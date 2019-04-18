Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de ilkbaharın en güzel adresi! Şimdi tam zamanı...
Kelebekler Vadisi Fethiye Ölüdeniz'e çok yakın, ancak teknelerle ulaşım sağlanabilen, karadan geçişi olmayan bölgenin en güzel koyu. Doğal sit alanı ilan edilen vadide 80 ayrı çeşit kelebek yaşıyor. Bunların en önemlisi kaplan kelebeği. Defalarca Ölüdeniz'e gitmeme rağmen Kelebekler Vadisi'ne gitmeyi başaramamıştım. Hep bir şeyler engel olmuştu. Bu sefer Kelebekler Vadisi'nin ardındaki şelalelerden inerek vadiye ulaşmaya çalıştım…
Kelebekler Vadisi Fethiye Ölüdeniz'e çok yakın, ancak teknelerle ulaşım sağlanabilen, karadan geçişi olmayan bölgenin en güzel koyu. Doğal sit alanı ilan edilen vadide 80 ayrı çeşit kelebek yaşıyor. Bunların en önemlisi kaplan kelebeği. Defalarca Ölüdeniz'e gitmeme rağmen Kelebekler Vadisi'ne gitmeyi başaramamıştım. Hep bir şeyler engel olmuştu. Bu sefer Kelebekler Vadisi'nin ardındaki şelalelerden inerek vadiye ulaşmaya çalıştım…
Kanyon sporcusu arkadaşlarımla cuma gecesi İstanbul'dan yola koyuluyoruz. Yol bir hayli uzun. Öğle saatlerinde Ölüdeniz'e vardığımızda muhteşem bir güneş bizi karşılıyor ama biz masmavi denizi ve harika güneşi ardımızda bırakıp Faralya'nın tepelerine tırmanıyoruz.
Hızlıca giyinip kanyonun yoluna düşüyoruz. Bahar gelmiş buralara… Her yer çiçeğe böceğe durmuş. Kanyona yaklaşma mesafesi 800 metre gibi bir şey. Bir çırpıda bitiyor ve kuru diye beklediğimiz kanyon bize bir sürpriz yapıyor, su var!
Işıkları kim kapattı şakaları yapıyoruz. Islak olduğumuz için hızlıca kanyondan çıkan ilk biz oluyoruz. Erdal hocamızdan seyir terasının yerini öğrenip son sürat asfalt yoldan yürüyoruz. 15 Mart’ta sezonu açılan Kelebekler Vadisi'ni gören pek çok seyir terası varmış.
Biz çeşme olanına ulaştık. Yoldan bile görülebiliyor manzara. Kayalar oldukça sivri ve dik konumda. Eğer kayalıkların üstüne çıkıp meşhur fotoğraflardan çektirecekseniz çok dikkatli olmalısınız. Buralardan düşüp hayatını kaybeden çok olmuş. Aman dikkatli olun! Sağdan soldan okuduğum bilgiler, bu seyir teraslarına ulaşmanın çok zor olduğuydu ama asfalt yola beş metre bizim gittiğimiz teras.
Muhteşem manzaranın tadını çıkarıp istediğimiz fotoğrafları çektikten sonra Faralya Köyü'nün yolunu tutuyoruz. Kamp alanımız köyde olacak. Gül Otel’in yanındaki yoldan aşağılara yürüdüğünüzde bir evin önündeki açıklığa ulaşıyorsunuz. Bir amcanın evinin önü…
Telefon şarjı için masanın üstüne priz koymuşlar. Bize odun da verdiler. Eksik tüm malzemelerimizi aldık. “Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz” dedi. Biz de öyle yaptık. Sabah hava biraz rüzgârlı ve soğuk olunca karar verdiğimiz saatten daha geç bir saatte kalkıyoruz. Ateş yanıyor. Kahvaltı sonrası son sürat toparlanma ve giyinme aşaması başlıyor.
Çocuklar gibi şen şakrak Kısa sürede Kelebekler Kanyonu’nun yolunu tutuyoruz. Şelalelerin yolu köyün içinde ve kamp alanımıza da bir hayli yakın. 60 metrelik şelalelerden çocuklar gibi şen iniyoruz. Şimdiye kadar hep baktığımda yukarıdaki ve aşağıdaki arkadaşları görebilirdim.
Burada tamamen yalnız kalıyorsunuz. Göz temasınız kesiliyor. Bu biraz ürkütmedi değil ama ne yapacağımı bildiğim için zorlanmıyorum. 60 metreye yakın peşpeşe üç şelaleden aşağıya inince kanyon kısmı bitiyor.
Kelebekler Vadisi’ne giden patika yolu bulmamız gerekiyor. Kelebekler Vadisi'ne gelenler son şelaleleye kadar gelebilsin diye kayalara demir basamaklar çakmışlar. İpler bağlamışlar. Bu basamaklardan geçmek şelaleden inmekten daha zordu benim için.
Yazın su azalırsa belki çıkmak daha kolay olabilir gerçi. Bu basamakları geçtikten sonra patika yoluna çıkıyoruz. Sorun kalmıyor. Öyle keyifli bir patika yola çıkıyorsunuz ki, yemyeşil olmuş, çiçek böceğe bürünmüş her yer, bahar gelmiş…
Bölge yasal koruma altında Denize ulaşır ulaşmaz da kendimizi denize atıyoruz. Hava bir hayli sıcak. Kimsecikler yok. Kelebekler Vadisi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından yasal korumaya alınmış.
350 metre yüksekliğe varan sarp kayalıklar zaten doğal bir koruma sağlıyor. S.S. Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi'ne bağlı bir işletme bulunuyor vadide. Kelebekler Vadisi’nin fiyatları biraz pahalı ancak gönüllük esasına dayalı olarak çalışarak da tatil yapabiliyormuşsunuz.
Çok özel bir coğrafyada bulunan Kelebekler Vadisi'ne metrelerce yüksekten dökülen şelalelerden inerek gelmek pek sizin tarzınız olmayabilir. Kelebekler Vadisi'ne servis tekneleriyle ulaşabilirsiniz. Teknelerin ücreti teknede ödeniyor. Dışarıdan bilet alıp binmeye kalkmayın uyarıları var.
Faralya Köyü'nün içinde, muhtarlığın yanından vadiye inen merdivenli bir yol olduğunu duydum ama geçtiğimiz yıl iki kişi düşerek ölmüş. Yolu çok tehlikeliymiş. Tekneler en güvenli yol vadiye ulaşmak için…