Turistsiz doğa harikaları... Birleşmiş Milletler açıkladı buralara kimse gitmiyor, nedeni ise...

Vanuatu

Güney Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan Vanuatu 83 adası ile 250 bin nüfusu bünyesinde barındırıyor. Vanuatu adalarından bazılarında 'mavi delik' adı verilen, yeraltı kaynaklarının kireç taşını çözerek oluşturduğu su birikintileri bulunuyor. Bunların en bilineni ve en güzeli olanı ise Santo Adası'ndaki Nanda Mavi Deliği. Sır gibi saklansa da Vanuatu misafirlerine çok şey sunuyor. Aktif yanardağlar, kültürel ve sportif etkinlikler ve festivaller, harika dalış noktaları ve daha da fazlası, hepsi bu küçük ada ülkesinde. Vanuatu’ya gitmek içinse en iyi seçenek Avustralya üzerinden uçmak.