Türkiye'de bir parça huzurun adresi! Çılgın kalabalık yok, her yer bomboş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz. Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Şu sıralar Bozcaada’da o çılgın yaz kalabalığı yok, her yer sessiz sakin ve kafa dinlemelik… İşte size Bozcaada gezi rehberi…
Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz. Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Şu sıralar Bozcaada’da o çılgın yaz kalabalığı yok, her yer sessiz sakin ve kafa dinlemelik… İşte size Bozcaada gezi rehberi…
Üzüm bağları, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, Rum mimarisinin en güzel örneklerini teşkil eden evleri ve muhteşem güzellikteki koylarıyla Bozcaada çoğunlukla yaz aylarında tercih edilse de adada sükûnetin tadını çıkarabileceğiniz bahar ayları da keyifli bir alternatif olabilir.
Tanrı Poseidon, oğullarından Kyknos’u doğumundan hemen sonra deniz kıyısına bırakır. Bebek Kyknos, bir kuğu tarafından büyütülür ve gel zaman git zaman Bozcaada’nın karşısındaki Klonai şehrinin kralı olur.
Bir süre sonra oğlunun suçsuzluğunu öğrenen kral, Tenes’i geri getirmek için adaya gelir ancak Tenes, kralın gemisinin karaya bağlanan halatlarını keser ve böylece babasıyla olan tüm bağlarını koparır. Halk arasında kullanılan “Tenes gibi kestirip atmak” deyişi de işte bu hikâyeden gelir.
Ada tarihi eserleriyle büyülüyor Bozcaada’ya ulaşım Geyikli feribot iskelesinden sağlanıyor. Buraya kadar özel aracınızla ya da otobüs yolculuğuyla ulaşmak mümkün. Vapurdan iner inmez adanın merkezine giriş yapıyorsunuz.
1820 yılında Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından genişletilen kalenin içinde iki cami bulunuyor. Bozcaada’daki Rum mahallesinde yer alan Rum Ortodoks cemaatine ait Meryem Ana Kilisesi de 24 metre yüksekliğindeki kulesiyle görülmeye değer bir diğer yapı.
Graffitiler, adanın favori fotoğraf çekim yerleri Bozcaada’nın bir bölümünde Rum mimarisinin en güzel örnekleri, diğer bölümündeyse Türk mahalleleri yer alıyor. Ada sokaklarında gezerken rengarenk graffitilerin bulunduğu duvarlara da rastlıyorsunuz.
Yerel ürünlerin tadını çıkarın Bozcaada, yerel ürünlerin satıldığı birbirinden şirin dükkanlarıyla da dikkat çekiyor. Domates ve gelincik reçelleriyle kekikli bal adaya gelen ziyaretçilerin satın aldığı yerel ürünler arasında başı çekiyor. Adanın zeytinyağları ve kurabiyeleri de son derece lezzetli.
Bozcaada’nın en güzel plajı: Ayazma Şu sıralar denize girmenin tam zamanı değil. Yalnız deniz kenarında yürümek, havasını solumak bile huzur depolamanıza yetecektir. Adanın rengiyle büyüleyen koylarını görmeden dönmeyin.
Bozcaada restoranlarında lezzet şöleni sizi bekliyor Bozcaada’nın merkezinde her zevke uygun çok sayıda restoran yer alıyor. Dileyen deniz kıyısında, dileyen de tarihi Rum evlerinin bulunduğu dar sokaklarda yer alan restoranlardan birini seçebilir.
Adanın her yerini layıkıyla gezebilmek için en az bir gün konaklama şart. Akvaryum Otel, Aral Tatil Çiftliği, Armagrandi Hotel, Kuşlu Konak ve Nar Adaevi gönül rahatlığıyla konaklayabileceğiniz seçenekler arasında…