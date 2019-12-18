Türkiye'de varlığı pek bilinmeyen 15 cennet köşe! Hepsi birbirinden güzel... 

Karadeniz’in keşfedilmemiş cevheri Türkiye'de gezilecek yerler deyince aklınıza son gelecek yerlerden biri herhalde Gümüşhane'dir. Halbuki Karadeniz yaylalarının hemen arkasında, maden açısından olduğu kadar kültürel açıdan da zengin bir şehir olan Gümüşhane, hem coğrafik hem de bilinirlik açısından Trabzon'un gölgesinde kalmış. Gümüşhane il sınırlarında yer alan Santa Harabeleri ise kelimenin tam anlamıyla gizli kalmış bir cevher!