Türkiye soğuk havaya teslim! Evler karla kaplandı, nehir ve dereler dondu...
Kar yağışı yavaş yavaş Türkiye'nin dört bir yanında etkili oluyor. Kar kimi zaman beyaz çileye dönüşürken öte yandan kartpostallık manzaralar da ortaya çıkarıyor. İşte Türkiye'nin bazı bölgelerinden tüm detaylar...
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Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle Ağrı ve Iğdır'da nehir, dere ve çeşmeler buz tuttu, kayalıklarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Bölgede geceleri en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Ağrı'da, cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu. Kışın sert ve çetin geçtiği kentte özellikle sabaha doğru etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.
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Ağrı-Van kara yolunun Yolyazı köyü mevkisindeki kayalıklarda buz sarkıtları oluştu, dereler dondu. Köy girişinde kayalık bölgede oluşan yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki buz sarkıtları dikkati çekti. Ahmed-i Hani Havalimanı karşısında bulunan köydeki buz tutan kayalıklar, köylülerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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Buz tutan kayalıkları oyun alanına çeviren çocuklardan Mustafa Durmuş, AA muhabirine, buz tutan kayalıkların köylerine güzellik kattığını söyledi. Durmuş, "Köyümüzün arka kısmındaki kayalıklarda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Biz de her gün gelip burada oyun oynuyoruz. Havalar çok soğuk. Köydeki nehir de buz tuttu, burada oyun oynadıktan sonra nehirdeki buzları kırıp selelerle balık tutuyoruz." diye konuştu.
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Seyrine doyumsuz manzara
Çocuklardan Emircan Kurt da köydeki suların kayalıklara geldiğini ve soğuk hava ile buzlanma oluştuğunu ifade etti. Buz tutan kayalıkların seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardığını anlatan Kurt, "Burada oyun oynayıp kızakla kayıyoruz, fotoğraf çekenler de oluyor." dedi.
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Iğdır da soğuğa ve kara teslim
Bölgede dondurucu soğukların yaşandığı bir başka kent Iğdır'da da yaşam olumsuz etkileniyor. Hava sıcaklığının kent merkezinde gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da soğuklar özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Şehrin Tuzluca ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde akarsular ve çeşmeler buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte kış bir yandan zorluklara yol açarken diğer taraftan güzel görüntüler oluşturdu.
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Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor
Frig Vadisi'nde son günlerde etkili olan kar yağışı, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde görsel şölen oluşturdu. Alternatif turizmin cazibe merkezi olarak nitelendirilen Frig Vadisi'nin tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.
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Vadinin önemli bölümünün yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Döğer beldesi ile Bayramaliler, Üçlerkayası, Demirli ve Ayazini köylerinde, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık Frigya beyaza büründü. Doğal güzellikler arasındaki 506 kilometrelik yürüyüş yoluyla da dikkati çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından adeta "beyaz gelinlik" giydi. Etkileyici görüntülerin oluştuğu vadi, kış manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.
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İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Frigya'nın önemli bir kısmının yer aldığı ilçenin, 3 yıldır bölgeye yapılan yatırımlarla alternatif turizmin gözde mekanı olduğunu söyledi. Frigya'nın her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu belirten Doğanoğlu, "Vadide, 3 bin yıllık tarihi mekanlar, oyma kaya mezarları, ören yerleri ve Emre Gölü bulunuyor.
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Turizm açısından Emre Gölü, Afyonkarahisar açısından çok önemli bir yere sahip." dedi. Doğanoğlu, kar yağışı sonrası Frigya'da harika manzaraların oluştuğunu dile getirerek, "Frig Vadisi'ndeki tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları karla kaplandı. Ortaya harika manzaralar çıktığını görüyoruz. Bölgede oluşan eşsiz görsel şölene doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Muş'ta bazı köylerdeki tek katlı evler karla kaplandı
Muş'ta merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığının 2 metreyi bulması nedeniyle bazı evler kar altında kaldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı köylerden Yukarıyongalı'da, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatları da kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.
