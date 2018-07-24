Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’de orman köşklerinde hafta sonu tatili! Üstelik hem yakın hem de ucuz…
Bursa Uludağ'da bulunan 46 orman köşkü, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor. Artan sıcaklıklardan bunalarak serinlemek isteyen vatandaşlar, tatillerini Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Uludağ'da yaptırılan "orman köşkleri"nde geçiriyor. Peki bu köşkler nasıl kiralanıyor, ücreti ne kadar? İşte detaylar…
Bursa Uludağ'da bulunan 46 orman köşkü, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor. Artan sıcaklıklardan bunalarak serinlemek isteyen vatandaşlar, tatillerini Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Uludağ'da yaptırılan "orman köşkleri"nde geçiriyor. Peki bu köşkler nasıl kiralanıyor, ücreti ne kadar? İşte detaylar…
Fotoğraflar: AA, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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200 dönüm arazi üzerine kurulu köşkler, 12 ay hizmet veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ Sarıalan mevkisinde 46 orman köşkü inşa ettirdi.
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Köşkler, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
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Bursa şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan'ın etrafı çam ağaçlarıyla örtülü.
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Bol oksijenli havaya sahip bölgedeki orman köşkleri, kışın olduğu gibi yaz aylarında da yoğun.
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Orman köşklerinin işletmesini devralan şirketin rezervasyon sorumlusu Meltem Öz, yaklaşık üç yıldır hizmet veren orman köşklerinin 197 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
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200 DÖNÜM ALANA KURULU Öz, yaklaşık 200 dönüm alan üzerine kurulu 8'i altı, geri kalanı 4'er kişilik 46 orman köşkünün 12 ay hizmet verdiğini vurgulayarak, "Bölge, yaz aylarında sağlık turizmi açısından da önem taşıyor.
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Kadınlarda 17, erkeklerde 21 gün üzeri konaklama yapıldığında kan yenilenmesi söz konusu oluyor.
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Bundan dolayı Uludağ'a yoğun ilgi var" dedi.
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Köşk fiyatlarının yaz aylarında günlük 500-600 lira arasında değiştiğini belirten Öz, şöyle konuştu:
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"KIŞ AYLARINDA MALİYET YÜKSELİYOR" "Kışın bu fiyatlar artabiliyor.
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Kayak turizminden dolayı kış aylarında maliyet yükseliyor.
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Apart otel konseptinde hizmet veriyoruz.
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Yaz aylarında özellikle hafta sonları yüzde 80 doluluk oranıyla çalışıyoruz.
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Hafta içi de yoğunluk söz konusu.
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Katar, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimiz yoğunlukta.
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Bulundukları ülkelerde sıcaktan bunalan serinlik için Uludağ'a geliyor.
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Uludağ'da profesyonel alan kılavuzları eşliğinde yürüyüş yapan, elektrikli bisikletle tur atan tatilciler, konaklamak için de köşkleri tercih ediyor"
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Suudi Arabistan'dan ailesiyle Uludağ'a gelen ve köşklerde konaklayan Abdulkerim Dehluz, Türkiye'ye her yıl geldiğini anlattı.
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Aynı zamanda Uludağ'ı çok beğendiğini söyleyen Dehluz, şunları söyledi:
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"Yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez Uludağ'a geliyorum. Suudi Arabistan çok sıcak.
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Buradaki orman havası bize iyi geliyor. Her yıl gelip bu köşklerde konaklıyorum"
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Bursa merkezden ailesiyle gelen Osman Yeleser de Uludağ'ın yaz ve kış aylarında turist çektiğini vurgulayarak, "Orman köşklerinde 4 gece konaklayacağız.
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Burasını herkese tavsiye ederim. Uludağ sadece kışın değil, yazın da kaçırılmaması gereken bir yer. Yaz aylarında sıcaktan bunalıp buraya geliyoruz" diye konuştu.