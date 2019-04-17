Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de mayıs ayında denize girilecek yerler! Şimdiden planınızı yapın...
Belki mayıs ayı deniz hayalleri kurmak için çok erken gelmiş olabilir ama aslında hiç öyle değil! Mayıs ayında pek çok plaj boş olduğu gibi giriş ücreti de alınmıyor. Bunaltmayan bir hava eşliğinde saatlerce denizde kalabilirsiniz. Eğer denize girmek istiyor ama uygun yeri bulmakta zorluk çekiyorsanız bu haber tam size göre. İşte Mayıs’ta denize girilecek yerler…
Belki mayıs ayı deniz hayalleri kurmak için çok erken gelmiş olabilir ama aslında hiç öyle değil! Mayıs ayında pek çok plaj boş olduğu gibi giriş ücreti de alınmıyor. Bunaltmayan bir hava eşliğinde saatlerce denizde kalabilirsiniz. Eğer denize girmek istiyor ama uygun yeri bulmakta zorluk çekiyorsanız bu haber tam size göre. İşte Mayıs’ta denize girilecek yerler…
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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DATÇA Mayıs ayı Datça'nın en keyifli zamanlarından biri... Hava hem denize girilebilecek kadar sıcak hem de keyifli yürüyüşler yapacak kadar güzel...
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Datça'nın kır çiçekleriyle kaplı koylarında gezerken şahane manzaralar görebilirsiniz. Datça'da denize girmenin yanı sıra Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Can Yücel Evi gibi yerleri de gezebilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Ege ve Akdeniz’in kucaklaştığı yer olarak bilinen Datça’nın en popüler plajları Palamutbükü ve Hayıtbükü.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Aynı zamanda bölgede birçok tarihi eser de var. Knidos Antik Kenti mutlaka görmeniz gereken yerler arasında…
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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BODRUM İlkbahar ayları Bodrum’un en güzel zamanları. Bu zamanlar Bodrum’da henüz o çılgın kalabalıktan eser olmuyor ve Bodrum lalesi olarak bilinen anemonlar her yeri süslemiş bir vaziyette bulunuyor.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Deniz suyu da bu zamanlarda yeni yeni ısınmaya başlamış oluyor. Ayrıca tam da şimdi giderseniz plajlarda giriş ücreti de ödemiyorsunuz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Bodrum’da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatrosu, Sualtı Arkeoloji Müzesi gibi yerleri gezebilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Hatta dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi de Bodrum’da… Bodrum’un yemek kültürü Ege, Akdeniz ve Rum mutfağından izler taşıyor. Özellikle zeytinyağlı yemekleri tatmadan sakın dönmeyin.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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ALANYA Temmuz ve ağustos ayları Alanya'da aşırı sıcak geçer. Bu şirin yerin en güzel zamanları mayıs ya da eylül ve ekim aylarıdır.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Hem denize girebilir hem de Alanya'nın uzun sahillerinde palmiye ağaçlarının altında baharın tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Tekne turu yapabilir, Dimçay'da balık yiyebilir, Damlataş Mağarası'nı, Arkeoloji Müzesi'ni ve Akdeniz'in heybetli kalesi Alanya Kalesi'ni gezebilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Üstelik artık Alanya'ya Gazipaşa Havalimanı'ndan ulaşmak daha kolay. MÖ 20. Yüzyıl’a dayanan tarihi ile Alanya size hem deniz tatilini hem de kültürel bir tatil sunuyor.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Alanya’da Alanya Kalesi’ni, tersaneyi, Kızıl Kule’yi görmeden dönmeyin. Akdeniz ikliminin görülmesi sebebiyle ilkbahar ayları Alanya’nın en güzel zamanları…
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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KAŞ Hem denize girmek hem de dalış yapmaya meraklıysanız Kaş çok doğru bir seçim olacak. Sualtı dalışı yapmayı bilmiyorsanız bile Kaş'ta size öğretebilecek okullar var.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Yazın bunaltıcı sıcakları gelmeden bu şirin ilçenin keyfini sürebilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Kaş, küçük bir tatil yöresi ama sakin ve huzurlu bir tatil arzuluyorsanız doğru bir seçim.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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MÖ 4. Yüzyıl’dan beri Phellos’un limanı olan Kaş’ta Likya döneminden kalan kalıntılara neredeyse her adımda rastlayabilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Kaş’a gitmişken Kekova ve Üçağız Köyü’ne de uğramadan dönmeyin. Köylerde birçok tarihi kalıntı bulunuyor ve çoğu turist de buralara yoğun ilgi gösteriyor.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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FETHİYE Mayıs ayı yemyeşil doğası ve şahane deniziyle Fethiye tatili yapmak için en iyi zamanlardan birisi.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Ölüdeniz gibi dünyaca ünlü bir koya ve plaja sahip Fethiye'de, Saklıkent, Kayaköy, Fethiye Limanı gibi yerler gezilebilir.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Yükseklerde uçmaktan korkmayanlar, Babadağ'dan atlayarak yamaç paraşütü de yapabilir. Yamaç paraşütünün yanında tandem paragliding, trekking, dağcılık, kaya tırmanışı, binicilik, tüplü dalış ve kano gibi pek çok aktivite de yapabilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Fethiye’de gezilecek yerlerden birisi de Faralya Köyü. Bu köy İngiliz gazetesi olan The Times tarafından Türkiye’deki altı gizli tatil cennetinden biri olarak gösterilmiştir
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Resmi adı Uzunyurt olan Faralya Köyü Antik Likya yolu üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda Fethiye’de gezilecek pek çok antik kent de bulunuyor.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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ARSUZ Akdeniz'in güzel koylarından biri olan Arsuz, temiz denizi ve ince kumuyla ünlüdür. Hatay'ın bu şirin tatil beldesinde hem denize girebilir hem de tarihi ve turistik yerlerini gezebilirsiniz.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerini yemeden, Arsuz Kalesi'ni ve Meryem Ana'nın banyo yaptığı rivayet edilen Meryem Ana Havuzu'nu görmeden dönmeyin. Arsuz tatil beldesi olmasının yanında aynı zamanda medeniyetlerin beşiği olarak da biliniyor.
Hürriyet Haber | Fotoğraflar: Alamy
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Cennetteymiş gibi hissettiren Arsuz’da diskolara gidebilir ve nehrin denize döküldüğü yerlerdeki kafelerde vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca Konarcık Limanı taraflarına giderek mavinin tüm tonlarını görebilirsiniz.