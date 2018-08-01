Türkiye'de fanus içinde bir cennet! ‘Yeryüzünün en özel yeri’ olarak adlandırılıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Antalya'da, Ortaçağ'dan bugüne kültürel ve tarihi izleri barındıran, Akdeniz'in en temiz denizine sahip Kekova, saf güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Kekova, Antalya’nın batısında Demre’yle Kaş arasında, aynı adı taşıyan bir ada ve daha küçük adacıkların çevrelediği saklı bir cennet.
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Kemer yakınlarındaki Olympos’tan Fethiye’ye kadar uzanan antik Likya bölgesinin en korunaklı koylarına sahip.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Doğanın ve tarihin, denizin mavisiyle boyandığı bir yer. Bu mavi o kadar özel ki, “Kekova mavisi” diye bir renk tanımı bile var.
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Kekova adasının tarihsel adı Dolichiste. Bugün kullandığımız adın nereden geldiğine ilişkin çeşitli rivayetler var. Bunlardan biri Kekikova’dan geldiği...
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Çünkü çevrede kekik doğal bir bitki örtüsü gibi, yaygın; ticari amaçla bile yetiştirilip, pazara çıkarılıyor. Kekova adasının kuşattığı koyun içinde (Demre İlçesine bağlı) iki yerleşim var.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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İlki Üçağız Köyü (Theimiusa). Kaş ve Demre yönünden deniz ve karayoluyla ulaşabilirsiniz. Deniz yoluyla ulaşım Demre’den çok daha kısa ve kolay.
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İkincisi sadece deniz yoluyla ulaşabileceğiniz Kaleköy (Simena). Her iki yerleşimin yakın çevresi asırlık zeytin ve harnup (keçiboynuzu) ağaçları ve çok sayıda görkemli Likya lahitleri ile dolu.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Artık Kekova, sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle girdiği UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nden kalıcıya geçmeyi hedefliyor.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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ÇEŞİTLİ UYGARLIKLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTIUzun yıllar Likya Uygarlığı'nın daha sonra da Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisinde kalan yörede, bugün de küçük yerleşim alanları bulunuyor.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Doğal güzelliklerin yanı sıra antik ve tarihi eserlerin zenginliği, bölgeyi arkeoloji turizmi açısından çekici kılıyor.
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Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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ZENGİN BİR TARİHE SAHİPBölge, Likya yazısı ile yazılmış kitabeli mezarlar, kıyıda su içinde Likya tipi lahitler, mendirek ve yapı kalıntıları, ortaçağ kalesinin içinde kayaya oyulmuş tiyatro, kaya mezarları, su sarnıçları, kuzeyde lahitlerden ve az sayıda kaya mezarlarından oluşan nekropol sahası, antik mezarlarla su içinde kalmış rıhtım, antik kent içinde yüzlerce yıllık Osmanlı camilerinden oluşan zengin bir tarihi mirasa sahip.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Batık kenti barındıran bölge, tertemiz deniziyle de ilgi çekiyor.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Denizcilerin sığınak yeri, gemi inşa ve onarım üssü olarak kullanılan, bugün ‘batık kent’ olarak adlandırılan adanın kuzeybatı kıyılarındaki kalıntılar, MÖ önce 5. yüzyıldan beri ticari ve askeri merkez olarak kullanılmış olan Kekova'nın en renkli köşesi.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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18 YILDIR UNESCO GEÇİCİ LİSTEDE‘Yeryüzü cenneti’, 'Yeryüzü nün en özel yeri' gibi sıfatlarla nitelendirilen Kekova, 2000 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kekova'nın Ortaçağ'dan bugüne kadar kesintisiz her topluluğa ev sahipliği yaptığını söyledi.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Bugün de yerleşim alanlarının bulunduğunu anlatan Çevik, tarihi ve kültürel kalıntıların yanında bölgenin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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"KEKOVA UNESCO KALICI LİSTESİNE GİRMEYİ HAKEDİYOR"Kekova'yı bir fanusa benzeten Prof. Dr. Çevik, "Turkuaz sulara gömülü batık kent, dağdan denize uzanan Kale ve tüm yolları denize çıkan Üçağız adeta fanus içindeki güzellikleri sergiliyor" dedi.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Prof. Dr. Çevik, Kekova'nın hem tarihi ve kültürel, hem de doğal varlıklarıyla UNESCO'da yer aldığını vurguladı.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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"UNESCO Geçici Liste'de 74 kültürel varlık, iki doğal varlık ve iki de hem kültürel hem doğal varlıklara sahip değerler bulunuyor.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Kekova da hem kültürel hem de doğal varlıkları barındıran bir kent. Dünyada örneği neredeyse olmayan çok özel bir değerden bahsediyoruz.
Anadolu Ajansı | Hürriyet Seyahat
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Ancak biz 18 yıldır UNESCO'nun kalıcı listesine girmeyi bekliyoruz, Kekova bunu hak ediyor"