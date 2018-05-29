Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkelerde ucuza tatil

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkelerde ucuza tatil
Dolar ve Euro’nun yükselmesi nedeniyle yurtdışı tatillerini erteleyenler için TL’nin değerli olduğu bazı ülkelerde oldukça ucuza tatil yapmak mümkün. Dünyada TL karşılığında neredeyse bir tomar para alabileceğiniz ülkeler de var. Özellikle Asya'da bazı ülkeler var ki, ucuza çok güzel tatil yapabilirsiniz. İşte o ülkeler…
Dolar ve Euro’nun yükselmesi nedeniyle yurtdışı tatillerini erteleyenler için TL’nin değerli olduğu bazı ülkelerde oldukça ucuza tatil yapmak mümkün. Dünyada TL karşılığında neredeyse bir tomar para alabileceğiniz ülkeler de var. Özellikle Asya'da bazı ülkeler var ki, ucuza çok güzel tatil yapabilirsiniz. İşte o ülkeler…
Fotoğraflar: Alamy, National Geographic, Peregrine Adventures, commons.wikimedia, cntraveler, Encyclopedia Britannica
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 26
SIRBİSTAN Sırbistan’da bol sıfırlı dinar kullanılıyor. Zaman zaman değeri değişse de örneğin 1000 dinar yaklaşık 45 TL yapıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 26
Son yıllarda fiyatlar biraz artsa da yine de yeme içme konusunda özellikle İstanbul’daki mekanlara göre fiyatlar daha ucuz. Gurme seyahati yapmak isteyenler için Belgrad iyi bir seçenek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 26
Üstelik Sırbistan da turistik seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemiyor. 1 Türk Lirası = 21.91 Sırp Dinarı
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 26
FİLİPİNLER Kendine has doğa ve bitki örtüsüne sahip Filipinler tam anlamıyla bir tezatlar ülkesi de.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 26
Çünkü ülkede hem çok zengin bir kesim hem de yoksul kesim var. Türk vatandaşlarından 30 güne kadar turistik seyahatlerde vize istenmiyor. 1 Türk Lirası = 11.46 Filipin Pesosu
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 26
TAYLAND Uzak Doğu’nun yıldızı olan Tayland dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 26
Her tarzdan gezginin beklentisini karşılayabilecek yüzlerce alternatife sahip olan Tayland bütçenize de çok uygun. Yeme içmeden alışverişe kadar çok para harcamayacaksınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 26
1 Türk Lirası’nın, 6.97 Tayland Bahtı’na denk geldiği Tayland’da rengarenk adaları, bembeyaz kumlu plajları, doğal parkları, görkemli tapınakları ve hareketli hayatı keşfedebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 26
ARJANTİN Güney Amerika’nın turistik ülkesi Arjantin’in para birimi Türk parasına göre değeri daha düşük.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 26
Üstelik Arjantin gezip görenlerin çok beğendiği bir ülke.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 26
Başkent Buenos Aires'de, samba, deniz, güneş, tango ve ucuz yemek ne ararsanız var.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 26
Ayrıca İstanbul'dan Arjantin'e direkt uçuşlar da bulunuyor.1 Türk Lirası = 5.36 Arjantin Pezosu
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 26
UKRAYNA Avrupa’da olup sadece kimlik kartıyla gezme şansına sahip olduğumuz Ukrayna da fiyatlar açısından yüzümüzü güldürüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 26
Paramızın değerli olduğu ülkelerin başında gelen Ukrayna, Unesco listesindeki yapıları, parkları, festivalleri, tarih ve kültürüyle seyahat severlerin çok ilgisini çekiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 26
Yeme içme anlamında da misafirlerine geniş bir yelpaze sunan ülkede. 1 Türk Lirası = 5.70 Ukrayna Grivnası
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 26
VİETNAM Amerikan filmlerinden tanıdığımız Vietnam aslında çok güzel ve bozulmamış doğal güzelliklere sahip bir ülke.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 26
Vietnam yeşili bol bir ülke. Ha Long Körfezi ve başkent Hanoi görmeniz gereken yerler arasında.