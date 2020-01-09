Tüm insanlığın umudu! Ölümcül hastalıkların sonu olabilir, öyle bir özelliği var ki…
Anavatanı Meksika olan Aksolotllar, insan vücudunu iyileştirmek konusunda gelecek için umut vadediyorlar. Olağanüstü yenilenme özellikleri sayesinde birçok hastalığa çare olarak kullanılsalar da vahşi doğada tükenmek üzereler. İşte Benzersiz özellikleri ve hikayesiyle Aksolotllar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yerel dilde ‘su canavarı’ olarak bilinen bu canlılar, 20 cm uzunluğa ve dört parmağa sahip. Kaplan semenderi grubuna ait olan Meksika semenderlerinin öne çıkan üyeleri aksolotllar. 1,5-2 yaşlarına geldiklerinde erişkin olarak sayılan aksolotlların ömrü ortalama 15 seneyi bulmakta. Bu sevimli canlıların göz kapakları olmamakla birlikte genellikle koyu kahve ve siyah renkte görülürler. Dünyada Meksika’daki Chalco Gölü ve dağ göllerinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ayrıca aksolotlların kertenkeleler gibi kopan uzvunu kısa sürede yenileme gibi özelliği de bulunuyor.
2
Gelenekselleşmiş tedavi yöntemi
Aksolotllar gelişmiş yenileme özelliği sayesinde geleneksel bir tedavi yöntemi olarak ülke genelinde hamilelik, zayıflık ve solunum hastalığı gibi birçok duruma çare olarak kullanılmış. Meksika’daki Patzcuro Gölü’nde yaşayan ‘ambystoma dumerili’ türündeki akselotllar, şehirdeki bir grup rahibe tarafından yasal olarak et suyu parçası ya da öksürük şurubuna katılan bir bileşen olarak kullanılıyor.
3
Başkalaşımlarını kendileri tamamlıyor
Mexico City’de yaşayan veteriner ve aynı zamanda aksolotl araştırmacısı olan Erika Servin Zamora, aksolotllar hakkında ‘’Temelde çevresel streslere dayanarak başkalaşımlarını tamamlayıp tamamlayamayacaklarına karar veriyorlar. Suda yaşamanın daha iyi olacağına karar verirlerse semendere (iki yaşamlı kurbağa, kertenkele benzeri canlılar sınıfı) dönüşüyorlar fakat bu dönemde tamamen yemeyi bıraktıkları için onlar adına stresli bir tercih olabiliyor’’ diyor.
4
Aztek tanrılarının temsili olarak kabul ediliyor
Şekillerini değiştirmek özellikleri nedeniyle, aksolotlların, Aztek kozmogonisinde (Evrenlerin kökeni teorisi durumu) karşılığı bulunuyor. Azteklerin yeraltı dünya tanrısı olarak bilinen ‘Xolotl’un temsili ve güneş olarak betimlenen tüylü yılan tanrısı ‘Quetzacoatl’ın zararlı ikizi olarak kabul ediliyor.
5
Anlatılanlara göre dünyayı yaratmak için çeşitli tanrılardan fedakârlık yapmaları istendi ve yeraltı dünya tanrısı hiçbir şey yapmayıp Xolotl suya kaçtı. Korkaklığı ve yardım etme konusundaki isteksizliği sebebiyle, sonsuza dek suda yaşama ve genç kalması yönünde lanetlendi. Çünkü Aztekler için ölüm aşkınlıktı ve bu döngüyü tamamlamamak daha yüksek bir âleme ulaşmanın yasaklanması anlamına geliyordu.
6
Uzmanlar uzun süredir incelemeler yapıyor
Bu durumu keşfeden bilim insanları, hastalıklarda, kazalarda veya savaşlarda yaralananlara çeşitli işlemler uygulayarak aksolotlların rejeneratif özelliklerinden faydalanmak istiyor. Aksolotlların yenilenme özelliği sayesinde kalp ve karaciğeri iyileştirmek gibi diğer organlara da fayda sağlayacağı yolları arıyorlar. Son 15 yılda yapılan araştırmalar sonucunda aksolotlların vücudunda herhangi bir olumsuz duruma da rastlanmamış. Uzmanlar bu durumu hücrelerini ve uzuvlarını yenileme yeteneğinden kaynaklandığını söylüyor.
7
Çevresel faktörler geleceğini yok ediyor
Aksolotllar başkent Mexico City’nin her tarafında sergileniyor. Sokak duvarlarında, otobüs camlarında, hatta hediyelik eşya dükkânlarında pelüş oyuncak olarak bile satılıyor. Yıllar önce bir akselotl bulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken su kanalı aramaktı. Ancak zamanla yerleşim yerlerinin genişlemesi ve su kirliliğinin artmasıyla bu seçenek olanaksız hale geldi. Bugün görmek için kanalları ziyaret eden turistler, akselotl yerine kanallarda süslü ahşap tekneler ve göçmen kuşlara rastlamak durumunda kalıyorlar.
8
2017 yılında Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nde (UNAM) kanalları incelemek üzere bir çalışma yapıldı. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar hâlâ gözden geçirilirken Xochimilco’nun (Meksika’nın güneyinde işçi kasabası) hızla büyüyen gelişimi yüzünden su kirliliğin çok ciddi oranda arttığı ve burada yaşayan aksolotllarEğitim ve doğru araştırmalar yaparak bölgedeki aşırı nüfusun neden olduğu kirliliği en aza indirmeleri gerektiğini söylüyorlar.
