Türkiye’de kışın en güzel sahil kasabası... Çılgın kalabalık yok, şimdi tam zamanı

Luvi Kaş: Kaş merkezde konaklamayı tercih ederseniz merkezin en ferah ve en temiz oteli Luvi Kaş’ı öneririm. Kaş’ın en yenilerinden. Otelin odaları çok güzel tasarlanmış ve harika bir bahçesi var. Çok tatlı bir aile işletiyor. Sizi kendi evlerinde ağırlıyorlarmış gibi her şeyinize özen gösteriyorlar. Otelin kahvaltısını sakın kaçırmayın, ev yapımı lezzetleriyle dolu bir kahvaltı sunuyorlar. Kaş merkezde ayrıca Payam Hotel, Sekiz Pansiyon ve Paydos Pansiyon önerebileceğim diğer yerlerden. Fotoğraf: Otelin web sitesi / www.luvikas.com/