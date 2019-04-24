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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye’de sonbaharın en güzel sahil kasabası... Çılgın yaz kalabalığı yok, şimdi tam zamanı
Seyahat

Türkiye’de sonbaharın en güzel sahil kasabası... Çılgın yaz kalabalığı yok, şimdi tam zamanı

Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı, kısaca şimdi tam zamanı...

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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Nurgül BÜYÜKKALAY

Nurgül BÜYÜKKALAY

Seyahat Yazarı
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
1

Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı, kısaca şimdi tam zamanı...

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
2

Şu sıralar iki-üç gün bir yerlere gidip kafa dinlesek düşüncesi aklınızdan gitmiyorsa doğru adrestesiniz. Herkesin çok sevdiği Kaş’ın her halini rahat rahat fotoğraflamak istiyorsanız da doğru mevsimdesiniz. Pek kalabalık olmayan sokaklar, fotoğraf çekme istediğinizi tetikleyecek.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
3

Kaş’ı ne kadar övsem az gelir. Her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ve hâlâ doğallığını koruyor. Tadına doyum olmayan bir hafta sonu geçirdik ve Kaş’la hasret giderdik. Kaş’ın yazı ayrı kışı ayrı güzel ama bu mevsimde bir başka güzelmiş. Çok iddialıysanız şu sıralar denize bile girebilirsiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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4

Antalya’dan Kaş’a giderken her defasında mola verdiğimiz yol üstü lezzet duraklarımız var. Kahvaltı vaktiyse Yarıkpınar Meydan Restoran’da durup köy kahvaltısı yaparız, yemek vaktiyse de Ulupınar’a uğrarız.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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5

Kaş’a vardığımızda kendimizi Cumhuriyet Meydanı’na attık ve günümüzün büyük bir kısmını meydandaki Çınaraltı Kafe’de çay içerek geçirdik.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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6

Koşuşturma yok, hangi plaja gideceğiz derdi yok ve akşam yemeği için yer bulma telaşı yoktu. Sonrasında kedilerin ev sahipliği yaptığı boş sokakların tadını çıkardık.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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7

Sokaklar daha tenha ve bence bu haliyle daha romantik. Yazın kalabalıktan yürüyemediğim sokaklarını doya doya gezdim ve bu kasabanın hâlâ gözümden kaçan birçok güzellik barındırdığını fark ettim.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
8

Her girdiğim sokakta kediler selamladı beni. Hepsi sokakları boş bulmanın mutluluğunu yaşıyor, kapı önlerinde miskin miskin yatıyorlardı.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
9

Çınaraltı’dan kafanızı sağa çevirip yukarı yürümeye başladığınızda Kaş fotoğraflarında bol bol gördüğünüz Uzun Çarşı çıkar karşınıza. Uzun Çarşı’nın hemen sonunda Kral Mezarı var.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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10

Uzun Çarşı’da yazın kalabalıktan zor yürürsünüz, bu nedenle fotoğraf çekmek de ayrı bir sıkıntıdır. Ben hazır boş bulmuşken çarşıdaki her dükkânın, evin fotoğrafını çeke çeke ilerledim.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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11

Kaş merkezde dolaştıktan sonra Kaş Marinaya gittik. Son dönemlerde Kaş Marina yeni açılan mekanlarıyla birlikte hareketli olmaya başladı. Marinadaki Oxygen Bar ve Passarella Restoran çok keyifli.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
12

Akşama doğru ise herkes tekrar merkezde toplanıyor. Havanın serinlemesiyle birlikte meydandaki Old House Kafe’de ateş yanmaya başlıyor ve ateşin etrafından dönen muhabbetlere doyum olmuyor. Pazar kahvaltımızı Gözlemeci Müşerref’in yerinde yaptık.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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13

Müşerref teyzenin küçücük bir yeri var, yeri yaz kış açık ve çok lezzetli bazlama yapıyor.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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14

Konaklama için hiç telaşlanmanıza ve önceden rezervasyon yaptırmanıza gerek yok.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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15

Kaş merkezde ya da merkeze 5 km. mesafedeki Çukurbağ Yarımadasında birçok açık butik otel bulabilirsiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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16

Kaş’a 25 km uzaklıktaki Kalkan’ı ve Patara Antik Kenti’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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17

Kaş’a Ulaşım
Kaş, Antalya merkeze özel araçla üç saat uzaklıkta. Antalya Otogarından otobüslerle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
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18

Havayolu kullanacaksanız Antalya Havalimanı 220 km, Dalaman Havalimanı ise Kaş’a 150 km mesafede yer alıyor.

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Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy

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