9
Korunmaya mecbur durumdalar
Bugün çoğu aksolotl türü koruma altında bulunuyor. Puebla’daki Chignahuapan kasabasında aksolotlaru korumak ve halkı eğitmek için kurulmuş bir müze bulunuyor. Casa del Axolote…
10
Bu müze geçtiğimiz sene açıldı ve dört farklı türden 15-20 aksolota ev sahipliği yapıyor. Müzenin kurucu ortağı olan Yanin Carbajal, aksolotlların, Meksika’nın Colomb öncesi tarihiyle güçlü bağlantısı olduğunu, insan sağlığı açısından önemli etkileri ve bu türü koruma ve yaşam alanlarını iyileştirme hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söylüyor. Kaynak: BBC Travel
11
Bilim insanları tarafından tespit edilene göre dünyada 8 milyon 700 canlı türü bulunuyor. Ama doğal hayattaki canlı türlerinin 100 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Günümüzde ise bilim insanları her yıl 15 bin yeni tür keşfediyor. İşte ilginç canlılardan bazıları...
12
Deniz suyunu emiyor: Pyura Chilensis (Yaşayan Kaya)
Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı ‘Yaşayan Kaya’ olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor. Pyura Chilensis'lerde bir kayaya benzer organizmanın içindeki organlar zarla kaplı. Deniz suyunu emiyor ve mikroorganizmaları filtreleyip sindirerek besleniyor.
13
Balıkçılar ve yerel halk el testeresiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satıyor. Ekşi ve yoğun bir lezzete sahip, çiğ veya pişmiş olarak da tüketilebiliyor.
14
Etrafta olup bitenleri gözlemliyorlar: Çamur Zıpzıpı
Batı ve Doğu Afrika, Japonya, Çin, Avustralya, Hindistan ve Madagaskar gibi ülkelerde yaşadığı bilinen bu balıklar, karada bile nefes alabilir. Denizin çekilmesini fırsat bilen çamur zıpzıpı, hemen çamur yüzeyinin üstüne çıkarak burada bulunan bitkileri yiyerek yaşamını sürdürür.
15
Eş bulmak için yukarı doğru zıpladıkları için bu isim takılmıştır. Ayrıca çamur zıpzıpları korktuklarında daha uzağa zıplayabilirler. Gözleri ise bir avcıyı andırır. Bu koca gözleri sayesinde sürekli etrafta olup bitenleri gözlemlerler.
16
Yüzmekten çok yürümeyi tercih ediyorlar: Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı
Galapagos Adaları'nda denizin 30 metre veya daha altında bulunan bu garip görünümlü balığın boyu 40 cm’ ye kadar ulaşabilir. İyi bir yüzücü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göğüs yüzgeçlerini kullanır.
17
Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenilen balığımızın deniz tabanına oturduğu da söylenenler arasında. Erişkinliğe erişen balıklarda sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekerler. Kırmızı dudaklı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçtiğini düşünmek bile insanı şaşırtabiliyor.
18
Göz bebekleri beyinlerinde büyük: Tersiyer
Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyüktür. Bu hayvanlar sıçrama ve tırmanma konusunda çok beceriklidirler. Bir ağaç dalına tutunduklarında onları daldan ayırmak gerçekten çok güçtür.
19
Dünyanın en güçlü yumruğu: Mantis Karidesi
Mantis karidesinin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yeri geldiğinde kıskaçlarıyla 80 kph'lik bir hızla rakiplerine vurabilirler. Zaten avlarını yakalamak için attıkları yumruklarla tanınırlar.
20
Kırmızı yüzlü maymunlar: Kel Uakari
Kel Uakari maymunları için parlak kırmızı yüz sağlıklı olmanın işaretidir ve bu hayvanlar eşlerini seçerken buna dikkat ederler. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşarlar.
21
Uzun burunlu maymun: Proboscis Maymunu
Asya'nın yerli bir türü olan bu maymunlar genellikle Borneo'da yaşar. Sarkık burunlarını dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar.
Boyu sadece üç ile dört santimetre arasında değişen ‘Cymothoa Exigua’ adlı parazit, ağına takıldığı balıkçıların mesleğini bırakmasına neden olacak kadar korkunç bir canlı. Kendisini yem zannederek yutan balıkların diline yapışan parazit, zamanla kanını emdiği dilin çürümesine neden oluyor. Ardından, giderek büyüyen parazit kıskaçlarını yayarak genişliyor ve dilin geri kalan kısmındaki kas yapısıyla bütünleşiyor.
23
Bu aşamadan sonra balık, dili haline gelen paraziti yönlendirebiliyor. Bu şekilde, balık iki ağızlı bir canlı haline dönüşüyor. Biyologlar parazitin balıklar dışında hangi canlılara yerleştiği konusunda bir bilgiye de sahip değil. Bilim dünyası, günümüzde balıkçıların kabusu olan parazitin yayılma alanı ve insan sağlığı üzerinde ne gibi olumsuzluklar oluşturabileceği sorularına yanıt arıyor ancak bu konuda hâlâ başarılı olmuş değiller.