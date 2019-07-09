Türkiye'de ailecek kamp yapılacak en güzel yerler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yaz tatillerinde özellikle çocuklu ailelerin tercihleri arasında doğa içinde kamp alanları ya da bungalov konaklamaları önemli bir yer tutuyor. Macera dolu bir tatil tercih eden çocuklu ailelere özel, güvenle tatil yapabilecek ideal seçenekleri listeledik. İşte detaylar...
Yaz tatillerinde özellikle çocuklu ailelerin tercihleri arasında doğa içinde kamp alanları ya da bungalov konaklamaları önemli bir yer tutuyor. Macera dolu bir tatil tercih eden çocuklu ailelere özel, güvenle tatil yapabilecek ideal seçenekleri listeledik. İşte detaylar...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Saros Körfezi Kömür Limanı / Çanakkale Küçücük bir koy ama denizinin temizliği ve berraklığıyla ün yapmış bir beldedir. Koy sadece kamp yapanlara özel bir yerdir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Alanda temiz su, tuvaletler olduğu gibi dalış ekipmanları kiralayan bir yer ve mini bir büfe de hizmet veriyor. Eğer ki dalışa merakınız varsa buradan ekipman kiralayarak dalış yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Datça Aktur Koyu / Muğla Asırlık çam ağaçlarının altında denize sıfır konumda bir kamp alanına sahiptir Aktur. Burada dilerseniz kendi çadırınızı getirip kurabileceğiniz gibi, karavanınızla da gelebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kamp alanının yanı başında aynı adı taşıyan bir site vardır. Bu site içerisinde iki tane market bulunur. Günlük ihtiyaçlarınızı bu marketten karşılayabilirsiniz. İki ayrı koy da mavi bayraklı, tertemiz ve berrak bir denize sahiptir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Alanda restoran – bar ve mutfaklar vardır. Yemeklerinizi ve içeceklerinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kamp alanında ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz çamaşırhane ve ütü odası da mevcuttur. Misafirler alanda bulunan tenis kortlarından da faydalanabilmektedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ormanya Hobbit Köyü / Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata kazandırdığı Ormanya tam bir doğal yaşam köyü. Alana girişlerin ücretsiz olduğunu hemen hatırlatalım. Fotoğraf: www.ormanya.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu alanda çocuklar için hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, botanik yolu, doğa eğlence alanı, yaban hayatı koruma ve rehabilitasyon merkezi gibi belli başlı yapılanmalar mevcuttur. Fotoğraf: www.ormanya.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çocuklarınızla birlikte oldukça keyifli bir tatil yapabileceğiniz Ormanya’da; 40 araçlık karavan ve 100 çadırlık çadır kamp alanı da bulunmaktadır. Ayrıca burada 07-14 yaş arası çocukların katılabileceği bir doğa okulu vardır. Fotoğraf: www.ormanya.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu okul çocukların doğayı keşfetmelerine olanak sunarken, üretici becerilerini destekleyecek bir eğitim modeli de benimsenmektedir. Fotoğraf: www.ormanya.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Maçka / Trabzon Karadeniz’in yemyeşil doğasında misafirlerine kapılarını açan bir tesis var Maçka’da. Adı Livera Camping.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sazlıklardan yapılmış çadırları, konforlu olduğu kadar geniş ve çocukların seveceği türden. Tesisin ortak alanlarından kıl çadır içinde restoran alanı ve açık teras alanı mevcut. Fotoğraf: www.liveracamping.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tüm misafirler bu ortak alanlarda yemek yiyebilir, sevdikleriyle vakit geçirebilirler. Gün içinde ailecek doğa yürüyüşüne çıkabilir, akşamları da bahçede yanan ateşin etrafında çocuklarınıza gençlik hikâyelerinizi anlatabilirsiniz. Fotoğraf: www.liveracamping.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Olimpos / Antalya Olimpos, gerek doğası gerek denizi, gerekse tarihi noktalarıyla bambaşka bir tatil sunar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çocukların tutkunu olduğu ağaç evlerde konaklayabilirsiniz, Çıralı Yanartaş’a tırmanarak onlara buranın mitolojik öyküsünü anlatabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Akşamları sahilde yanan ateşin etrafında gitar çalan gençlerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yedigöller / Bolu Sadece doğa arayanların adresi Bolu Yedigöller.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sadece hafta sonları bile çadırınızı alıp gidebileceğiniz bir yer olan Yedigöller’i sizin kadar çocuğunuz da çok sevecek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Gün içinde gölde birlikte olta ile balık tutabilir, yemyeşil ormanda göller arasında yürüyüş yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca araç trafiği olmadığı için çocuğunuzla rahat rahat topla oynanan oyunlar oynayabilir ya da ailecek scrabble, tabu gibi oyunlarla da keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kaş / Antalya Kaş’ta denize sıfır harika bir kamp alanı var. Bu kamp alanında çadırınızı asırlık çam ağaçlarının altına kurabilirsiniz. Burada dilerseniz bungalovlarda da kalabilir, karavanınızı da getirebilirsiniz. Dilediğiniz pek çok aktivite için kamp alanında keyifli yerler bulunmaktadır. Burada denize kolayca girebilirsiniz. Tavla gibi oyunlar oynayıp, gölgede serinletici şeyler içerek deniz manzarası eşliğinde kitap okuyabilirsiniz. Burada bir tane de cafe-restoran hizmet vermektedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dilerseniz yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi buradan alabilirsiniz. Gezilecek çok yer, keşfedilecek çok şey olan Kaş’ta, çocuklarınızla mutlaka sea kayak aktivitesi öneriyoruz. Ayrıca batık şehir Kekova’da da keyifli bir tekne turu yapmalısınız. Kaynak: neredekal.com