Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’de bu yazın en güzel 5 rotası! Birçok saklı cennet keşfedeceksiniz...
Yolunuz Marmaris'e düştü ve halk plajının devamındaki Uzunyalı Plajı artık size yeterince uzun gelmedi... O zaman buyurun: Marmaris’te bunalıp farklı bir şey denemek isteyen, yeni yerler keşfetmeyi, araba yolculuğunu, denizi ve güneşin kavurucu etkisine rağmen hâlâ gezmeyi sevenlere alternatif öneriler...
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Yolunuz Marmaris'e düştü ve halk plajının devamındaki Uzunyalı Plajı artık size yeterince uzun gelmedi.. O zaman buyurun: Marmaris’te bunalıp farklı bir şey denemek isteyen, yeni yerler keşfetmeyi, araba yolculuğunu, denizi ve güneşin kavurucu etkisine rağmen hâlâ gezmeyi sevenlere alternatif öneriler...
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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1- Marmaris’ten Değirmenyanı, Hisarönü, Kız Kumu Plajı, Turgut Şelalesi, Selimiye, Orhaniye, Avlana ve Bozburun rotası Bir tarafınızda dağ boyunca yayılmış çam ormanları, diğer tarafınızda masmavi deniz manzarası eşliğinde ilerlerken, radyoda çalan Yunan ezgileri ile içinizin kıpır kıpır olacağını garanti ettiğimiz bir rota Marmaris - Datça arasında sizi bekliyor.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Datça yolunda Değirmenyanı Beldesi'ne bağlı Bördübet'ten geçerek, Hisarönü Körfezi'nde yer alan 'Altınkum' ve 'Kızkumu' Plajlarında deniz molası vermenizi, öğle yemeğini ise 'Delikliyol Deniz Restoran' nam-ı diğer Mehmet'in Yeri’nde yemenizi tavsiye ederiz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Taş duvarları ardına saklanmış eşsiz denizi ile Selimiye, hemen ardından mükemmel manzarası ile, butik otelleri önünde uzanan birkaç metreye sıkıştırılmış plajı ile sakin bir koya benzeyen Bozburun'da bu rotayı tamamlayabilirsiniz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Dönüşte yolu biraz uzatarak 1. Derece sit alanı olmasından dolayı hiçbir şeye dokunulmamış, küçük ama sakin Turgut Şelalesi'nde serinleyebilirsiniz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Şelaleden sonra, Marmaris’e dönüş yolunda Orhaniye'de gün batımına denk gelirseniz ne ala. Küçük balıkçı tekneleri ve büyük yatların yan yana demir attığı bu koyda, kiremit rengi olan toprak batan güneş ile kızıllığın doruğuna ulaşarak, size romantik manzara sunacak. Bu arada Orhaniye'de koy boyunca sıralanmış birçok restoran mevcut.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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2- İncekum, Sedir Adası, Akyaka, Akbük Marmaris-Muğla yolunun 12. kilometresinde Çamlı Köyü tabelasından saptıktan sonra Sedir Adası'na giden yol boyunca, kahvaltı için birçok mekan var.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Yolun 6. kilometresindeki Çamlık İskelesinde adaya kalkan tekneler yer alıyor. Adada zamanında Kleopatra denize girmiş. Sonrasında buradan kum çalındığı için, Mısır'dan özel sarı kum getirtilmiş ve kuma ayak basmak yasaklanmış...
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Alternatif olarak, virajlı yolun sonundaki traktörlere binip, Gökova Körfezi'nin en şahane noktalarından biri olan ipek gibi kumu ve turkuaz renkli efsanevi denizi ile İncekum’a gidebilirsiniz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Sonra anayoldan Gökova'ya doğru ilerlerken ünlü aşıklar yolunda fotoğraf molası.. Diğer durağımız olan Akyaka’da tabii ki yapılacak ilk şey, buz gibi Azmak Çayına kendinizi bırakmak olmalı.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Çayının denize döküldüğü noktada Akyaka plajı yer alıyor. Zamanınız ve ilginiz varsa, Akyaka ile eşleşmiş bir aktivite olan kite sörf yapmayı deneyebilirsiniz. Biz günübirlik bir rota önerdiğimiz için, zaman kaybetmeden Akbük'e doğru yol almanızı öneririz, zira yol haritada göründüğünden uzun sürebilir.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Akbük’e vardığınızda harika bir manzara ile karşılaşacaksınız. Doğa ile iç içe olmayı ve sakinliği arayanlara burada konaklama yapmalarını, Marmaris’in hareketli gece hayatını tercih edenlere ise en azından manzara karşısında akşam yemeği yemelerini öneririz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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3- İnbükü Tabiat parkı, Kovanlık Tabiat Parkı, Aktur Tatil Sitesi, Karaincir Koyu, Palamutbükü, Datça Yine Marmaris –Datça yolu üzerinde solda İnbükü Tabiat parkı, biraz ileride şahane bir manzarayı ayaklar altına seren Karacabük, Datça’ya 30 km uzaklıkta yer alan Kovanlık Tabiat Parkı ve 200 metre sonra karşımıza çıkan Aktur Tatil Sitesi ya da Karaincir Koyu bu rotada mola verebileceğiniz yerler.