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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatTuristlerin akın ettiği kent öyle bir hale geldi ki...
Seyahat

Turistlerin akın ettiği kent öyle bir hale geldi ki...

1977 yılında büyük bir bakır madeni için boşaltılan ve günümüzde 92 metre endüstri atığının altında kalan Romanya'nın Geamana kenti görenleri şaşırtıyor. İşte artık yaşamın olmadığı Geamana kenti…

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1977 yılında büyük bir bakır madeni için boşaltılan ve günümüzde 92 metre endüstri atığının altında kalan Romanya'nın Geamana kenti görenleri şaşırtıyor.

Fotoğraflar: Alamy, The Telegraph, Amos Chapple, Walls Cover, FlyCams, Magnus Mundi

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İşte artık yaşamın olmadığı Geamana kenti…

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Geamana Romanya´nın terk edilmiş bir kasaba. Güzel ve resmedilmeye değer bir şehir.

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Yalnız çok üzücü bir hikâyesi var.

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Geamana’nın kaderini köyde bulunan Roşia Poieni bakır madeni değiştirdi.

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Roşia Poieni’den taşan siyanid dolu sular, köyün bulunduğu vadiyi bastı.

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Böylelikle ekosistemi yok etti.

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Eskiden köyün bulunduğu alan, şimdi kırmızı bir göl olarak varlığını sürdürüyor.

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Geamana’da bir altın madeni araştırması için yeniden siyanid bazlı bir çalışmanın planlanıyor.

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Bu durum ise kasabanın kırmızı-kara talihinin bir süre daha devam edeceğini işaret ediyor.

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Bir zamanlar rüya bir yerleşim yeri olan ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Romanya'nın Geamana kenti endüstri atığı altında yavaş yavaş tarihe karışıyor.

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1977 yılında komünist diktatör Nicolae Ceausescu tarafından ilginç bir girişimde bulunulmuş.

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Bakır madeni planı için Geamana kentinde yaşayanlar için her bir hane başına yaklaşık bin 500 Sterlin verilmiş.

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Böylece kasabada yaşayan 300 ailenin kenti terk etmesi istenmiş.

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Geamana kentinde yaşayan 20 kadar kişi kentten gitmeyi reddedip daha yüksek yerlere taşınmışlar.

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Yeni Zelandalı fotoğrafçı Amos Chapple günümüzde endüstri atıklarının altında kalmış hayalet bir kent olan Geamana'ya giderek birçok fotoğraf çekti.

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Bölgenin tanınması ve hikâyenin bilinmesinde büyük bir rol oynadı.

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Bölge sakinleri Geamana kentinin eskiden çok güzel olduğunu vurguluyorlar.

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Her dönem belli sayıda turistin geldiğini söyleyen bölge sakinleri maden olmasaydı burada hiçbir iş kolunun var olmayacağını söylüyor.

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Günümüzde kentten geriye kalan tek şey kilise çatısı.

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O da zamanla atığın altına gömülerek tamamen yok olacak.

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Vadiye zehirli lağım atıklarını boşaltmış olması gölün rengini de değiştirdi.

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Şimdiler göl zehirli ama gösterişli bir göle dönüştü.

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Sadece birkaç şehir binası suyun üstünde görülebilir konumda...

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