Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de mayıs ayında gidilecek yerler! Uzman isimlerden beş öneri...
Tam da şu sıralar tatil planı yapıyor ya da birkaç günlük bir yerlere kaçmak istiyorsanız size çok güzel önerilerimiz var. İnternet sitemizde yazan beş ‘Hürriyet Seyahat Gezgin’ yazarımıza ‘Mayıs ayında nereye gitmeli, neler yapmalı?’ diye sorduk. Beşinden de oldukça güzel, eğlenceli ve bütçeyi pek sarsmayacak öneriler geldi. Üstelik hepsi yurt içinde…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Tam da şu sıralar tatil planı yapıyor ya da birkaç günlük bir yerlere kaçmak istiyorsanız size çok güzel önerilerimiz var. İnternet sitemizde yazan beş ‘Hürriyet Seyahat Gezgin’ yazarımıza ‘Mayıs ayında nereye gitmeli, neler yapmalı?’ diye sorduk. Beşinden de oldukça güzel, eğlenceli ve bütçeyi pek sarsmayacak öneriler geldi. Üstelik hepsi yurt içinde…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay Torosların eteğinde bir cennet: Antalya Antalya’nın güzelliğini tarif etmek için Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözüne ya da Bergama Kralı II. Attalos’un gözde akıncılarına “bana bir yeryüzü cenneti bulun” sözü üzerine cennet olmaya en çok yakışan yer olarak Antalya’yı bulmalarının hikâyesine bakmak yeterli olacaktır.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Yaz aylarında koyları ve sunduğu çeşitli tatil seçenekleriyle şehrin merkezinden çok çevresi tercih ediliyor haliyle.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Yalnız yazın kavurucu sıcağının hissedilmediği, ılık ılık esen rüzgârın yüzünüzü okşadığı ilkbahar burada bir başka güzel…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Kaleiçi: Antalya şehir merkezinde ilk akla gelen ve ilk gezilmesi gereken yer şüphesiz cumbalı tarihi evleri, dar sokakları, rengârenk hediyelik eşya dükkânları hem şık hem salaş kafeleri, sokak müzisyenleri ve eğlencesi ile Kaleiçi.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Hadrian (Hadrianus) Kapısı: Antalya’nın palmiyelerle süslü Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Hadrian (Hadrianus) Kapısı bir diğer adıyla Üç Kapılar, şehrin en iyi korunmuş tarihi yapılarından biri. İ.S.130 yılında Roma İmparatoru Hadrian’ın Antalya’yı ziyareti sırasında ona hitaben yapılmış.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Düden Şelalesi: Şehirden çok uzaklaşmadan Antalya’nın enfes doğal güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi görülmeye değer.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Şelale zengin bitki örtüsüne sahip aşağı düden ve Akdeniz manzarası ile yukarı düden olmak üzere iki kola ayrılıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Düden Şelalesinde gizli bir cennetteymiş hissine kapılacaksınız.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Konyaaltı ve Lara Sahili: Antalyalılar için henüz erken olsa da birçok yerli ve yabancı turist Mayıs ayında çoktan deniz sezonunu açmış oluyor. Çakıl taşlarıyla Konyaaltı sahili, ince kumuyla Lara plajı pırıl pırıl bir denize sahip. Konyaaltı ve Lara’da güneşlenip denize girebilir ya da sahil boyunca yürüyüş yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Termessos Antik Kenti: Anadolu’nun en eski halklarından Luviler’in soyundan gelen Solymler tarafından kurulan, Torosların zirvesinde yer alan bu antik kenti gezmek biraz zahmetli, özellikle yaz aylarında sıcaktan dolayı gezmek daha da zorlu olacağından Termessos’u ziyaret etmek için en iyi mevsim ilkbahar.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Eylül TUNÇ / Instagram: @eylul_tunc Masmavi denizi ve ada huzuru: BOZCAADA Bozcaada rengârenk sokakları, doğal dokusu korunmuş tarihi taş evleri, masmavi berrak denizi ve lezzetli yemekleriyle her mevsim keyifli vakit geçirebileceğiniz bir tatil rotası.