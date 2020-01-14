Trabzonlu gençler kendi arazi araçlarını yaptılar! Dere, tepe, orman geziyorlar…

Aracımız bizi çok mutlu etti. Bu bize CJ-5 olarak gelmişti. Sonradan bunu büyüterek bu vaziyete getirdik. Bunu yaparken Avrupa'daki araçlara özenerek yaptık. Başardığımıza inanıyorum. Biz artık asfaltta değil, dere içlerinde, dağlarda, bayırda gidiyoruz. Yaklaşık 2 yılda bu projeyi gerçekleştirdik. Bu arazi aracı olduğu için asfaltta pek sürmüyoruz. Yardıma ihtiyacı olan mahsur kalanların da yardımına gidiyoruz" diye konuştu.