Tüm insanlığın umudu! Ölümcül hastalıkların sonu olabilir, öyle bir özelliği var ki…

Yerel dilde ‘su canavarı’ olarak bilinen bu canlılar, 20 cm uzunluğa ve dört parmağa sahip. Kaplan semenderi grubuna ait olan Meksika semenderlerinin öne çıkan üyeleri aksolotllar. 1,5-2 yaşlarına geldiklerinde erişkin olarak sayılan aksolotlların ömrü ortalama 15 seneyi bulmakta. Bu sevimli canlıların göz kapakları olmamakla birlikte genellikle koyu kahve ve siyah renkte görülürler. Dünyada Meksika’daki Chalco Gölü ve dağ göllerinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ayrıca aksolotlların kertenkeleler gibi kopan uzvunu kısa sürede yenileme gibi özelliği de bulunuyor.