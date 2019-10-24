Turizmin yeni gözdesi oldu! Selfie kuyruğu oluyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde geçen ocak ayında düşen rekor yağışla ortaya çıkan düdenler yoğun ziyaretçisiyle ilgi odağı oldu.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Çok sayıda kişi, araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye gelerek selfie yapıp, bu doğa olayını ölümsüzleştirdi.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Karakuyu Mahallesi Muhtarı Veli Karakaya, kış aylarının yaklaşması ve yağışların başlamasıyla birlikte tekrar şelale görünümüne kavuşacak düdenlere gelecek ziyaretçiler için heyecanlı olduklarını söyledi.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde, geçen ocak ayında düşen rekor yağış sonrası düdenler oluşmuş, şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyenler çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etmişti.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Çok sayıda kişi, araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye gelerek selfie çektirip bu doğa olayını ölümsüzleştirmişti.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Mahalle Muhtarı Karakaya, kış aylarının ve dolayısıyla yağışlı havaların yaklaştığını hatırlatarak, "Düdenlerimizin bulunduğu arazideki sular, yine çukurların içine akacak ve burada bir doğal güzellik oluşturacak.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Geçen kış olduğu gibi, bu kış da bu güzelliği seyretmek isteyen herkesi bekliyoruz. Köyümüz misafir ağırlamayı sever" dedi.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Köylüler düden görmeye gelen vatandaşları köy kahvehanelerinde ağırlıyor, kendi yaptıkları doğal zeytinyağını ve yöresel ürünleri satıyor.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Öte yandan gelişmeler üzerine devreye giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendislik Jeoloji Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 8 bin metrekarelik alanda kontrolsüz oluşabilecek yeni düdenlerin önüne geçmek ve yaz aylarında bölgedeki çiftçilerin ihtiyaç duyduğu suyu temin etmek için, yağmur sularının söz konusu düdenlerden yerin altına akıp, orada birikmesi için bir yer altı barajı projesi oluşturdu.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasiteli yer altı barajı için belediye ekiplerinin geldiğini ve arazide çalışma yapıp gittiklerini söyleyen Muhtar Veli Karakaya, "Bunun dışında atılmış somut adım yok.
DHA | Fotoğraflar: DHA, DepoPhotos
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Bu olursa hem çiftçinin yazın kullanacak suyu olacak, hem de düdenlerin çevresinde insanlar gezebilecek" dedi.