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Kar, köydeki yaşamı zorlaştırsa da çocukların en büyük eğlencesi haline geldi. Çatı saçaklarında biriken ve tüneli andıran kar yığınlarının içinden geçen çocuklar, kar topu oynayarak eğleniyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ekiplerinin tüm yolları açtığı köyde vatandaşlar, iş makinelerinin giremediği yerlerde kendi imkanlarıyla patika yollar açarak ulaşımı sağlıyor.
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"Tek katlı evler kara gömülmüş"
Yukarıyongalı köyü sakinlerinden Ahmet Çamtosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerine çok kar yağdığını söyledi. Karın belli bir süreden sonra kendileri için işkenceye dönüştüğünü belirten Çamtosun, "7 ay kar altında kalıyoruz. Evlerimiz tek katlı. Hava çok soğuk oluyor. Küreklerle yolumuzu açmak zorunda kalıyoruz. Bazı evler kardan görünmüyor." dedi. Nurettin Omar ise köydeki tek katlı evlerin kara gömüldüğünü belirterek, "Kar yağdığında işlerimiz zorlaşıyor. Kar evlerin damına kadar birikmiş. Köyün içindeki yolları küreklerle açıyoruz. Sokaklar dar olduğu için iş makineleri giremiyor. Herkes kapısının önünü kürekle temizliyor." ifadelerini kullandı.
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Kapadokya'da kar güzel görüntüler oluşturuyor
Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Peribacalarına yönelik gece aydınlatmalarının yapıldığı alanlarda ortaya güzel görüntüler çıkarken, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hatıra fotoğrafı çektirerek kar topu oynadı. Yer yer sisin etkili olduğu bölgede sıcaklık hissedilir derece düştü.
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Öte yandan, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turlarının mevsim koşulları nedeniyle yarın için iptal edildiği öğrenildi.
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Adana’nın yüksekleri beyaza büründü
Adana’nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda kar yağışı başladı.
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Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı. Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.
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Kartepe'de kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 140 santimetre ölçüldü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
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Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 550 personel ve 225 araçtan oluşan kar timiyle kentin yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yağışa anında müdahale ederek yolları açık tutuyor.
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"Yabancı turist oranı yüzde 50'nin üzerinde"
Sisli Vadi'de oluşturulan kayak pistinde eğitmen Kenan Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği pistte kayak ve snowboard eğitimi verdiklerini söyledi. Karagöz, "Kar yağışıyla İstanbul'dan gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Beklentinin üzerinde ziyaretçimiz var. Yoğun geçiyor. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Ziyaretçiler arasında yabancı turist oranı yüzde 50'nin üzerinde. Herkesin güzel zaman geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu. İstanbul'dan gelen Emin Erdoğan da arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdiğini kaydetti.
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Safranbolu da beyaz mutluluk
Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da gece saatlerinde başlayan ve hafif aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu.
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Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çatıları beyaza bürünen konak, cami ve evler seyirlik bir manzara oluşturdu. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışı altında hatıra fotoğrafı da çekilen turistler büyük mutluluk yaşadı.
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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu
Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün tamamı buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkındaki ormanlık alanlar ve buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde yürüyüş yaparak çıkarıyor.
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Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'nda, gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tabiat parkı içerisinde bulunan göl tamamen buzla kaplandı. Tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, karın keyfini göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek yaşadı.İstanbul'dan tatil için Gölcük'e gelen Eren Özgün, “Doğa harikasını canlı olarak görmek istedik. Hep kartpostallarda, internette, dergilerde görüyorduk. Gerçeğini görmek istedik. Kartpostalı yaşıyoruz şuanda. Herkesin dünya gözüyle görmesi gereken bir yer” dedi. Tatil için Bolu'ya gelen Elif Genç ise, “Çok beğendik. Tavsiye ederiz. Muhteşem bir yer. Özellikle karda harika. Ulaşım da çok rahattı. Hiçbir problem yaşamadık” ifadelerini kullandı.