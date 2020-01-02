Seyahat Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fo Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 13:29 , / 02 Ocak 2020 - 13:29

Torosların eteklerinde saklanan bir mücevher

Çok yükseklerde bir dağın eteklerinde çok güzel bir medeniyet kurulmuş zamanında, Sagalassos… Adını Hititlerin bir kolu olan Luwilerden aldığı varsayılır. Bu güzel antik kent ulaşımının zor olması ve sık kullanılan yollar üzerinde yer almamasından dolayı geç keşfedilmiş. Sagalassos öyle bir tepeye kurulmuş ki, yukarı çıkınca tüm manzarayı kucaklayıp işte buraların kralı benim hissine kapılıyorsunuz. İşte Sagalassos hakkında detaylar…