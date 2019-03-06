Türkiye’de mart ayında gidilecek en güzel 10 yer

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mart ayının gelmesiyle birlikte ilkbahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye ve çiçekler de tomurcuklanmaya başladı… Peki mart ayında yurt içinde nereye gitmeli, neler yapmalı? İşte size 10 güzel öneri…
Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sessiz, sakin ve huzurlu: Kazdağları / Balıkesir Dağ silsilesi Marmara ile Ege’yi birbirinden ayıran 40 km’lik bir uzunluğa sahip. Dede, Kaz, Eybek, Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz gibi farklı dağlardan oluşan bölgenin Edremit sınırları içerisindeki 22 bin hektarlık bölümü ‘Kazdağları Milli Parkı’nda yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kışı geride bıraktığımız ve bahara merhaba dediğimiz şu günlerde içinizi ısıtacak bir rota… Görülecek yerlerin başında Sutüven Şelalesi geliyor. Şelale, Sarıkız Yaylası’ndan doğan, Kızılkeçeli çayı üzerinde yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sutüven, ‘Sıçrayan Su’ demek. Büyüleyici bir görüntüsü var. Bölgede açık ateş yakmak, balık tutmak yasak. İlla “Yeşilliklerin içinde piknik yapmalıyım” derseniz masalar ve mangal istasyonları bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Diğer güzellikse Hasanboğuldu Gölü…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Suyun berraklığı, turkuvaz rengi, kayaların üstünden akıp giden dere ve yeşilin maviyle karışımı harika.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Mutlaka Adatepe Köyü’ne de uğramalısınız. Cumhuriyet öncesinde zeytin ve hayvancılıkla uğraşan Rum ve Türk ailelerinin yaşadığı bir köy...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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O kadar sessiz ki, yere iğne atsanız sesini duyarsınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her yer yemyeşil: Manavgat / Antalya Baharı ve erken yazı doyasıya yaşamak istiyorsanız Akdeniz tam size göre. Bir yandan kafayı dinlerken doğada yapacak çok şey var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İster yürüyüş, kamp yapın isterseniz de binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini keşfe çıkın. Özellikle Manavgat Şelalesi mutlaka görülmeli…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kış aylarında yoğun debisinden dolayı şelale yerine delice akan bir ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için en iyi mevsimdeyiz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Beş metrelik yükseklikten düşen şelale asıl ününü genişliğine borçlu. Burada Instagram’da bolca beğeni alacağınız fotoğraflar çekeceğiniz garanti…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Adı pek duyulmamış güzellik: Kapıkırı / Muğla Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız adı pek de duyulmamış Ege köylerinden birine gitmeye ne dersiniz?
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı... Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir. Bu köyün diğer bir güzelliğiyse Bafa Gölü…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Göl üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gölde küçük sandallarla gezinti yapabilirsiniz. Hatta kuş fotoğrafçılığıyla ilgileniyorsanız geri dönmek istemeyeceksiniz…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Doğal Yaşam Köyü’nde hafta sonu: Sapanca / Sakarya İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca. Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak için, bu hafta sonu Sapanca en doğru adres…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu kadar gelmişken Maşukiye’de de keşfe çıkmalısınız… Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidiyle tanınan yemyeşil bir yer.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısıyla hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden biri.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Özellikle Sopeli Doğal Yaşam Köyü’ne uğramalısınız… Burası Sapanca’nın doğal yaşam parkı. Göletleri, küçük alışveriş noktalarıyla büyük bir kompleks. Fotoğraf: Sopeli Doğal Yaşam Köyü resmi web sitesi
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hem küçük bir tur yapabileceğiniz hem kahvaltı veya alabalık deneyebileceğiniz Sapanca’da çok tercih edilen bir yer. Fotoğraf: Sopeli Doğal Yaşam Köyü resmi web sitesi
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kamp severlere: Karagöl / İzmir Yamanlar Dağı'nı tırmanırken İzmir Körfezi'ni hiç bu kadar yüksekten seyretmediğinizi fark edeceksiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dağın tepesine geldiğinizde birden yemyeşil ağaçlar arasında sürpriz gibi Karagöl belirecek. Karagöl, mitolojideki Tantalos efsanesine sahiplik eden güzellik… Göl tektonik hareketlerin sonunda bu duruma gelmiş. Etrafı geniş ormanlarla çevrili. Kamp için ideal…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Huzurun adresi: Birgi / İzmir İzmir’e çok da uzak olmayan saklı cennetlerden biri Ödemiş’e bağlı Birgi kasabası… Ödemiş merkeze 10 km uzaklıkta yer alıyor. Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Camii’siyle meşhur.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyvesi, sebzesi ve meşhur Ödemiş patatesi alınabilir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden. Şu sıralar sıcaklık 20-25 derece arasında değişiyor. Sessiz arıyorsanız ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgiliyseniz sizi için eşsiz bir yer.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yeşilin her tonu burada: Yedigöller Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer Yedigöller… Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve Bolu il merkezinin 43 km kadar kuzeyinde bulunuyor. Yol biraz uzun ama özellikle Bolu’dan sonra milli park yoluna girdiğinizde göreceğiniz manzara harika…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aslında doğanın sunduğu renk cümbüşü için en uygun zaman sonbahar ama ilkbaharda da harika fotoğraflar yakalamanız mümkün.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereler, buz gibi şifalı pınarlarıyla tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız… Dilerseniz Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’ün yakınlarında kamp da kurabilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca Yedigöller Milli Parkı’nda sayısız sıra dışı güzelliklere rastlamak mümkün.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bunlardan biri de Pisagor ağacı. Üçgen özelliğiyle dikkat çeken Pisagor ağacı, doğaya ve fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin uğrak noktası. Sakın es geçmeyin…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Doğanın mucizesi: İğneada / Kırklareli Doğanın bir mucizesi olarak görünen İğneada, 2007 yılından beri milli park statüsünde bulunuyor. Kırklareli sınırları içerisinde yer alan bu muhteşem doğa, İstanbul'a sadece 5 saatlik bir mesafede.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yıldız Dağları'nın orman dokusunu yansıtan, kökleri suların altında kalmış ağaçlarıyla bilinen longoz ormanlarıyla ünlü olan İğneada, 20 km'lik sahil şeridiyle de muhteşem bir doğa oluşumu olduğunu kanıtlıyor. Genelde yaz aylarında tercih edilse de özellikle mart sonuna doğru kamp için çok ideal…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her mevsim bir numara: Kapadokya / Nevşehir Dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya… Binlerce yıl öncesine uzanan geçmiş, peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri, yılkı atları, vadileri, müzeleri, konakları, unutulmaz gün batımı ve balon turlarıyla Kapadokya uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya gibi! Her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Özellikle bu kış çok fazla ziyaretçi çekti. Hatta ocak ayında son 10 yılın rekorunu kırdı. Hâlâ gitmediyseniz şimdi tam zamanı…