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Karaincir koyundan sonra Knidos Yolu’nu takip ettiğinizde, Bodrum'a giden feribot icin sağdan bir ok göreceksiniz. Biz soldan Palamutbükü’ne gitmenizi öneriyoruz. Bu arada: Marmaris’te birçok yerde karşılaştığımız “bük” kelimesi, akarsu kenarlarındaki verimli tarlalar anlamına geliyor.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Palamutbükü ise efsanevi bir bük... Akvaryumdaymışsınız gibi hissedeceğiniz eşsiz bir denizi var. Salaş ancak oldukça tarz kafe ve restoranları, butik otel veya pansiyon seçenekleri ile hesaplı ve çok özel bir sahil kasabası.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Bu rotadan Datça’ya devam edecek olan günübirlikçilerin aklında kalacak cinsten etkileyici bir yer olan Palamutbükü, ölmeden önce görmeniz gerekenlerden.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Marmaris’e devam ederken Datça şehir merkezinde kısa bir mola verebilir, akşam yemeği için bir balık restoranını tercih edebilir, sahil boyunca yürüyüş yaparak, el emeği ürünlerin sergilendiği tezgahlardan hediyelik eşya alışverişi yapabilirsiniz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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4- Dalyan Tekne Turu Marmaris marinadan kalkan tekneler ile Dalyan’a ulaşım yaklaşık 2 saat sürüyor. Yol boyunca, Akvaryum Koyu, Fosforlu Mağara, Aksaz Adası, Yılancık Adası’nı görüp, kısa yüzme molaları veren tekneler en son Delikli Ada'ya demir atıp, İztuzu plajına nam-i diğer Turtle Beach’e geliyorsunuz. Şezlonglar ücretli, gerçi kuma havlunuzu sermek daha cazip gelecektir.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Bu plajda kafeterya, soyunma, kabinleri, duş, tuvalet olan bir tesis de mevcut. The Times’ın internet sitesindeki İztuzu değerlendirmesinde, “İztuzu plajı Akdeniz’de ender rastlanan bir yer: çam ağaçlarıyla kaplı bir dağdan nehir ağzına uzanan, bir tek ev, dükkân veya otel görünmediği 4.5 kilometrelik altın kum” denilmiş. Çok da doğru..
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Bu kumsala Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları yumurta bıraktıkları için Mayıs-Eylül arası 20.00’den 08.00’e kadar plajdan yararlanamıyorsunuz. Plaj geceleri kaplumbağalara ve koruyuculara bırakılıyor. Dolayısıyla tekne turu ile gelip de kaplumbağaları görmeyi hayal edenler hüsrana uğruyor. İztuzu plajındaki molanın ardından sazlıkların arasından Dalyan'a devam...
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Bu sırada teknede önceden sipariş vermeniz gereken mavi yengeçler hazırlanmış şekilde kucağımıza bırakılıyor. Kaunos Kral Mezarları’nın önünden geçerek Dalyan’a vardığınızda ise dilerseniz tekne turu fiyatına dahil olan çamur banyosuna girebilirsiniz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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5- Turunç Köyü, Amos Antik Kent ve Kumlubükü Marmaris’e bedenen yakın ama ruhen çok uzak bir yerde hissedeceğiniz Amos, bu bölge için önereceğimiz bir diğer rota. Bu rotadaki ilk durak olan Turunç ise Marmaris’e yaklaşık 20 km, İçmelere ise 12 km kadar uzaklıkta yer alıyor.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Dağ yolunu takip ettiğinizde, Turunç sahiline varacaksınız. Burası oldukça küçük bir merkeze sahip. Konaklama için birçok alternatifin olduğu Turunç’ta sahil boyunca her yerden denize girebiliyorsunuz.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Turunç’tan sonra, Amos levhalarını takip ederek, Amos Antik kentini ziyaret edebilirsiniz. Amos Koyu’nun tepesine kurulan şehirden geriye sadece Antik Tiyatro ve Seyir Tepesi kalmış. “Çok antik şehir gördüm, görmesem de olur” diye düşünüyorsanız yanılırsınız.
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Alamy
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Çünkü Marmaris'teki en güzel manzaralardan biriyle karşılaşacaksınız. Bir yanınızda yat kulübünün yer aldığı, Amos Koyu’na göre biraz daha lüks, sürat teknelerinin fink attığı, uzun sahili ile Kumlubükü, diğerinde Amos Koyu.. Amos Koyundaki Profesörler Sitesi’nde yer alan Amos Restoran, temiz soyunma kabini ve duşların bulunduğu herkese açık bir tesis. Restoranın önü ise plaj. Dağ taş yürüyüp, terleyenler için dönüş yolundan önce kısa bir mola olabilir.