Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’de kışın gideceğiniz en güzel 10 yer! Geri dönmek istemeyeceksiniz…
Kışın Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin tam zamanı. Bembeyaz örtünün süslediği göller, ağaçlar ve yapılar unutulmayacak kareler sunuyor. Peki ülkemizde kışın gezilecek en güzel yerler nereler? Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. Şimdiden planlarınızı yapıp, yerinizi ayırtmanız şart. İşte size en güzel 10 adres…
Kışın Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin tam zamanı. Bembeyaz örtünün süslediği göller, ağaçlar ve yapılar unutulmayacak kareler sunuyor. Peki ülkemizde kışın gezilecek en güzel yerler nereler? Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. Şimdiden planlarınızı yapıp, yerinizi ayırtmanız şart. İşte size en güzel 10 adres…
Fotoğraflar: Alamy
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Huzurun adresi: KAZDAĞLARI / ÇANAKKALE 850 yaşındaki anıt ağaçların, acıklı aşk hikâyelerinin, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu bir cennet Kaz Dağları. Kaz Dağları'na sadece yazın gidilir sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.
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Kışın öyle sakin ve huzur verici bir yere dönüşüyor ki, insanın tası tarağı toplayıp yerleşesi geliyor.
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Yeryüzünde huzurun merkezi neresi diye sorsanız size "Adatepe ve Yeşilyurt köyleri" cevabını verirdik.
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Sevip de kavuşamayanların hikâyesi bu dağlarda... Sütüven ve Hasanboğuldu Şelaleri’ni gezip bir de acılı aşk hikâyelerini öğrenince burası sizde kalıcı izler bırakacak.
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Rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor: AYDER / RİZE Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası...
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Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor. Yaylaya çıkarken bile beyaza bürünen ağaçlar, bir yanda lapa lapa yağan kar bir rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor.
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Ayder’de konaklayıp ateş başında manzaranın tadını çıkarırken ağaçların bile kara gömüldüğünü fark edeceksiniz.
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İşte o zaman içinize çektiğiniz temiz Karadeniz havası yenilenmenizi sağlayacak.
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Cip safari: YENİCE ORMANLARI / KARABÜK Büyük şehirlerin keşmekeşinden kaçmak isteyenler için çok sayıda alternatif var ancak özellikle doğanın kendisine sunduğu güzelliklerin peşinde olanlar, şu sıralar yolunu Karabük’e bağlı Yenice Ormanları’na düşürebilir. Fotoğraf: Uğur Biryol
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Sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu orman, bir ağaç denizini andırıyor. Fotoğraf: Uğur Biryol
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Özellikle kışın kar yağdığında 4x4 arazi aracınızla karlarla kaplı ormanın içinde sürüş deneyimi mutlaka yapılması gereken bir aktivite… Fotoğraf: Uğur Biryol
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Vaktiniz olursa çadırınızı yanınızda getirip ormanın içerisinde mutlaka kamp yapmalısınız…Fotoğraf: Uğur Biryol
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En romantiği: GÖLCÜK- ABANT / BOLU Kışın romantik adresleri diye bir liste yapılacaksa, mutlaka Bolu bu listede olmalı… Çünkü Gölcük ve Abant’ın sunduğu manzaralar harika…
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Bolu’ya geldiğinizde ilk durağınız meşhur Gölcük Tabiat Parkı olmalı… Burada doğa size öyle şeyler sunacak ki, hangi birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız. Yanınıza mutlaka bisiklet alın. Yoksa da bölgede kiralanacak yerler var.
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Gölün etrafı yaklaşık 1.5 kilometre ve inanın bundan daha güzel bir bisiklet parkuru bulamazsınız... Gelelim Abant’a… Çam ağaçlarıyla çevrili bir göl, süzüle süzüle düşen karlarla beyaza bürünen doğa unutulmaz manzaralar sunar burada…
Hürriyet Seyahat
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Faytonla mutlaka geziye çıkmalısınız. Hafta sonu için güzel bir alternatif… İstanbul ve Ankara’ya sadece birkaç saat uzaklıkta…
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Tarih dolu: AKDAMAR / VAN Bakir bir vadi ve nehir yatağında bin yıl öncesinden kalan binalar beyaza bürünürken kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz.
