Türkiye'de kış tatili için gidilecek yerler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kışı tatilsiz geçirmek istemeyenler için Türkiye’deki en güzel kış tatili yerlerini derledik. Hem kayak tutkunları hem de kışın güzelliğini doyasıya yaşamak isteyenler, kış tatili önerilerimizle unutulmaz anılar biriktirecek. İşte Türkiye’deki en güzel kış tatili yerleri...
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Kar, yurdu yavaş yavaş teslim almaya başladı. Beyaz örtünün süslediği göller, ağaçlar ve yapılar unutulmayacak görseller oluşturuyor. Peki ülkemizde iki-üç günlük kış tatili için Türkiye'de nereye gitmeli? İşte Türkiye'de kış tatili için gidilecek 7 yer....
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Rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor: AYDER / RİZE Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası...
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Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.
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Yaylaya çıkarken bile beyaza bürünen ağaçlar, bir yanda lapa lapa yağan kar bir rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor
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Ayder’de konaklayıp ateş başında manzaranın tadını çıkarırken ağaçların bile kara gömüldüğünü fark edeceksiniz
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İşte o zaman içinize çektiğiniz temiz Karadeniz havası yenilenmenizi sağlayacak.
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Kış en sakin adresi: SAFRANBOLU / KARABÜK UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘Osmanlı'nın parmak izi’ denilen eserlere ev sahipliği yapan Safranbolu kışın görülmesi gereken yerlerden...
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Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da keşfedilecek birçok yer bulunuyor.
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Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası ve kanyonları gezilecek yerlerden bazıları…
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En romantiği: GÖLCÜK- ABANT / BOLU Kışın romantik adresleri diye bir liste yapılacaksa, mutlaka Bolu bu listede olmalı… Çünkü Gölcük ve Abant’ın sunduğu manzaralar harika… Bolu’ya geldiğinizde ilk durağınız meşhur Gölcük Tabiat Parkı olmalı…
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Burada doğa size öyle şeyler sunacak ki, hangi birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız. Yanınıza mutlaka bisiklet alın. Yoksa da bölgede kiralanacak yerler var.
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Gölün etrafı yaklaşık 1.5 kilometre ve inanın bundan daha güzel bir bisiklet parkuru bulamazsınız... Gelelim Abant’a… Çam ağaçlarıyla çevrili bir göl, süzüle süzüle düşen karlarla beyaza bürünen doğa unutulmaz manzaralar sunar burada…
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Faytonla mutlaka geziye çıkmalısınız. Hafta sonu için güzel bir alternatif… İstanbul ve Ankara’ya sadece birkaç saat uzaklıkta…
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Tarih dolu: AKDAMAR / VAN Bakir bir vadi ve nehir yatağında bin yıl öncesinden kalan binalar beyaza bürünürken kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz.
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Ermeniler, Araplar, Urartular ve Türkler gibi 24 farklı uygarlık burada hüküm sürmüş ve eserler bırakmışlar.
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Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerden…
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Karlarla kaplı bembeyaz yer, Van Gölü’nün mavi suları, karşıda heybetiyle Artos Dağı ve Akdamar manzarası çok büyüleyici… Bu güzelliğe kışın doyamazsanız size önerimiz bir de baharda gidin…
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Dağ ve tarihe doğru: İSHAKPAŞA SARAYI / AĞRI 18. yy sonlarında yapılan İshakpaşa Sarayı ve karşısındaki Türkiye’nin en yükseği olan Ağrı Dağı karla kaplıyken fotoğrafçıların akınına uğruyor.
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Kışın gidilmesi gereken listesinde burası ilk sıralarda hep kendine yer bulur.
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Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin bir sentezi olarak heybetini yansıtan saray kesme taştan yapılmış ve Selçuklu mimarisini yansıtan süsleme ve kabartmalarıyla ünlü.
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Dört mevsim erimeyen karı ve takke şeklindeki buzuluyla dağı ve sarayı bir arada mutlaka fotoğraflamalısınız…
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Kar motoru ve tırmanış: ULUDAĞ / BURSA Kar sezonu açılınca akla gelen ilk yer. İstanbul’a dört saat uzaklıktaki Uludağ hafta sonu gitmek için ideal bir seçenek.
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Kar motoru kiralayıp parkurlarda karın ve maceranın tadını çıkarmalısınız. Bir başka seçenekse gerekli ekipmanlarla Uludağ’ın zirvesine yürüyüş
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Ayrıca buraya kadar gelmişken Uludağ’ın eteklerindeki köylere de inmelisiniz.
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Peki nerede konaklamalı? Uludağ Oteller Bölgesi’ne 700 metre uzaklıktaki Çobankaya mevkiinde birçok otel ya da orman köşkleri var. Yalnız biraz pahalı... Uygun konaklamanın en iyi adresi Bursa'nın İznik ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen İznik Eko Turizm Tesisleri... Uludağ'da zaman geçirip konaklama için buraya gelebilirsiniz.
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Özellikle kış aylarında kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen tesis, hem yurt içinden, hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
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İznik'e 12 kilometre uzaklıkta Katırlı Dağları'nın eteklerinde bulunan tesis, doğal yürüyüş parkurlarına, doğal paintboll sahası ve okçuluk atışlarına ev sahipliği yaparken, kış etkinliklerine de sahne oluyor.
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Bilet bulmak zor: DOĞU EKSPRESİ / ANKARA – KARS Kış gelince akla gelen ilk adres… Özellikle Instagram’ın da yardımıyla Kars son birkaç yıldır çok popüler…
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Ankara’dan trene binip meşhur Doğu Ekspresi’yle Kars’a yolculuğa mutlaka çıkmalısınız… Anadolu’yu kış mevsiminin güzelliklerini izleyerek seyahat edeceksiniz.
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Bir gün süren yolculuk boyunca trende yeni insanlarla sosyalleşecek, karlarla kaplı vadileri ve tünelleri fotoğraflayabilirsiniz.
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Ankara’dan kalkan tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor.