Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Turizmde yeni moda! 2020'de Türkiye'ye geliyor, bir saatlik fiyatı dudak uçuklatıyor...
Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler’de artık yeni moda denizaltı turları… Maldivler’de bulunan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru’da hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşamı keşfetmek mümkün. Üstelik 2020’de Bodrum’da da olacak. Bir saatlik turun maliyeti ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar…
Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler’de artık yeni moda denizaltı turları… Maldivler’de bulunan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru’da hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşamı keşfetmek mümkün. Üstelik 2020’de Bodrum’da da olacak. Bir saatlik turun maliyeti ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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Dünyada en önemli balayı merkezleri arasında başı çeken Maldivler’de lüks sınır tanımıyor…
Hürriyet Seyahat
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Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve turkuvaz renkli deniziyle ün yapmış Maldivler, deniz altı yaşamının güzelliklerini artık mini denizaltılarla ziyaretçilerine sunuyor.
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Lüks turizmin en önemli temsilcisi Four Seasons tarafından başlatılan uygulama kapsamında, dileyen ziyaretçiler Super Falcon 3S model mini denizaltıyla deniz altını keşfe çıkabiliyor.
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37 METRE DERİNE İNEBİLİYOR 37 metre derinliğe kadar inebilen denizaltının kapasitesi 3 kişi. Dolayısıyla pilotun dışında 2 yolcu mini denizaltına binebiliyor.
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Yaklaşık 1 saat süren turun maliyeti ise 1800 dolar. Denizaltında yolculuk yapabilmek için belli boy ve kiloya da sahip olmak gerekiyor.
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Buna göre 120 kilonun üzerindekiler ve boyu 1.90’ın üzerinde olanlar denizaltına kabul edilmiyor.
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2020 YILINDA BODRUM’A GELİYOR Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en büyük resort’unu ise Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor.
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Hali hazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da 2020 yılında açılması planlanan projeyle, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak.