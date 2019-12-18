Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, AA, DHA
18 Aralık 2019 - 14:27,
Türkiye'de varlığı pek bilinmeyen 15 cennet köşe! Hepsi birbirinden güzel...
Kalabalıktan uzaklaşmak, kafa dinlemek ve aynı zamanda yeni yerler keşfetmek isteyenler, bu liste tam size göre. Türkiye'nin pek bilinmeyen ve oldukça az kişi tarafından ziyaret edilen bu cennet köşelerini görünce bayılacaksınız. İşte Türkiye’nin saklı güzellikleri…
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Tarihi ve doğal güzellikler açısından fazlasıyla zengin olan ülkemizde, henüz keşfedilmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen bir çok mekan bulunuyor. İşte Türkiye'de bugüne kadar pek dikkat çekmemiş o eşsiz yerler...
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Karadeniz’in keşfedilmemiş cevheri
Türkiye'de gezilecek yerler deyince aklınıza son gelecek yerlerden biri herhalde Gümüşhane'dir. Halbuki Karadeniz yaylalarının hemen arkasında, maden açısından olduğu kadar kültürel açıdan da zengin bir şehir olan Gümüşhane, hem coğrafik hem de bilinirlik açısından Trabzon'un gölgesinde kalmış. Gümüşhane il sınırlarında yer alan Santa Harabeleri ise kelimenin tam anlamıyla gizli kalmış bir cevher!
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Gümüşhane il merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Santa Vadisi, Doğu Karadeniz Dağları’nın en ulaşılmaz coğrafyalarından birisi. Eski adının Rumca Ksantha’dan geldiği tahmin edilen Santa’nın şimdiki adı Dumanlı. Çevresi 2 bin metre yüksekliğinde dağlarla çevrili olan ve adıyla örtüşen beyaz bulutlarıyla bilinen Dumanlı farklı bir dünya. Toprak bir yolun zorlukla aştığı derin vadiler arasında iğne yapraklı ormanlar, geniş çayırlıklara konumlanan köyler, tepelerde hayalet gibi yükselen eski kiliseler ve tarihi kalıntılardan oluşan Dumanlı Türkiye’nin saklı cennetlerinden…
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Zirvedeki cennet
Trabzon-Gümüşhane sınırında2 bin 533 rakımlı Camiboğazı mevkisinde yer alan ve yörenin saklı cenneti olarak nitelendirilen Çakırgöl, doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenlere her mevsim eşsiz güzellikler sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesine 36 kilometre uzaklıkta, yörenin ‘saklı cenneti’ olarak da nitelendiriliyor. Çevresi bin 160 metre, boyu 250 metreyi bulan, derinliği 2 ile 15 metre arasında değişen göl, halk arasında 'göze' olarak bilinen 8 küçük su kaynağı besliyor.
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Serin suları ve bozulmamış doğasının yanı sıra bünyesindeki göl ile ilgi gören bölge, çimenler, sık sık gölün bulunduğu tepeyi ve çevresindeki yaylaları saran sis ve bulutlar, göldeki kırmızı benekli alabalıklar ve temiz havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı güzergahındaki kara yolundan ulaşılan göle, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisi giderek artıyor.
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Çevresindeki yaylalarıyla da adeta ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Çakırgöl, erken kar yağması ve uzun süre erimemesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘kış sporları turizm merkezi’ ilan edilmişti. Bu plan çerçevesinde öncelikle göle ve çevresindeki yaylalara ulaşımı sağlayan yolun iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.
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Gezginlerin yeni favorileri
Son yıllarda özellikle Lavanta Kokulu Köy ile gezginlerin favorisi haline gelen Isparta, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de insanı büyülüyor. Özellikle Eğirdir Gölü, Kovada Gölü Milli Parkı ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon sonbahardan kalma günlerin devam ettiği şu sıralarda doğayla baş başa kalmak; yeni keşif rotalarına koyulmak isteyenler için birebir…
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Eğirdir Gölü’nün doğal bir uzantısı olan ve fazla suların bir kanal aracılığıyla akıtıldığı Kovada Gölü ise karstik çöküntüler sonucu meydana gelen bir göl. Aradaki dar vadinin alüvyonlarla dolması sonucu bugünkü halini alan gölün çevresini kuşatan zengin bitki örtüsü ve barındırdığı yaban hayattan dolayı, bölge 1970 yılında milli park, 1992 yılında ise 1. derece sit alanı ilan edildi.