Hürriyet Seyahat
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Ermeniler, Araplar, Urartular ve Türkler gibi 24 farklı uygarlık burada hüküm sürmüş ve eserler bırakmışlar.
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Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerden…
Hürriyet Seyahat
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Karlarla kaplı bembeyaz yer, Van Gölü’nün mavi suları, karşıda heybetiyle Artos Dağı ve Akdamar manzarası çok büyüleyici… Bu güzelliğe kışın doyamazsanız size önerimiz bir de baharda gidin…
Hürriyet Seyahat
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Fotoğraf tutkunlarına: YEDİGÖLLER / BOLU Her mevsimi ayrı güzellikte olan bir yer burası… Yalnız kışın gidilmesi gereken yerlerin başında geliyor.
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Bol bol oksijen alabileceğiniz ve harika doğa manzaralarıyla karşılaşacağınız Yedigöller'de bolca fotoğraflayacağınız malzeme bulacaksınız.
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Dağ ve tarihe doğru: İSHAKPAŞA SARAYI / AĞRI 18. yy sonlarında yapılan İshakpaşa Sarayı ve karşısındaki Türkiye’nin en yükseği olan Ağrı Dağı karla kaplıyken fotoğrafçıların akınına uğruyor. Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin bir sentezi olarak heybetini yansıtan saray kesme taştan yapılmış ve Selçuklu mimarisini yansıtan süsleme ve kabartmalarıyla ünlü.
Hürriyet Seyahat
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Kışın gidilmesi gereken listesinde burası ilk sıralarda hep kendine yer bulur. Dört mevsim erimeyen karı ve takke şeklindeki buzuluyla dağı ve sarayı bir arada mutlaka fotoğraflamalısınız…
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Kar motoru ve tırmanış: ULUDAĞ / BURSA Kar sezonu açılınca akla gelen ilk yer. İstanbul’a dört saat uzaklıktaki Uludağ hafta sonu gitmek için ideal bir seçenek.
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Kar motoru kiralayıp parkurlarda karın ve maceranın tadını çıkarmalısınız. Bir başka seçenekse gerekli ekipmanlarla Uludağ’ın zirvesine yürüyüş.
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Uludağ'da otel çok ama daha sessiz sakin yer arıyorsanız en iyi adres Uludağ Orman Köşkleri...
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Oradan da Uludağ’ın eteklerindeki köylere ineceğiniz rota 30 km. uzunluğunda. Şimdiden yerinizi ayırtmalısınız…
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Aktivite arayanlara: ALADAĞLAR / NİĞDE Dağcılık, trekking ve kış sporları açısından dünyaca ünlü Aladağlar’da dört çekerli arazi aracıyla farklı bir deneyim sizi bekliyor. Emli Vadisi’nde karda sürüş yaparken ilginç kaya oluşumları, dağ ve vadi manzaraları size eşlik edecek. Vadiler arasında karda yürüyüşe çıkarsanız Cinbar Boğazı’ndaki dağ keçilerini de görebilirsiniz. Burayı şimdiden listenize ekleyin güzel vakit geçireceğiniz kesin…
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Bilet bulmak zor: DOĞU EKSPRESİ / ANKARA – KARS Kış gelince akla gelen ilk adres… Özellikle Instagram’ın da yardımıyla Kars son birkaç yıldır çok popüler…
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Ankara’dan trene binip meşhur Doğu Ekspresi’yle Kars’a yolculuğa mutlaka çıkmalısınız… Anadolu’yu kış mevsiminin güzelliklerini izleyerek seyahat edeceksiniz. Bir gün süren yolculuk boyunca trende yeni insanlarla sosyalleşecek, karlarla kaplı vadileri ve tünelleri fotoğraflayabilirsiniz.
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Ankara’dan kalkan tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor.
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Donan Çıldır Gölü’nün üzerinde atlı kızaklara binip buzun üzerinde safari yapmak ve buzu delip balık tutmak gibisi yok. Aşırı ilgiden dolayı bilet bulmak biraz zor.