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Bozcaada Türkiye’nin en büyük üçüncü, Ege Denizi’nin ise ikinci büyük adası… Bozcaada’ya otobüsle ya da arabanızla ulaşım sağlayabilirsiniz. Ezine ilçesinin Geyikli beldesine ulaştıktan sonra yıl boyu seferleri olan arabalı vapurlarla adaya ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Bozcaada’da görülecek yerler ve aktiviteler Bozcada sokakları: Mimari farkından ayırt edebileceğiniz merkezdeki Rum ve Türk mahallelerinin renkli sokaklarını gezerken her köşenin farklı bir güzelliği olduğunu ve doğal yapısını koruduğunu göreceksiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Bozcada Kalesi: Ada’ya feribotla yaklaştığınızda karşınıza çıkacak heybetli kale. Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Bozcada Kalesi’nin içini mutlaka gezmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Rüzgâr gülleri: Büyüleyici günbatımlarını izleyebilmek için adanın batı ucundaki rüzgâr güllerine gitmeli ve bir Bozcaada geleneği olarak yanınıza piknik sepeti ve Bozcaada’ya özgü şaraplardan alıp güneşin batışını izlemelisiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Ve plajlar: Denizinin berraklığı ve güzelliği meşhur Bozcaada’da gidebileceğiniz en güzel plajlar: Ayazma, Habbele, Akvaryum Koyu ve Mitos Plajı.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b Adı eski, içi yepyeni: Eskişehir Mayıs ayında bence Türkiye’de gidilebilecek en özel şehirlerden Eskişehir. Özellikle genç gezginler ve çocuklu aileler için kesinlikle tercih edilmesi gereken bir şehir.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Minimum iki gece üç günlük bir geziyle çoğu yerini keşfedebileceğiniz, müze turu yapmanın aslında çok da sıkıcı olmayacağını hissedeceğiniz güzeller güzeli bir müze şehri burası.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Peki Eskişehir’de nereleri gezmeli? Odunpazarı: Eskişehir’in başlangıç hikâyesi burası derler. Zamanında beş farklı tepeye ölü koyunlar asılmış. Ve en geç çürüyen tepe burasıymış. Hal böyle olunca da buraya yerleşmiş zamanında insanlar Bu yüzdendir ki, eski konakları, avluları ve birçok müzeyi burada görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Kurtuluş Müzesi: Eskişehir’in kurtuluş mücadelesini en iyi anlayacağınız yer burası. Milli mücadele döneminde gösterilen özverinin ve kahramanlık hikâyelerini okuduğunuzda gözleriniz yaşaracak…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi: Eskişehir’de nam-ı diğer belediye başkanı Yılmaz Hoca’nın elinden yapılan balmumu heykellerini görmeniz, Eskişehir’in nasıl sanatla bir uyum içinde olan bir şehir olduğunu bir kez daha anlamanızı sağlayacaktır.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Porsuk Nehri: Eskişehir’in şüphesiz simgesi gondollar. Porsuk Nehri üzerinde isterseniz gondol turu yapabilir ve bir an kendinizi Avrupa’da mıydım diye bir düşünce içerisinde bulabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Sazova Bilim ve Kültür Parkı: Çocuklu aileler için iki gün boyunca ziyaret etseniz yine de etkinlik bulabileceğiniz bir park burası. Android heykellerle yapılan, Keloğlan, Nasreddin Hoca’dan hikâyeler dinleyebilir, Eti Sualtı Dünyası’nda keşif yapabilir, her kulesi Türkiye’nin bir kulesini simgeleyen masal şatosunda kendinizi bir masal kahramanı gibi hissedebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen Antik yolların en güzeli: Likya Yolu Likya Yolu Antalya’dan başlayıp Fethiye’de sona eriyor ve yolun toplam mesafesi 509 km. Tempolu ve kesintisiz bir yürüyüşle tamamını tek seferde yürümek isterseniz 21 gün sürüyor. Bahar ayları bu muhteşem yolu yürümek için en güzel zaman. Hem havalar fazla ısınmamış oluyor, hem de bütün coğrafyayı çiçekler kaplamış oluyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Mayıs ayında bu yolu yürümenin bir avantajı da baktınız çok sıcak oldu, yolunuza çıkan ilk koyda denize de girebilirsiniz. Azcık üşürsünüz ama o kadar olur. 21 günlük yolu tek seferde yürümeniz de gerekmiyor, belli parkurları seçerek üç-dört günlük, bir haftalık hatta günübirlik yürüyüşler yaparak yolu parça parça yürümek mümkün.