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Saklı cennet olarak biliniyor
Şenpazar, Kastamonu ilinin kuzeybatısında, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alıyor. Kastamonu il merkezine 100 km mesafede olup, Karadeniz’e uzaklığı 37 km. İlçe Kuzeyde Cide, Güneyde Azdavay, Kuzeydoğuda Doğanyurt ilçeleri tarafından çevrilmiş.
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Şenpazar ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen ‘Saklı Cennet Şenpazar’ unvanına sahip Kızılcasu ormanları, şu sıralarda ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor. Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan ve her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Kızılcasu tabiat parkı sarı ve yeşilin farklı tonlarına ev sahipliği yapıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında yer alıyor. Doğada güzel zaman geçirmek istiyorsanız burası tam size göre…
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Keşfedilmeyi bekliyor
Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki tarafı Toros Dağlarıyla oluşan Nadire Kanyonu, doğa tutkunlarının yeni gözdesi. Rengi nedeniyle halk tarafından ‘Turkuaz Gölü’ olarak adlandırılan Ermenek Barajı'na akan suların da kanyondan geçmesi nedeniyle, kanyon içinde tekneyle geziliyor. Taşeli Platosu'nda yer alan dağlık ve ormanlık sarp kayalarla çevrili bir kalenin önünde kurulan Ermenek, doğa ve tarihi yapısıyla turizmin yeni gözdesi olmaya başladı.
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Konya, Antalya ve Mersin'e komşu olan Ermenek'e ilçesine Göksu'nun güney kolu olan Ermenek Çayı'nın üzerinde oluşan Ermenek Barajı ile Nadire Kanyon’u turkuaz rengiyle güzellik katıyor. Fariske Çayı'nın, baraja akan sularıyla dolu olan kanyon, derin olma özelliğini de taşıyor. İki tarafı devasa Toros Dağlarından oluşan kanyon, Ermenek Belediyesi'ne ait teknelerle geziliyor. Burada oldukça güzel fotoğraflar yakalayacağınız garanti…
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Oksijen deposu
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan çam ağaçları ve göletiyle adeta bir cenneti andıran Belenova Mesire Alanı keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası… Kuyucak'a 28 kilometre mesafedeki 1200 rakımlı Belenova Gedik mevkiinde bulunuyor. Çam ağaçlarıyla çevrili göleti de içinde barındıran 10 hektarlık alan dört mevsim piknikçilerin ilgisini çekiyor.
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Özellikle yeni yapılan ahşap kır lokantası ve yürüyüş yolları ile hizmete açılan mesire yeri, eşsiz manzarası, kuş cıvıltıları ile şehrin gürültüsünden uzakta vakit geçirip, bol bol oksijen depolamak isteyenler için çok ideal. Belenova, sadece Kuyucaklıların değil çevre illerden de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi de oluyor.
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Ormanın içinde huzur adresi
Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda. Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından’da oldukça zengin.
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Şövalye adası
Fethiye Körfezi'nin ağzında, körfezi koruyormuş gibi yerleşmiş bir ada Şövalye adası. Fethiye’nin merkezinden 10 dakika uzaklıkta. Patika yürüyüşleri, suya batmış evler ve şehir duvarları etrafında yapılan kano gezileri, Haçlı Seferleri dönemine ait kalenin kalıntıları çevresinde yapılan keşif turları meşhur
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Muhteşem manzara
Rize ile Erzurum’u ayıran Doğu Karadeniz Dağları sırasının Ovit’ten Kaçkarlar’a uzanan bölümünde, yaklaşık 300’e yakın buzul gölü yer alıyor. Dağın ve karın 3 bin metre üzerindeki doruklarda bulunan sayısız göl, beyaz yamaçlara ve yeşil vadilere yayılıyor. Mescit Dağı ile Verçenik zirvesi arasında kalan bölgedeki derin çanağa konumlanan moren gölleri, İspir-Yedigöller olarak biliniyor. İç içe geçen mevsimleriyle Karadeniz ikliminin yarattığı bu tabiat harikası coğrafyada, 3 bin 250 metre yüksekliğindeki tepeden, tüm platoyu süsleyen göllerin manzarası muhteşem güzellikte.
