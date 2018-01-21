Türkiye’deki en iyi 10 Osmanlı şaheseri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Osmanlı 600 yıl boyunca hüküm sürerken, hâkim olduğu coğrafyayı sayısız mimari eserle donattı. Jürimiz bu hafta başta Mimar Sinan’ın eserleri olmak üzere Türkiye’deki cami, medrese, saray, köprü, çeşme, hamam, çarşı, konak, darüşşifa ve kervansaraylar arasında Osmanlı imzasını taşıyan en güzel ve mutlaka görülmesi gereken eserleri seçti.
Osmanlı 600 yıl boyunca hüküm sürerken, hâkim olduğu coğrafyayı sayısız mimari eserle donattı. Jürimiz bu hafta başta Mimar Sinan’ın eserleri olmak üzere Türkiye’deki cami, medrese, saray, köprü, çeşme, hamam, çarşı, konak, darüşşifa ve kervansaraylar arasında Osmanlı imzasını taşıyan en güzel ve mutlaka görülmesi gereken eserleri seçti.
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
2 / 32
TARİHÇİ, REHBER, TÜRKOLOG, SEYAHAT YAZARI, TV PROGRAMCISI, FOTOĞRAFÇI VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ Prof. Dr. İlber Ortaylı - Tarihçi Ertuğrul Günay - Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Zeki Apalı - TUREB Başkanı Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı Sebati Karakurt – Hürriyet Fotoğraf Editörü
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
3 / 32
Bahar Akıncı - Hürriyet yazarı Serhan Güngör - Rehber Sinan Kunter - TV programcısı, gazeteci Fatoş Güngör - Rehber Ali Canip Olgunlu - Türkolog
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
4 / 32
10- Batı ve Osmanlı tarzı: HÜKÜMET KONAĞI / KASTAMONU Mimar Vedat Tek tarafından yapılan iki katlı olarak batı klasizmi ve Osmanlı oryantalizminin bir sentezi olarak farklı bir yere sahip. Kentin sembolü haline gelen yapı 116 yıldır aynı işlevde görevini sürdürüyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
5 / 32
Anıtsal bir kamu binası olan konak için İlber Ortaylı, “19. yy’da mimari açıdan yapılan en önemli eserlerden biri. Bursa ve İzmir’deki hükümet konakları da çok önemli” diye söylüyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
6 / 32
9- Yeşilırmak’ın kenarında: SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ / AMASYA Fatih’in oğlu Sultan Bayezid’in şehzadeliğini geçirdiği Amasya’ya 1486’da bir hediye olarak inşa ettirdiği külliye görkemli bir taç kapıya sahip.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
7 / 32
Yeşilırmak kıyısında geniş bir alana yayılan külliye yan mekânlı cami, medrese, imaret ve şadırvandan oluşuyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
8 / 32
Caminin bahçesinde 500 yıllık anıt ağaçlar da mekânla beraber zamana meydan okuyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
9 / 32
8- Hamam sefası: HÜRREM SULTAN HAMAMI / İSTANBUL Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip olan hamamların en iyi korunmuşu ve aynı zamanda Mimar Sinan’ın bir eseri olması açısından bu listede olmazsa olmazdı.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
10 / 32
Kadın ve erkek bölümünü birbirine simetri olarak tasarlanan hamam 1557’de hizmete girdi.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
11 / 32
Soğuk İstanbul günlerinde Sultanahmet’te yer alan mekâna gidip hamam sefası yapmanın da tam zamanı!
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
12 / 32
7- Masmavi çiniler: SULTAN AHMET CAMİİ / İSTANBUL Osmanlı padişahı I. Ahmet’in Ayasofya’nın tam karşısına yaptırdığı cami heybeti ve içerisindeki Türk çini işçiliğinin en önemli eserleriyle adeta Ayasofya’ya meydan okuyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
13 / 32
260 pencereyle donatılan caminin en önemli özelliği ağırlıkla mavi renkte olan 20 bini aşkın İznik çinisiyle süslenmiş olması.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
14 / 32
Bu nedenle Türkiye’nin ilk altı minareli cami olan yapıya Avrupalılar “Mavi cami” (Blue Mosque) diyorlar.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
15 / 32
6- Eşsiz detaylar: ULU CAMİ / BURSA Yıldırım Beyazıd’ın 1399’da Mimar Ali Neccar’a yaptırdığı şaheser Evliya Çelebi’nin ifadesiyle Bursa’nın Ayasofyası’dır.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
16 / 32
Avrupa’da dünyanın düz sanıldığı 14. yy’da caminin minberine işlenen güneş sisteminin kusursuz kabartmaları hayret uyandırıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
17 / 32
Ayrıca yapının ortasındaki şadırvan, dev 87 duvar yazısı ve Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nden dönerken getirttiği Kâbe örtüsünün de burada olması bu camii eşsiz kılıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
18 / 32
5- Ticaretin kalbi: KAPALIÇARŞI / İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un ticaretini canlandırmak için 1461’de yaptırdığı çarşı bugün bile kentin ticaret merkezlerinin başında geliyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
19 / 32
Mistik havası, sayısız mücevher, el dokuma halılar, turistik eşyalar ve nicesiyle 3 bin 600 dükkâna sahip.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
20 / 32
Yılda ortalama 90 milyon ziyaretçinin geldiği Kapalıçarşı İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğranılacak yerler listesinde başı çekiyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
21 / 32
4- Sınırdaki simge: İSHAK PAŞA SARAYI / AĞRI 18. yy sonlarında yapılan eser Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
22 / 32
Serhan Güngör, “İmparatorluğun doğu sınırında bir simge gibi yükseliyor” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
23 / 32
Kesme taştan yapılan sarayın doğu kısmında Selçuklu mimarisini yansıtan süsleme ve kabartmalar da eseri zenginleştiriyor. Karlarla kaplı Ağrı Dağı’yla birlikte eşsiz fotoğraflar çekme imkânı sunuyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
24 / 32
3- Şehre hâkim: SÜLEYMANİYE CAMİİ / İSTANBUL Mimar Sinan’ın 1557’de tamamladığı cami Haliç ve Boğaz tarafından bakıldığında tüm şehre hâkim olmasıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’a attığı imza olarak duruyor.
Bahar Akıncı, “Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Süleymaniye, görkemi ve işçiliği ile İstanbul’a çok mu çok yakışıyor” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
27 / 32
2- İmparatorluğun kalbi: TOPKAPI SARAYI / İSTANBUL İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed’in inşa ettirdiği saray 400 yıl boyunca Osmanlı’nın dünyaya hükmettiği ve kalbinin attığı yerdi.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
28 / 32
700 bin metrekarelik alana yayılan komplekste sultanların özel eşyaları, paha biçilemeyen Kaşıkçı Elması, Kutsal Emanetler, Harem Dairesi ve silahlar görecekleriniz arasında.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
29 / 32
Ayrıca saray İstanbul’un dünyaca ünlü siluetini oluşturan en önemli yapıların başında yer alıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
30 / 32
1- Zirveye ‘Sinan’ imzası: SELİMİYE CAMİİ / EDİRNE /B> Osmanlı Sultanı II. Selim, 1575’te Osmanlı mimarisinin zirve noktası olan bu eşsiz camii çok sevdiği Edirne’ye yaptırdı.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
31 / 32
Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği yapı insan zekâsının yaptığı en önemli mimari eserlerden biri olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Şehrin her noktasından görülen Selimiye’nin en önemli özelliğiyse daha önceki kubbeli yapılarda, asıl kubbe kademeli yarım kubbelerin üzerinde yükselirken bu cami tek bir kubbe ile örtülmüştür.