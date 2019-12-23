Türkiye'de eşi benzeri yok! Kazı yapılmadan, ağaç kesilmeden ve duvar örülmeden yapıldı...

Trabzon’un Tonya ilçesindeki Canik Şelalesi’ne ulaşmak için yapılan bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, en çok yaşlıları sevindirdi. Bölgenin dik yamaçlardan oluşmasından dolayı yürüme alanlarının kısıtlı olması Tonya Belediyesi’ni harekete geçirirken, yaklaşık 1 buçuk milyon TL’ye mal olan yürüyüş yolu vatandaşların hizmetine sunuldu.