Türkiye’de kışın en güzel sahil kasabası... Çılgın kalabalık yok, şimdi tam zamanı
Kış soğukluğunu yavaş hissettirmeye başladı ama güney hâlâ en güzel günlerini yaşıyor. Güneyde kış ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta kışı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı, kısaca şimdi tam zamanı...
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Şu sıralar iki-üç gün bir yerlere gidip kafa dinlesek düşüncesi aklınızdan gitmiyorsa doğru adrestesiniz. Herkesin çok sevdiği Kaş’ın her halini rahat rahat fotoğraflamak istiyorsanız da doğru mevsimdesiniz. Pek kalabalık olmayan sokaklar, fotoğraf çekme istediğinizi tetikleyecek. Kaş’ı ne kadar övsem az gelir.
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Her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ve hâlâ doğallığını koruyor. Tadına doyum olmayan bir hafta sonu geçirdik ve Kaş’la hasret giderdik. Kaş’ın yazı ayrı baharı ayrı güzel ama bu mevsimde bir başka güzelmiş. Çok iddialıysanız şu sıralar denize bile girebilirsiniz.
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Antalya’dan Kaş’a giderken her defasında mola verdiğimiz yol üstü lezzet duraklarımız var. Kahvaltı vaktiyse Yarıkpınar Meydan Restoran’da durup köy kahvaltısı yaparız, yemek vaktiyse de Ulupınar’a uğrarız.
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Kaş’a vardığımızda kendimizi Cumhuriyet Meydanı’na attık ve günümüzün büyük bir kısmını meydandaki Çınaraltı Kafe’de çay içerek geçirdik. Koşuşturma yok, hangi plaja gideceğiz derdi yok ve akşam yemeği için yer bulma telaşı yoktu. Sonrasında kedilerin ev sahipliği yaptığı boş sokakların tadını çıkardık.
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Sokaklar daha tenha ve bence bu haliyle daha romantik. Yazın kalabalıktan yürüyemediğim sokaklarını doya doya gezdim ve bu kasabanın hâlâ gözümden kaçan birçok güzellik barındırdığını fark ettim. Her girdiğim sokakta kediler selamladı beni.
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Hepsi sokakları boş bulmanın mutluluğunu yaşıyor, kapı önlerinde miskin miskin yatıyorlardı. Çınaraltı’dan kafanızı sağa çevirip yukarı yürümeye başladığınızda Kaş fotoğraflarında bol bol gördüğünüz Uzun Çarşı çıkar karşınıza. Uzun Çarşı’nın hemen sonunda Kral Mezarı var.
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Uzun Çarşı’da yazın kalabalıktan zor yürürsünüz, bu nedenle fotoğraf çekmek de ayrı bir sıkıntıdır. Ben hazır boş bulmuşken çarşıdaki her dükkânın, evin fotoğrafını çeke çeke ilerledim. Kaş merkezde dolaştıktan sonra Kaş Marinaya gittik.
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Son dönemlerde Kaş Marina yeni açılan mekanlarıyla birlikte hareketli olmaya başladı. Marinadaki Oxygen Bar ve Passarella Restoran çok keyifli. Akşama doğru ise herkes tekrar merkezde toplanıyor. Havanın serinlemesiyle birlikte meydandaki Old House Kafe’de ateş yanmaya başlıyor ve ateşin etrafından dönen muhabbetlere doyum olmuyor. Pazar kahvaltımızı Gözlemeci Müşerref’in yerinde yaptık.
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Müşerref teyzenin küçücük bir yeri var, yeri yaz kış açık ve çok lezzetli bazlama yapıyor. Konaklama için hiç telaşlanmanıza ve önceden rezervasyon yaptırmanıza gerek yok. Kaş merkezde ya da merkeze 5 km. mesafedeki Çukurbağ Yarımadasında birçok açık butik otel bulabilirsiniz. Kaş’a 25 km uzaklıktaki Kalkan’ı ve Patara Antik Kenti’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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KAŞ’TA KONAKLAMA
Kaş’ta her bütçeye uygun konaklama seçenekleri var. Şu an yüksek sezon bittiği için neredeyse yaz mevsiminde uygulanan fiyatların yarısına otel bulabiliyorsunuz. Kamp Severler İçin Kaş Camping ideal… Bir süredir kamp merakı sardı beni. Çadırda uyanmanın keyfi bambaşkaymış. Uzun zamandır Kaş Camping’te kalmanın hayalini kuruyordum. Sonunda çadır aldım ve bu hayalimi gerçekleştirmek için doğru zamanı bekledim. Şu sıralar doğa tüm renkleri ve havasıyla kamp yapmak için en büyüleyici güzelliklerini sunuyor.
