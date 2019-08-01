Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’de yeşili ve oksijeni bol 10 adres! Huzurlu bir hafta sonu için tam zamanı...
Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki! Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan birçok yer var. İşte doğanın içinde huzur bulup kendinizi yenileyeceğiniz en güzel 10 yer...
Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki! Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan birçok yer var. İşte doğanın içinde huzur bulup kendinizi yenileyeceğiniz en güzel 10 yer...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Taraklı / Sakarya Sakarya’nın zamanın akmayı unuttuğu yerlerinden biri olan Taraklı, ülkemizde Cittaslow yani ‘Sakin Kent’ unvanına sahip ilçelerden. Taraklı’ya geldiğiniz zaman dikkatinizi ilk olarak yemyeşil doğası, sonrasında da Safranbolu’daki tarihi evleri andıran karakteristik evleri dikkatinizi çekecektir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Taraklı’nın merkezindeki meydanda kafeleri de var. Bu kafelerde dinlenebilirsiniz, meydanın yakınındaki yerlerde ise gözleme, tost gibi atıştırmalıklar yapıp satan dükkânlar mevcut.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Taraklı turunuzu tamamladıktan sonra hediyelik eşya dükkânlarından hediyelikler alabilirsiniz. Yunus Paşa Cami ve Tarihi Han’a da uğramayı ihmal etmeyin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şirince / İzmir Güzel İzmir’in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yeri Selçuk ilçesine bağlı bir köy Şirince. Üzüm bağları, zeytinlikleri, meyve ağaçları, sıcacık insanları ve yemyeşil doğasıyla bu köy ülkemizde oksijeni bol yerlerden sadece biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şirince’nin Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezerken karşınıza küçük küçük köz kahvesiyle ünlü kafeler, hediyelik eşya dükkanları ve mutfağında leziz mi leziz yöresel yemekler yapan teyzeler sizi karşılar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Oylat / Bursa Yeşil Bursa’nın termal sularıyla öne çıkan yeridir Oylat. Burası yemyeşil çam ormanlarıyla etrafı sarılmış bir yer. Belli başlı kaplıca tesisleri olduğu gibi günlük kiralık evler ve apart otelleri de vardır. Oylat’ı gezmek ve keşfetmek için günübirlik Bursa’dan gidebileceğiniz gibi, isterseniz buradaki tesislerden birinde konaklama yaparak Oylat termal sularıyla şifalanabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Göynük / Bolu Yemyeşil tepelerin arasında bir vadide eski Türk evleriyle sizi karşılayan Göynük, İstanbul’a yakın olduğu kadar Ankara’ya da oldukça yakındır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Buranın en dikkat çekici özelliklerinin başında iki-üç asırdır bu yemyeşil vadi içerisindeki varlığını korumuş olan, geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan, ahşap ağırlıklı tarihi evleridir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Göynük’ün seyir terasına çıkıp, taş kaplı dar sokaklarında gezindikten sonra çarşıda bulunan restoranlarda cevizli ve tereyağlı erişte, mantı, güveçte yaprak sarma yemeden buradan ayrılmayın.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Amasra / Bartın Batı Karadeniz’in doğal güzellikleri ve tarihi dokusundan nasibini alan Amasra, Bartın il merkezine sadece 16 km. mesafede yer alır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Merkeze olan yakınlığı, plajları, bol oksijenli yemyeşil doğası, yöresel kahvaltısı ve balık restoranları ile Amasra’ya doyamayacaksınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Konaklamada ise hem sahilde hem de merkezde yer alan otellerden ya da apart dairelerden birini tercih edebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İğneada / Kırklareli Yeşil ve mavi denince Trakya’da ilk akla gelen yerlerden biri İğneada. Kırklareli’nin Demirköy ilçesine 26 km. mesafedeki İğneada, kökleri suların içinde kalmış yemyeşil longoz ormanları ve 22 kilometrelik incecik kumlara sahip plajlarıyla öne çıkmaktadır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Trakya'nın Karadeniz sahiline kıyısı olan İğneada’da konaklama için tercih edebileceğiniz küçük oteller ve daireler hizmet vermektedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Maçahel Yaylası / Artvin Maçahel Yaylası Doğu Karadeniz’de yer alan Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde bulunur. Maçahel, Türkiye ve Gürcistan sınırları boyunca yer almaktadır. Zorlu yollar aşılarak varılabilen yaylanın ülkemiz sınırları içerisinde kalan bölümüne yukarı Maçahel denilmektedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Vadiye geldiğiniz anda yol boyunca devam eden enfes doğa, burada da karşınıza çıkar. Bol oksijenli yemyeşil bir doğaya sahip Maçahel’de yeşilin her tonunu bulunursunuz. Burada konaklama yapabileceğiniz birkaç tane işletme vardır. Özellikle yörede yaşayan halk tarafından pansiyon olarak işletilen ahşap evlerde konaklayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yuvacık / Kocaeli Yemyeşil doğasıyla İstanbul’a sadece 90 dakikalık bir mesafede yer alan Yuvacık, Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı bir konumdadır. Sadece hafta sonları bile günübirlik gidebileceğiniz bu doğa harikası yerde nefes kesici bir güzellik sizleri bekliyor. Yuvacık Barajı’nın yer aldığı bölgede ister piknik yapın, ister trekking yapın. Bedeniniz kadar ruhunuzun da dinleneceği Yuvacık’ta misafirlere hizmet veren kahvaltı yapılabilecek, yemek yenebilecek restoranlar da var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yeşilyurt Köyü / Çanakkale Dünya çapında oksijenin en bol olduğu yerlerden biri olan Kazdağları’nın eteklerinde yer alır bu tarihi köy.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü, Kuzey Ege’nin en yeşil ve en güzel köylerinden sadece birisidir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Burada ister tüm gününüzü geçirebilir, isterseniz de köyde hizmet veren otellerden birinde konaklamanızı yapabilirsiniz. Gelmişken de meydandaki köy kahvesinde yemeden ayrılmayın.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bördübet / Muğla Muğla’nın doğa harikası yerlerine ev sahipliği yapan Marmaris’in yeşille mavinin kucaklaştığı beldelerden biri de Bördübet...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Gerek incecik kumlarla kaplı plajları, gerekse de yemyeşil çam ormanları arasında ister kamp yapın, isterseniz de bölgede hizmet veren iki-üç tesisten birinde konaklayın… Bol oksijeniyle yemyeşil bir doğaya sahip olan Bördübet’e bu yıl mutlaka uğrayın. Kaynak: neredekal.com