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Orta Karadeniz'in 'Uzungöl'ü
Amasya'nın Taşova ilçesinde doğal güzellikleri ve gölüyle Trabzon'daki Uzungöl'e benzetilen Borabay Tabiat Parkı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Borabay Tabiat Parkı, ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi 37 ağaç türünü barındırırken gölüyle de eşsiz doğa manzarası sunuyor.
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Kamp, piknik ve kır evleriyle şehrin yoğun stresinden kurtulmak isteyenlerin uğrak mekanı olan tabiat parkı, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor. Sosyal tesisleri ve piknik alanları bulunan, teknelerle gezi düzenlenen Borabay Tabiat Parkı, tarih turizmiyle bilinen Amasya'nın doğa turizmiyle de ilgi görmesini sağlıyor.
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Son yıllarda sıkı bir yapılaşma yasağının getirildiği Gölyanı, doğal zenginliklerinin gelecek nesillere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla geçen yıl tabiatı koruma alanı ilan edildi.
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Fotoğraf severlerin gözdesi olacak
Taşkale Karaman'a bağlı bir kasaba… Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber, turistik İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları da bu kasabada bulunuyor.
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Ayrıca buradaki en özel yerlerden biri de Manazan Mağaraları… Bu mağaralar İç Anadolu’da önemli kültürel zenginliklerinden. Fakat obrukların, Mevlana’nın ve Çatalhöyük’ün gölgesinde kalmış, adını duyuramamış. Mağaralar insan - doğa ilişkisinin Anadolu’daki örneklerinden sadece biri. İnsanoğlunun zor durumda kaldığında nasıl bir azimle, güçle dağları delip, barınak yapabildiğinin en güzel örneği…
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Tarih sevenlere
Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar İlçe merkezinde, Kütahya’ya 50 km uzaklıkta yer alıyor. Penkalas (Kocaçay) Irmağının yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalıların öncülü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının su perisi Erato ile efsanevi kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı sanılmakta...
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Görüntüsü büyüleyici
Uşak iline bağlı Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminde yapılan Tarihi Clandras Köprüsü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış. ünün iki tarafı dağ kayalığına dayandırılmış ve uzunluğu 24 metre derinliği 17 metre genişliği ise 1,75 metre. Köprü resmi kaynaklarda Cılandıras ismiyle de anılmakta... Köprünün yanında bulunan Elektrik Santralinden boşaltılan su beton kanal yardımı ile köprünün yanından aşağı dökülmekte ve bir şelale görüntüsü vermekte...
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Egzotik bir görünüme sahip
Kastamonu Pınarbaşı’nda Ilıca Köyü sınırlarında yer alıyor Ilıca Şelalesi... 15 metre yükseklikten dökülen şelalenin, döküldüğü yerde oluşan doğal havuz ve çevresi çeşitli bitki örtüsü ile kaplanmış egzotik bir görünüme sahip... Özellikle sonbaharda renk cümbüşünü fotoğraflamak için buraya mutlaka gitmelisiniz…
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İngiltere’deki ünlü yapıya benzetiliyor
Uşak'ta Büyük İskender tarafından kurulan ve mimari görünümü nedeniyle İngiltere’deki ünlü Stonehenge taşlarına benzetilen Blaundus Antik Kenti, günümüzde birinci derece sit alanı ilan edilen etkileyici ve görkemli bir alan.