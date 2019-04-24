Türkiye’de sonbaharın en güzel sahil kasabası... Çılgın yaz kalabalığı yok, şimdi tam zamanı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye’de sonbaharın en güzel sahil kasabası... Çılgın yaz kalabalığı yok, şimdi tam zamanı
Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı, kısaca şimdi tam zamanı...
Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı, kısaca şimdi tam zamanı...
Şu sıralar iki-üç gün bir yerlere gidip kafa dinlesek düşüncesi aklınızdan gitmiyorsa doğru adrestesiniz. Herkesin çok sevdiği Kaş’ın her halini rahat rahat fotoğraflamak istiyorsanız da doğru mevsimdesiniz. Pek kalabalık olmayan sokaklar, fotoğraf çekme istediğinizi tetikleyecek.
Kaş’ı ne kadar övsem az gelir. Her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ve hâlâ doğallığını koruyor. Tadına doyum olmayan bir hafta sonu geçirdik ve Kaş’la hasret giderdik. Kaş’ın yazı ayrı kışı ayrı güzel ama bu mevsimde bir başka güzelmiş. Çok iddialıysanız şu sıralar denize bile girebilirsiniz.
Antalya’dan Kaş’a giderken her defasında mola verdiğimiz yol üstü lezzet duraklarımız var. Kahvaltı vaktiyse Yarıkpınar Meydan Restoran’da durup köy kahvaltısı yaparız, yemek vaktiyse de Ulupınar’a uğrarız.
Akşama doğru ise herkes tekrar merkezde toplanıyor. Havanın serinlemesiyle birlikte meydandaki Old House Kafe’de ateş yanmaya başlıyor ve ateşin etrafından dönen muhabbetlere doyum olmuyor. Pazar kahvaltımızı Gözlemeci Müşerref’in yerinde yaptık.