Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’de ölmeden önce görülmesi gereken yerler! National Geographic seçti...
Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye'den 6 kültür ve doğa mirası alanını aldı. İşte listeye giren Türkiye’deki yerler…
Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye'den 6 kültür ve doğa mirası alanını aldı. İşte listeye giren Türkiye’deki yerler…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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AYASOFYA Dünya mimarlık tarihinin ayakta kalmayı başarmış en önemli yapıtlarındandır Ayasofya. Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’a yaptığı en büyük kilise...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Aynı yerde tam üç kez inşaa edilmiş olan tasarım harikasının bugünkü hali ise İmparator Justinianos (527 – 565) tarafından Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmış.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ayasofya’nın daha gösterişli, daha görkemli olması için İmparatorluk sınırlarındaki tüm eyaletlere haber gönderilmiş, en güzel parçaların toplatılması istenmiş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ayasofya’da bulunan sütun ve mermerler Aspendos, Ephesus gibi Anadolu ve Suriye’de yer alan en önemli antik kentlerden toplanmış...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Beyaz mermerler için Marmara Adası, pembe mermerler için Afyon, sarı mermerler için ise Kuzey Afrika kapılarına gidilmiş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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537 yılında ibadete açılan Doğru Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’daki en büyük ve görkemli yapısına Osmanlı İmparatorluğu döneminde mihraplar, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiş...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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SÜMELA MANASTIRI Trabzon – Maçka’da Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı dünyanın en eski ve en önemli manastırlarından...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bir rivayete göre MS 365 – 395 yılları arasında, Atinalı iki rahip birbirlerinden bağımsız olarak rüyalarında Hz. İsa ve Hz. Meryem’i Mela Dağı’nda görürler.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Rüyalarından etkilenen Barnabas ve Sophronios adlı iki rahip, denizden 1.150 m yükseğe, rüyalarında gördükleri yere Sümela Manastırı’nı inşa etmeye karar verir.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kesinlikle görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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MARDİN “Baş döndürücü Mardin, Suriye çölüne yukarıdan bakan parlak taç gibi bir tepede yer alır” diye geçiyor kitapta...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Fırat ve Dicle nehirlerinin bereketli topraklarında yer alan önemli yerleşim yerlerinden Mardin, tam anlamıyla medeniyetlerin beşiğidir.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Sürekli yerleşim başlangıcının MÖ 6750'lere tarihlenebileceğini gösteren kalıntılar mevcuttur.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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GÖBEKLİTEPE 12 bin yıl öncesine ışık tutan bir kült merkezi Göbeklitepe. İlk keşfi 1963 yılında gerçekleşmiş olsa da, önemi 1994 yılından sonra anlaşılmış ve kazı çalışmalarına başlanmış...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kazılar sonucunda birçok bilgiye ulaşılmış olmasına rağmen, bu bilgiler den bazıları hâlâ gizemini koruyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en eski yerleşimlerinden olan Göbeklitepe’yi yapanların kim olduğu, 60 ton ağırlığındaki sütunların buraya nasıl taşındığı ve üstlerinin neden örtüldüğü gibi sorular ve muhtemelen yıllarca sürecek tartışmalar sonucunda belki de insanlık tarihinin sırları çözülecek, kim bilir?
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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MISIR ÇARŞISI Doğu ile batı, kuzey ile güney arasında stratejik bir konumda bulunan Anadolu, ve özellikle İstanbul, gerek Bizans döneminde gerekse Osmanlı döneminde hareketli bir ticaret merkezi olmuştur.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Doğal limanları sayesinde gerçekleştirilen ticaret, İstanbul’un ticaret merkezlerinin denize yakın şekilde konumlanmasına sebep olmuştur
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Mısır Çarşısı’nın da bulunduğu Eminönü sahil kısmı Bizans döneminden beri yoğun bir pazaryeri olma özelliğini koruyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Mısır Çarşısı, 1957 yılında inşaasına başlanan Yeni Camii Külliyesi’nin bir parçası olarak yapılmış, burada bulunan dükkanlar ve satılan malların genellikle Mısır’dan gelmesi sebebiyle Mısır Çarşısı adını almış.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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KAPADOKYA Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.