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Yolu kendi çadırınızı taşıyarak yürüyebileceğiniz gibi yerleşim yerlerindeki pansiyonlarda konaklayarak biraz daha konforlu yürümek de mümkün. En güzel yanı tüm yolun işaretlenmiş olması, böylece tek başınıza da gönül rahatlığıyla yürümeniz mümkün.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Türkiye’nin en uzun yürüyüş yolu olma özelliğini taşıyan Likya Yolu’nda benim favori rotalarım; Fethiye Kayaköy’den Gemiler Koyu’na iniş ve Antalya’da Phaselis Antik Kenti ve Türkiye’nin en iyi manzaralarından biri sayılan Gelidonya Feneri.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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21 gün gözünüzü korkutmasın, Likya Yolu üzerinde bir yerde konaklayıp günübirlik rotaları yürümeniz de mümkün. Mesela Kayaköy’de kalıp o rota üzerinden geçen yürüyüş rotalarını 3-4 gün rahatlıkla yürüyebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Olimpos’ta kalıp o çevredeki yürüyüş yollarını üç-dört gün yürüyebilirsiniz. Tabii ki antik yolun tamamını yürümenin hazzını vermez ama özellikle bahar aylarında zamanı kısıtlı olanlar için mis gibi çiçek kokuları arasında güneş fazlaca yakmadan doğada doyasıya vakit geçirme şansı verir. Mayıs ayı, güneş yakmadan Likya Yolu’nun tamamı veya bir bölümünü yürümek için harika bir zaman! Tadını çıkarın.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Deniz TARHAN / Instagram: @hohhoyyt Rüzgârın kızı: Akyaka Baharı yaza bağlayan mayıs için, bir tatilden bekleyebileceğiniz her şeyi vaat eden Akyaka'yı önereceğim sizlere… Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, Türkiye’nin nadide güzelliklerine sahip Gökova Körfezi’nin doğu ucunda yer alıyor. Dalaman havaalanına 1 saat uzaklıkta olduğu için havayoluyla ulaşım çok rahat. Akyaka ve çevresinin güzelce tadını çıkarmak istiyorsanız sık sık araca ihtiyacınız olacak bu nedenle araba kiralamanızı tavsiye ederim.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Öncelikle Akyaka’nın kendine has, iki katlı ahşap işlemeli güzel evleri arasında kalan sokaklarını mutlaka bir gezin. Hatta merkezde dolaşırken bisiklet kiralayarak gezinizi çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. Daha sonra Akyaka'nın incisi, büyüleyici Azmak Çayı'nı gezmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Yarım saatinizi ayırıp tekne turu yapmanızı tavsiye ederim, hem çok güzel fotoğraflar yakalayabilir hem de çayın özellikleriyle ilgili faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Azmak'ın inanılmaz güzel bir sualtı bitki örtüsü var, renklere hayran olmamak mümkün değil. Su üstünde ise sazlıklar arasında yüzen kalabalık ördek gruplarına rastlıyorsunuz. Çayın suyunun yoğun soda oranı nedeniyle çok faydalı olduğu söylense de su o kadar soğuk ki girmek biraz cesaret istiyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Peki Akyaka'da suya nerede girelim derseniz öncelikle Çınar Plajı'nı önereceğim çünkü Akyaka merkezine en yakın koy burası. Biraz daha uzaktaki Akbük koyu da denize girmek için değerlendirmeniz gereken bir yer. İkisinin de denizi pırıl pırıl ve plajda tesis bulunuyor, yalnız plajlar taşlık bilginiz olsun. Eğer çevre kasabalara gitmeyi düşünürseniz, bir saat uzaklıktaki Selimiye ve Marmaris de deniz için güzel alternatifler arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Son olarak Akyaka'nın geçtiğimiz yıllarda oldukça popüler hale gelmesinin nedeni olan uçurtma(kite) sörfünden bahsetmek istiyorum. Akyaka’da Kite Zone olarak geçen, üç dört tane kite sörf okulunun bulunduğu bir plaj var.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay, Seymen Bozaslan, Deniz Tarhan, Sevil Mert, Eylül Tunç
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Marmaris’e giderken sağda toprak bir yola giriyorsunuz, yolun sonunda sörf plajına ulaşıyorsunuz. Sörf yapmayı düşünüyorsanız en az üç günlük bir eğitim almanız gerektiğini unutmayın. Bu eğitim karada denge çalışmalarıyla başlıyor, siz suda ayaklanıp gitmeye başlayana kadar devam ediyor. Sörf yapmayacaksanız bile o renkli ortamı tatmak için gitmenizi tavsiye ederim.