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Kaş Camping hemen deniz kenarında. Meis Adası manzaralı. Karavanlar ve çadırlar için çok güzel bir düzen kurmuşlar ve her yer tertemiz. Ayrıca bungalovda konaklama seçeneği de sunuyorlar. Kamp bana göre değil diye düşünüyorsanız bile mutlaka birkaç gün kalıp Kaş Camping’i deneyimlemenizi öneririm. Kaş Olympos Mocamp: Kaş’ın bir başka kamp alanı Olympos Mocamp. Kaş’ın en güzel plajlarından birine sahip. Karavan, çadır, bungalov ve apartta konaklama seçenekleri mevcut.
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Luvi Kaş: Kaş merkezde konaklamayı tercih ederseniz merkezin en ferah ve en temiz oteli Luvi Kaş’ı öneririm. Kaş’ın en yenilerinden. Otelin odaları çok güzel tasarlanmış ve harika bir bahçesi var. Çok tatlı bir aile işletiyor. Sizi kendi evlerinde ağırlıyorlarmış gibi her şeyinize özen gösteriyorlar. Otelin kahvaltısını sakın kaçırmayın, ev yapımı lezzetleriyle dolu bir kahvaltı sunuyorlar. Kaş merkezde ayrıca Payam Hotel, Sekiz Pansiyon ve Paydos Pansiyon önerebileceğim diğer yerlerden. Fotoğraf: Otelin web sitesi / www.luvikas.com/
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Kaş Merkez
Çukurbağ Yarımadası: Kaş’ta kalmayı en sevdiğim yerlerden biri kesinlikle Çukurbağ Yarımadası. Yarımadada manzara nefis. Merkeze de yakın. Hem Meis Adası hem de Kaş manzaralı harika oteller var. Yarımadada favori otellerim Club Barbarrossa ve Club Çapa.
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Lüks Sevenler için
Doria Hotel & Yacht Club: Kaş Marina’nın içinde konumlanmış otel Kaş’ın en iyilerinden ve kendinizi en özel hissettirecek otellerden. Sadece 10 odası var ve tüm odaları kendine özel bir iskeleye açılıyor. Fotoğraf: Otelin web sitesi / www.doriahotelkas.com
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Meis Exclusive Hotel: Kaş’ın en lüx otellerinden biri. Yunanistan’ın Meis Adası’na karşı konumlanmış. Hemen hemen her odasının balkonunda jakuzi var. Fotoğraf: Otelin web sitesi / www.meisexclusivehotel.com
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Peninsula Gardens: Yine Kaş’ın en özel otellerinden biri. İngiltere'nin The Times Gazetesi'nin seyahat ekinde okurlarına 'Akdeniz'in en iyi oteli' olarak tanıtılmış.
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KAŞ’TA YEME İÇME
Kış dinginliğinde yapılabilecek en güzel şeylerden biri de uzun uzun yeme içme keyfi yapmak. Kaş’ta bu keyfi yapabileceğiniz çok sayıda mekan var. Ben kahve için Biiisstt Kafe’yi çok seviyorum. Hem kahvesi kaliteli, sandviçleri lezzetli hem de muhteşem bir manzaraya karşı rahat rahat minderlerde oturuyorsunuz. Kahvaltı için küçücük bir bahçe içerisinde geleneksel dekorasyonuyla kendinizi babaannenizin evinde kahvaltı yapıyor gibi hissettiren Dudu Mutfak tercih ettiklerim arasında.
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Vegan ya da vejetaryen yemekler sunan bir yer ararsanız da kesinlikle Oburus Momus. İtalyan mutfağı seviyorsanız Kaş merkeze karşı konumlanmış, harika bir çift tarafından işletilen Bella Vita’yı öneririm. Zaika ve Zula Meyhane’nin hem etleri güzel hem de bahçeleri. Kaş’ta hem sonbahar hem de günbatımları çok güzel. Günbatımında en popüler mekanlardan biri Deja Vu. Nefis kokteylleri ve akşam üstü sıcak kek saatiyle günü batırmak için en güzel adreslerden biri de Derya Beach. Ayrıca marinadaki Oxygen Bar akşamüzeri günü canlı müzik eşliğinde bitireceğiniz mekanlardan.
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KAŞ'A ULAŞIM
Kaş, Antalya merkeze özel araçla üç saat uzaklıkta. Antalya Otogarından otobüslerle de ulaşım sağlayabilirsiniz. Havayolu kullanacaksanız Antalya Havalimanı 220 km, Dalaman Havalimanı ise Kaş’a 150 km mesafede yer alıyor.