük. Bu kriterlerin tamamını oluşturmak çok zordu, güçtü ama konu Ahlat olunca çok rahat oldu. Çünkü bu kriterlerin birçoğu doğal olarak mevcuttu. Ülkemiz kazandı, ilçemiz kazandı. Ahlat’ımıza, halkımıza hayırlı olsun. Bu doğal güzelliği muhteşem olan diyara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.
İHA, AA
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Köyceğiz de listede yer alıyor AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köyceğiz'in, Türkiye'de bu unvanı alan 16'ncı, Muğla'da ise Akyaka'dan sonra ikinci yer olduğunu söyledi.
İHA, AA
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Köyceğiz'in her anlamda ‘sakin şehir’ unvanını hak ettiğini belirten Gökcan, "Doğal ve tarihi güzelliğiyle yeryüzü cenneti Köyceğiz diyebiliriz. Bu unvanı almamızda Köyceğiz Belediye Başkanımız Sayın Kamil Ceylan'ın büyük katkısı var. Bizler de bundan sonraki süreçte Köyceğiz'imizin güzelleşmesi, tarihi ve doğal dokusunu koruyarak bu unvanı sürdürebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
İHA, AA
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Köyceğiz'in bu unvanı almasının artan turist sayısı ve turistin kalitesiyle doğru orantılı olduğunu anlatan Gökcan, "Başkanımız bunu fark ettiği için bu unvana müracaat etti. Köyceğiz'in bu unvanı almasında en büyük etkenlerden biri Köyceğiz'in gerçekten yaşanılabilir, huzur ve dinginliğe sahip olan sakin bir şehir olması. Turistlerin fazlasıyla ilgi göstereceğini düşünüyorum. Özellikle zengin ve elit turist dediğimiz kişilere de ciddi anlamda bir cazibe merkezi olacak." diye konuştu.
İHA, AA
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Gökcan, şunları kaydetti: "Muğla'mız o kadar güzel bir şehir ki önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimiz de 'sakin şehir' unvanı alabilmek için sıraya girecek. Çünkü bu unvanı alan belediyeler ciddi anlamda cazibe kenti oluyor. İlçelerin tanıtımı ve markalaşma sürecinde çok ciddi bir katkı sağlıyor. Turizmin 12 aya yayılmasında da Citteslow (Sakin şehir) ciddi anlamda katkı sunuyor. Darısı diğer ilçelerimizin başına."
İHA, AA
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Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Pirci ise 'sakin şehir' unvanı ile Köyceğiz'in sakinliğinin tescillendiğini ifade etti.
İHA, AA
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İki yıldır, bu unvan için çaba harcadıklarını belirten Pirci, "Köyceğiz Belediyesi ve başkanımızın büyük katkılarıyla sakin şehir unvanını Köyceğiz'imize kazandırdık.
İHA, AA
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Bununla ilgili bir buçuk iki yıldır büyük bir uğraş veriyorduk. Çok şükür buna muktedir olduk. Köyceğiz'in sakinliğini tescillendirmiş olduk." dedi.
İHA, AA
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Köyceğiz CittaSlow koordinatörü Halil Karanfiloğlu da dünyanın 253'üncü sakin kentinin Köyceğiz seçildiğini ve Cittaslow Genel Merkezince onaylandığını söyledi.
İHA, AA
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Sakin şehir sayısı 17 oldu Türkiye'de şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat 'sakin şehir' kabul edildi.