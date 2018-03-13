Turistlerin mahvettiği popüler yerler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlak ofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sosyal medya ağları günümüzde turizm acentelerinin yerini aldı ve ziyaret edeceğimiz yerlere karar vermemizde büyük rol oynuyor. Instagram ve diğer sosyal medya ağlarının getirdiği şöhret yerli ekonominin canlanmasını ve turistlerin aksi takdirde keşfedemeyecekleri yerleri ziyaret etmesini sağladı. Fakat aynı zamanda da turist akınıyla baş edebilecek imkânları olmayan ülkeler ve şehirler için sorunlar yarattı. İşte turistlerin mahvettiği yedi popüler adres…
Sosyal medya ağları günümüzde turizm acentelerinin yerini aldı ve ziyaret edeceğimiz yerlere karar vermemizde büyük rol oynuyor. Instagram ve diğer sosyal medya ağlarının getirdiği şöhret yerli ekonominin canlanmasını ve turistlerin aksi takdirde keşfedemeyecekleri yerleri ziyaret etmesini sağladı. Fakat aynı zamanda da turist akınıyla baş edebilecek imkânları olmayan ülkeler ve şehirler için sorunlar yarattı. İşte turistlerin mahvettiği yedi popüler adres…
Fotoğraflar: National Geographic, Lonely Planet, The Telegraph, Alamy
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DOMUZ PLAJI / BAHAMALAR Bir grup yüzebilen domuzun yaşadığı bu ada son zamanlardaki en büyük cazibe merkezi haline geldi.
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Domuzlar, ABD başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın Instagram hesabında bile yer aldı.
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Şubat 2017’de yedi domuz ölü bulunmasından sonra yapılan ilk incelemelere göre domuzlara ziyaretçiler tarafından alkol ve yiyecek verildiği tespit edildi.
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National Geographic daha sonra yaptığı açıklamada domuzların kum yedikleri için öldüğünü, fakat turistlerin de tamamen suçsuz olmadığını söyledi
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Bahamalar İnsani Örgütü’nden bir denetimcinin söylediğine göre domuzlar insanların verdiği atıştırmalıklara o kadar çok alıştı ki, bu onların hayatını çoktan değiştirdi bile…
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MACHU PİCCHU / PERU UNESCO ve Peru hükümeti, Machu Picchu’yu bir günde en fazla 2500 kişinin ziyaret etmesine izin veriyor. Fakat Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu sayı 2011’den beri gittikçe arttı ve ziyaretçi sayısı sadece 2017’de yaklaşık 1.3 milyondu.
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Aşırı kalabalıklaşma bu antik harabelere zarar verdi ve hükümet şimdilerde ziyaretçi sayısını azaltmak için bir plan üzerinde çalışıyor.
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Yeni uygulanması beklenen plana göre turistlerin rehber eşliğinde belirli güzergâhlarda ve zaman içerisinde bölgeyi gezmesine izin verilecek.
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YENİ ZELANDA Yeni Zelanda el değmemiş doğasıyla dikkat çekiyor. Ülkenin güzelliği Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit gibi filmlerin yanı sıra, ‘Yüzde 100 Saf Yeni Zelanda’ adlı turizm reklam kampanyasıyla da tüm dünyaya tanıtıldı.
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Yeni Zelanda ekonomisinin çok önemli bir parçası olan turizm, her yıl gayri safi yurtiçi hasılaya 9.7 milyar dolar kazandırıyor ve iş gücünün yüzde 7.5’ine istihdam sağlıyor. Yerliler istedikleri yerde kamp yapan turistlerin çevreye saygı göstermemesinden şikâyetçi.
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Ülkenin turistlerin ardında bıraktığı çöp ve atıklarla baş edebilecek altyapısı da mevcut değil. Bloomberg’in haberine göre ülkede otel, otopark ve halka açık tuvaletlerin sayısı da hayli yetersiz. Turizm Yeni Zelanda ve Turizm Endüstrisi Aotearoa’nın Mart 2017’de 500 yerliyle yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 35’i turizmin ülkeye çok fazla yük olduğunu söylüyor.
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KÜBA Küba Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkeyi ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 4 milyona ulaştı. New York Times’ın haberine göre bu turizm patlaması ülkede yaşayanlar için bazı sonuçları doğurdu.
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Turist sayısındaki artış yiyecek kıtlığına yol açtı ve temel besin ögeleri yereller için tamamen ulaşılmaz hale geldi.
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Otellerin ve restoranların yiyecekleri toptan satın alması fiyatları arttırdı ve yerel halka az miktarda ulaşılabilir yiyecek bıraktı.
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Durumu kabul eden Küba hükümeti fiyatlara üst sınır getirdi; fakat bu da satıcıların ürünleri kara borsada satmasına sebep oldu.
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İZLANDA Bu kuzey adasını ziyaret eden turistlerin sayısında son yıllarda inanılmaz bir artış görüldü. Bunun nedenlerinden biri de Game of Thrones etkisi…
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Birçok turist bu televizyon dizisinde görülen etkileyici manzaralarda çekildikleri fotoğrafları Instagram’da paylaşmak istiyor.
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Uygun fiyatlı uçak biletleri ve başarılı pazarlama kampanyaları da eklenince, İzlanda son yılların en popüler turistik yerlerinden biri oldu.
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Bazı verilere göre önceden 566 bin olan turist sayısı 2011 ve 2016 yılları arasında ikiye katlanarak 1 milyonu aştı.
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2017’de ülkeyi ziyaret eden Amerikalıların sayısı İzlanda nüfusunu bile geçti.
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Yereller turistlerin özellikle hassas ekosistemi tahrip etmesinden ve dokunulmamış bölgelerde arkalarında çöp bırakmasından şikayetçi…
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SANTORİNİ / YUNANİSTAN Denize tepeden bakan mavi çatılı beyaz evleriyle ünlü olan Santorini de Instagram kullanıcılarının ve blog yazarlarının ideal destinasyonu haline geldi.
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2017’nin yaz aylarında ada günlük 10 bin ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı.
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Yerel yetkililer adayı bu yaz günlük en fazla 8 bin kişinin ziyaret etmesine izin veriyor.
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TULUM / MEKSİKA Instagram kullanıcılarının ve blog yazarlarının Tulum’a gidip de el değmemiş beyaz kumsallarda güneşlenmesi ve eko-otellerde kalması kaçınılmazdı.
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Bu küçük sahil kasabası sessiz bir yoga cennetinden ünlülerin akın ettiği bir cazibe merkezi haline geldi.
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Newsweek’in yaptığı bir araştırmaya göre, yerel oteller lağımlarını yakınlardaki nehirlere boşaltarak ekosistemi kirletiyor.
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Yerli bir aktivist bu durumu saatli bombaya benzeterek vahşi doğanın ortasına bırakılan çöplerle başa çıkabilecek etkili bir yöntem olmadığını söylüyor. Kaynak: TIME
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Çok az kişinin bildiği 10 cennet gibi ada İşte sıra dışı güzellikleriyle insanı büyüleyen, çok az kişinin bildiği muhteşem adalar... Detaylar için videoya tıklayınız...