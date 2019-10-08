Türkiye'de 40 bin 'lord' ve 'lady' var! Çoğu ise ünlü isimler, tek şart...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye'de, İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi alarak "lord" ve "lady" unvanına sahip olan 40 bin kişi bulunuyor.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
2 / 17
İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
3 / 17
Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimi almak amacıyla 10 yıl önce İngiltere'ye giden Fırat Kurtoğlu, İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında, bu ülkede hayata geçirilen arazi satışı projesinden haberdar oldu. Kurtoğlu, ilk önce kız arkadaşına orijinal bir hediye vermek amacıyla 1 metrekarelik arazi satın aldı. Kız arkadaşına bu sayede "lady" unvanını kazandıran Kurtoğlu, daha sonra kendisi de aynı yöntemle arazi satın alarak "lord" unvanını elde etti.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
4 / 17
Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Kurtoğlu, 2013'te dünyanın en sıra dışı hediyelerinin satışını gerçekleştiren bir şirket kurdu. Bu şirket üzerinden İskoçya'daki arazi satışlarına aracılık eden Kurtoğlu sayesinde Türkiye'de son 6 yılda 40 bin kişi "lord" ve "lady" unvanına sahip oldu. Bu kişilerden 24 bini lady, 16 bini ise lord. Genellikle erkekler, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı alıyor.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
5 / 17
Türkiye'den "lord" ve "lady" unvanı alan alan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Sibel Can, Radyo Programcısı Geveze, Seda Akgül, Beyazıt Öztürk ve Wilma Elles de yer alıyor.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
6 / 17
Lordlar ve ladylar, her yıl mayıs ayında buluşuyor Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "lord ve lady" unvanlarının hediye olarak verilmesinin çok orijinal bir fikir olduğunu, bu hediyeyi internet üzerinden satmaya karar verdiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
7 / 17
İskoçya'nın bu arazi satışını iki amaçla gerçekleştirdiğini aktaran Kurtoğlu, "İskoçya'nın doğal tarihi bölgelerinden 1 metrekare bir yer alıyorsunuz, İskoçya bunun karşılığında lord ve lady unvanı veriyor. Birincisi buradan kazanılan para İskoçya'daki doğal yaşamın korunması için kullanılıyor. Bu bölge Avrupa'nın da en güzel noktalarından biri. İnanılmaz güzellikte bitki örtüsü ve manzarası var.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
8 / 17
Bölgede bulunan bir bataklık bu projeden elde edilen gelirle kurutularak yeşil alana dönüştürüldü. Bu şekilde İskoçya'nın dünya çapında tanınması da sağlanarak, turizminin gelişmesine katkı sağlanıyor." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
9 / 17
Her yıl Mayıs ayının 12-14'ü arasında bu unvan sahiplerinin İskoçya'ya giderek, arazilerini ziyaret ettiklerini anlatan Kurtoğlu, bu unvanları alan kişilerin büyük bir kısmının bu buluşmaya katıldığını belirtti.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
10 / 17
Lady ve lord olmanın maliyeti 105 sterlin İskoçya'nın, bu faaliyetler için yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla sistemin yürüdüğünü ifade eden Kurtoğlu, "Bu ürün bütün dünyada satılıyor.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
11 / 17
Türkiye'ye ayrılan kontenjan her ay için 500 adet. Türkiye'den ilgi büyük. Her ayın kotası, ikinci haftada doluyor. Lord ve lady unvanına sahip olmanın maliyeti 105 sterlin. Dönem dönem kampanyalar yaparak bunu yarı fiyatına düşürüyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
12 / 17
İngiltere'deki lady ve lord unvanlarının babadan oğla geçtiğini, İskoçya'da ise bu unvanların toprak sahipliğine dayandığını aktaran Kurtoğlu, "Bize en çok gelen soru 'Arazi üzerine ev yapabilir miyim?' Maalesef öyle bir şey olmuyor. Ülkenin belirlediği birinci derece sit alanı bu araziler. Ne kadar yer alırsanız, herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Lord ve lady unvanının verildiği sertifikanın üzerinde, araziye ait parsel numarası da yer alıyor. Bu sertifika sadece unvan değil aynı zamanda tapu mahiyetinde." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
13 / 17
Sertifika, İskoçya'daki yetkili şirket tarafından düzenleniyorSertifikaların, İskoçya'daki yetkili şirket tarafından düzenlendiğini belirten Kurtoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
14 / 17
"Başvurunun yapılmasının ardından 2,5 hafta süren uluslararası kayıt süreci var. Satış gerçekleştikten sonra başvuru formu dolduruluyor. Bu form daha sonra İskoçya'ya gönderiliyor. Form incelendikten sonra uluslararası kayıt yapılıyor ve sertifika gönderiliyor. Arzu eden başvuru sahiplerine başvuru süreçlerin de biz de ücretsiz olarak destek sağlıyoruz.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
15 / 17
Bu sertifika sayesinde İskoçya ile yasal bir bağınız olmuş oluyor. Ayrıca orada 1 metrekarelik alanınız oluyor. Dolayısıyla bu bile o ülkeye giriş yapmanız için bir sebep. Bu belge sayesinde kabul edilme şansınız çok yüksek.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
16 / 17
Bu sertifika sayesinde İskoçya ile yasal bir bağınız olmuş oluyor. Ayrıca orada 1 metrekarelik alanınız oluyor. Dolayısıyla bu bile o ülkeye giriş yapmanız için bir sebep. Bu belge sayesinde kabul edilme şansınız çok yüksek.
Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
17 / 17
Ülkenin istemediği negatif kriterlerden birine sahip değilseniz, vize noktasında olumlu cevap almanıza katkı sağlayan, başka hiçbir sebep göstermeksizin o ülkeye giriş yapmanızı sağlayacak yardımcı enstrüman olarak bakabilirsiniz. Bu belgeyi alan birçok kişi sorunsuz şekilde İskoçya'ya kendi yerini almaya gidiyor. Bu unvana sahip olanlar yılın istediği herhangi bir gününde arazisini görmeye gidebiliyor. Sizi orada karşılayacak bir ekip bekliyor. Özellikle mayıs ayında gerçekleştirilen buluşma nedeniyle rezervasyonlar 3-4 ay öncesinden dolmuş oluyor."