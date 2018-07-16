Tesadüfen keşfedilen yeraltı şehri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatTesadüfen keşfedilen yeraltı şehri
Seyahat

Tesadüfen keşfedilen yeraltı şehri

Napoli'de 17. yüzyılda inşa edilen ve farklı zamanlarda farklı amaçlar için kullanılan Bourbon Tunnel yıllar sonra büyük bir tesadüf eseri birkaç yıl önce yeniden keşfedildi.

Hürriyet Haber
X
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 15

Napoli'de 17. yüzyılda inşa edilen ve farklı zamanlarda farklı amaçlar için kullanılan Bourbon Tunnel yıllar sonra büyük bir tesadüf eseri birkaç yıl önce yeniden keşfedildi.

Fotoğraflar: The History Hub, Napoli Unplugged, Alamy

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 15

Tunnel (galeria) 17. yüzyılda bir su tüneli olarak yapılmış.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 15

18. yüzyılda Kral Bourbon bir ayaklanma sırasında askeri birliklerin geçebilmesi için, Kraliyet Sarayını yer altından askeri kışlalara bağlayacak bir geçit yaptırmaya başlamış.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 15

Yerin 1740 fit altına inşa edilen tünellerin yapımı iki yıl sonra Bourbon hanedanı iktidardan düşünce durmuş

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 15

İkinci Dünya Savaşı sırasında burası sığınak olarak kullanılmış

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 15

Savaş sırasında kullanılması gereken birçok araba, araç ve gereç bu tünellere indirilerek zarar görmeleri önlenmiş.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 15

Tüneller 1940 yılından 1960 yılana kadar özellikle araçlar için depo şeklinde kullanıldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 15

2000'lerin başında yerliler, Napoli'nin merkezine uzak olmayan bu tünellerin varlığından merdivenlerini bularak haberdar oldular.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 15

Merdivenlerin takip edilmesiyle inanılmaz bir hazine gün ışığına çıkmış oldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 15

2010’da ziyarete açılan Bourbon Tüneli galeri haline dönüştürüldü.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 15

Tüneller bugün turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 15

Tünellere indiğiniz zaman 1940 yılından beri burada bulunan antika otomobilleri ve eşyaları görmeniz mümkün.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 15

Günümüzde gezi için üç çeşit tur düzenleniyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 15
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 15
Seyahat HaberiSeyahat HaberiItalyaItalya NapoliBourbon Tüneli neredeSeyahatdunyagezi
Hürriyet Haber

DİĞER GALERİLER