Terörden temizlendi vatandaşlar akın etti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tunceli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında bulunan doğal plajlara akın etti.
İHA
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Tunceli, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte gerek kent sakinleri gerekse de yurt içi ve yurtdışından tatil için gelenler, Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu.
İHA
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Kimi vatandaşlar plajlarda güneşlenirken kimileri de soğuk sularda serinleme keyfi yaşadı.
İHA
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Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajların tatil yerlerini aratmadığını söyleyen vatandaşlar, herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi.
İHA
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Tatil için İstanbul’dan gelen ve ailesiyle birlikte Munzur Çayı’nın soğuk sularında yüzme keyfi yaşayan Hasan Şanlı, “Bayramdan önce gelmiştik. Kanada’dan, Fransa’dan kardeşlerim, ailem geldi. Her sene burada buluşuyoruz.
İHA
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Burası çok doğal. Munzur Suyu da hararete çok iyi geliyor. Munzur’a dalıp çıkınca sıcaktan eser kalmıyor” dedi.
İHA
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İstanbul’dan kamp için Tunceli’ye gelen Zeynep Çelik ise; “Sürekli görüyordum Munzur’u deniz gibi yapmışlar diye. Merak ediyordum. Arkadaşlarla geldik.
İHA
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Gerçekten tam bir tatil yeri gibi. Daha önce Antalya’ya gitmiştim. Bana göre burası Antalya ile yarışır hatta burası daha güzel.
İHA
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İnsanları çok güzel ve iyi niyetli. Geldiğimiz günden beri minibüs parası dahi vermedik.
İHA
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İnsanlar araçlarıyla bizi gideceğimiz yere bırakıyor. Havası, suyu, insanları güzel” diye konuştu.
İHA
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Almanya’nın Köln şehrinden tatil için gelen Onur Doğan, “Batı’ya, Ege’ye gitmiyorum. Buraları seviyorum. Munzur ve Pülümür Vadisi daha güzel. Munzur, akarsu olduğu için daha temiz.
İHA
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Burada çocuklar için büyükler için yüzme yerleri yapılmış. İnsanlar iskelelerden atlıyor” dedi.
İHA
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Almanya’da yaşayan ve tatil için ikinci kez Tunceli’yi tercih ettiğini ifade eden Gülseren Asafoğlu ise; “Burayı çok beğendim.
İHA
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Doğası, suyu çok güzel. Herkesin gelip buralarda tatil yapmasını tavsiye ederim” diye konuştu.