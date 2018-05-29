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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatTürk Lirası'nın değerli olduğu ülkelerde ucuza tatil
Seyahat

Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkelerde ucuza tatil

Dolar ve Euro’nun yükselmesi nedeniyle yurtdışı tatillerini erteleyenler için TL’nin değerli olduğu bazı ülkelerde oldukça ucuza tatil yapmak mümkün. Dünyada TL karşılığında neredeyse bir tomar para alabileceğiniz ülkeler de var. Özellikle Asya'da bazı ülkeler var ki, ucuza çok güzel tatil yapabilirsiniz. İşte o ülkeler…

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Dolar ve Euro’nun yükselmesi nedeniyle yurtdışı tatillerini erteleyenler için TL’nin değerli olduğu bazı ülkelerde oldukça ucuza tatil yapmak mümkün. Dünyada TL karşılığında neredeyse bir tomar para alabileceğiniz ülkeler de var. Özellikle Asya'da bazı ülkeler var ki, ucuza çok güzel tatil yapabilirsiniz. İşte o ülkeler…

Fotoğraflar: Alamy, National Geographic, Peregrine Adventures, commons.wikimedia, cntraveler, Encyclopedia Britannica

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SIRBİSTAN
Sırbistan’da bol sıfırlı dinar kullanılıyor. Zaman zaman değeri değişse de örneğin 1000 dinar yaklaşık 45 TL yapıyor.

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Son yıllarda fiyatlar biraz artsa da yine de yeme içme konusunda özellikle İstanbul’daki mekanlara göre fiyatlar daha ucuz. Gurme seyahati yapmak isteyenler için Belgrad iyi bir seçenek.

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Üstelik Sırbistan da turistik seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemiyor. 1 Türk Lirası = 21.91 Sırp Dinarı

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FİLİPİNLER
Kendine has doğa ve bitki örtüsüne sahip Filipinler tam anlamıyla bir tezatlar ülkesi de.

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Çünkü ülkede hem çok zengin bir kesim hem de yoksul kesim var. Türk vatandaşlarından 30 güne kadar turistik seyahatlerde vize istenmiyor. 1 Türk Lirası = 11.46 Filipin Pesosu

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TAYLAND
Uzak Doğu’nun yıldızı olan Tayland dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri.

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Her tarzdan gezginin beklentisini karşılayabilecek yüzlerce alternatife sahip olan Tayland bütçenize de çok uygun. Yeme içmeden alışverişe kadar çok para harcamayacaksınız.

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1 Türk Lirası’nın, 6.97 Tayland Bahtı’na denk geldiği Tayland’da rengarenk adaları, bembeyaz kumlu plajları, doğal parkları, görkemli tapınakları ve hareketli hayatı keşfedebilirsiniz.

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ARJANTİN
Güney Amerika’nın turistik ülkesi Arjantin’in para birimi Türk parasına göre değeri daha düşük.

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Üstelik Arjantin gezip görenlerin çok beğendiği bir ülke.

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Başkent Buenos Aires'de, samba, deniz, güneş, tango ve ucuz yemek ne ararsanız var.

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Ayrıca İstanbul'dan Arjantin'e direkt uçuşlar da bulunuyor.1 Türk Lirası = 5.36 Arjantin Pezosu

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UKRAYNA
Avrupa’da olup sadece kimlik kartıyla gezme şansına sahip olduğumuz Ukrayna da fiyatlar açısından yüzümüzü güldürüyor.

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Paramızın değerli olduğu ülkelerin başında gelen Ukrayna, Unesco listesindeki yapıları, parkları, festivalleri, tarih ve kültürüyle seyahat severlerin çok ilgisini çekiyor.

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Yeme içme anlamında da misafirlerine geniş bir yelpaze sunan ülkede. 1 Türk Lirası = 5.70 Ukrayna Grivnası

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VİETNAM
Amerikan filmlerinden tanıdığımız Vietnam aslında çok güzel ve bozulmamış doğal güzelliklere sahip bir ülke.

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Vietnam yeşili bol bir ülke. Ha Long Körfezi ve başkent Hanoi görmeniz gereken yerler arasında.

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Üstelik Vietnam’da gezmek ucuz. 1 Türk Lirası = 4.974 Vietnam Đồngu

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ENDONEZYA
Adalar topluluğu Endonezya, Bali gibi önemli turistik yerlere de sahip.

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Üstelik bu ülkede yeme, içme ve alışveriş konusunda şanslısınız.

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Türk Lirası'nı ülkenin para birimine çevirdiğinizde önemli oranda avantaj elde edebiliyorsunuz.

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Üstelik Endonezya Türk vatandaşlarından kısa süreli turistik seyahatler için vize istemiyor. 1 Türk Lirası = 3.089 Endonezya Rupisi

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MOLDOVA
Hareketli gece eğlenceleriyle ünlü Moldova vize uygulaması olmadan gidilebilecek bir başka ülke.

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Moldova, aynı zamanda vize uygulamasının olduğu yıllarda da ciddi bir şekilde turist çeken bir coğrafya.

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Başkent Kişinev’in en önemli turistik noktalarından biri olan ülkede fiyatlar Türkiye’ye oranla neredeyse beşte biri durumunda. 1 Türk Lirası = 3.66 Moldova Leyi

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