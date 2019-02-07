Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de yeşille mavinin buluştuğu cennet! 300 TL'ye sessiz sakin tatil...
Biraz olsun şehirden uzaklaşmak, çiçeklerin, kuş seslerinin içinde huzurlu bir hafta sonu tatiline ne dersiniz? Sizin için hem tüm iş stresinizi unutacağınız hem de bolca aktivite yapacağınız, içinde konaklamanın da olduğu güzel bir liste hazırladık. Hatta Sevgililer Günü için hâlâ plan yapmadıysanız bu listeyi çok seveceksiniz. İşte yeşilin maviyle birleştiği, erkenden baharı yaşayacağınız adresler. Üstelik fiyatlar pek fazla cep yakmıyor...
Biraz olsun şehirden uzaklaşmak, çiçeklerin, kuş seslerinin içinde huzurlu bir hafta sonu tatiline ne dersiniz? Sizin için hem tüm iş stresinizi unutacağınız hem de bolca aktivite yapacağınız, içinde konaklamanın da olduğu güzel bir liste hazırladık. Hatta Sevgililer Günü için hâlâ plan yapmadıysanız bu listeyi çok seveceksiniz. İşte yeşilin maviyle birleştiği, erkenden baharı yaşayacağınız adresler. Üstelik fiyatlar pek fazla cep yakmıyor...
Fotoğraflar: Otellerin resmi web siteleri
Hürriyet Seyahat
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Yeşilin ve mavinin birleştiği yer: Albatross Dağ Evleri / Balıkesir Eşsiz doğa manzaraları ve yeşilin maviyle birleştiği yer olan Albatross Dağ Evleri, ahşap evleriyle huzurun adresi... Bu dağ evlerinde hafta sonunuzu bir bardak çayınızı yudumlarken doğayı izleyerek geçirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Terasında akşam yemeği yiyebilir ve her sabah servis edilen geleneksel köy kahvaltısıyla sabahınıza huzurlu bir şekilde merhaba diyebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Gün içinde isterseniz bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, isterseniz de bisiklet macerasına katılabilirsiniz. Yarım pansiyon olarak hizmet veren Albatross Dağ Evleri’nde bir gününüzü geçirmek isterseniz iki kişi, kahvaltı ve akşam yemeği dahil, 275 TL.
Hürriyet Seyahat
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Dağların eşsiz huzuru: Taş Konak Dağ Evleri / Samsun Haftanın yorgunluğunu atmak için bir diğer adres ise Taş Konak Dağ Evleri. Taş Konak Dağ Evleri’nin sahipleri hayatlarının başlarında bambaşka bir işle uğraşsalar da zamanla insanların huzur bulacağı bungalovlar inşa ettiler.
Hürriyet Seyahat
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Sabahları köy kahvaltısıyla güne başlayacak ve öğle taş fırında pide ve mangalda et çeşitleriyle bir ziyafet çekeceksiniz. Ayrıca Taş Konak Dağ Evleri’nde, Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde kayak keyfi de yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Taş Konak Dağ Evleri’nden Akdağ Kayak Merkezi’ne ulaşım imkânı da sunuluyor. Ayrıca doğa yürüyüşleri ve bisiklet turlarıyla hafta sonunuzu daha da huzurlu bir hale getirebilirsiniz. İki kişilik fiyat 300 TL. Fiyata sadece kahvaltı dâhil… Akşam yemeği de yine bölgeye dâhil restorandan yiyebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Maşukiye’nin huzuru: Boğaziçi Butik Otel / Kocaeli Türk mutfağı alanında uzman olan Boğaziçi Butik Otel, tesisinin içinden geçen akarsu ve çevresinin güzelliğiyle temiz bir hava almanızı sağlayacak.
Hürriyet Seyahat
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Tesis yeni bungalovlar da yaptı. Burada binicilik, ATV turu, paintball, doğa yürüyüşleri ve Sapanca Gölü’nde su sporları yapabilirsiniz.
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Odaların her birinde muhteşem doğayı izlemeniz için balkon bulunuyor.
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Yemek tesisteki otelden de yenilebileceği gibi bahçede bulunan barbekü de kullanılabiliyor.
Hürriyet Seyahat
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İki kişi konaklama fiyatı 450 TL. Kahvaltı dahil...
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Karadeniz’in eşsiz güzellikleri: Birun Kümbet Dağ Evi / Giresun Türkiye’nin en temiz havasının bulunduğu Kümbet Yaylası’nda bulunan Birun Kümbet Dağ Evi’nde kalarak gerçek huzura erebilirsiniz.
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Sabah kahvaltıyla başlayan macera, yayladaki çeşitli aktivitelerle devam edecek.
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Ayrıca ATV turu, ateş başı sohbetleri, bisiklet keyfi ve piknik de yapabileceğiniz aktiviteler arasında.
Hürriyet Seyahat
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Restoranda Karadeniz mutfağından seçme lezzetler sunuluyor. İki kişi kahvaltı dahil konaklama fiyatı 300 TL
Hürriyet Seyahat
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Kamp ya da bungalov: Kayserkaya Dağ Evleri / İzmir Kayserkaya Dağ Evleri de kendini insanlara huzurlu zamanlar geçirmeye adamış bir tesis. İzmir’in Şirince Köyü’nde bulunuyor. Standart odalar haricinden dileyen kamp da yapabiliyor.
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İster kendi çadırınızla gelin ister tesisten bir tane edinin... Kamp kahvaltı hariç kişi başı 25 TL. Eğer kamp konaklamanıza kahvaltıyı da dâhil etmek isterseniz fiyat 35 TL’ye çıkıyor.
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Eğer dağ evlerinde konaklamak isterseniz 350 TL ödemeniz gerekiyor. Odalara göre fiyatlar yükseliyor.
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Doğayla iç içe: Maşukiye Cansu Tesisleri/ Sapanca Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidiyle tanınan yemyeşil bir yer.
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Sessiz sakin ve doğayla iç içe olan Maşukiye, huzur vadeden yapısıyla hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden...
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Tesiste standart oda, suit oda ve bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. İki kişilik standart oda fiyatı, cumartesi günleri 350, pazar ise 250 TL.
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Aktivitesi bol bir hafta sonu: Karaca Dağ Evleri / İzmit Karaca Dağ Evleri, hem huzurlu bir hafta sonu hem de eğlenceli ve aksiyon dolu aktiviteler yapmak için oldukça ideal bir yer.
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ATV safari, paintball ya da 4 çarpı 4 bir jip kiralayıp çevre yaylalarda off-road yapmak mümkün. Ayrıca yoga yapılacak yerleri de bulunuyor.
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Mart ayının ilk haftasından itibaren yer bulabilirsiniz. Yarım pansiyon şeklinde hizmet veren Karaca Dağ Evleri’nin, iki kişi fiyatı 450 TL.