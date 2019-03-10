Tayland’da ateşle dans Barselona’da flamenko

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Duygu Akalın (29) ODTÜ inşaat mühendisliği mezunu. Bir süre mesleğini yapsa da şimdilerde hayatında sadece dans ve seyahat var. Bütçesini dans antrenörlüğü ve Tekirdağ’da ufak bir arazide lavanta yetiştiriciliği yaparak oluşturuyor. Yarışmalar ve festivaller için yola çıkıyor. İlgi alanı Latin dansları… Bugüne kadar 3 kıtada 24 ülke 79 şehir gezdi. Akalın ile dans tutkusunu ve seyahat maceralarını konuştuk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Duygu Akalın (29) ODTÜ inşaat mühendisliği mezunu. Bir süre mesleğini yapsa da şimdilerde hayatında sadece dans ve seyahat var. Bütçesini dans antrenörlüğü ve Tekirdağ’da ufak bir arazide lavanta yetiştiriciliği yaparak oluşturuyor. Yarışmalar ve festivaller için yola çıkıyor. İlgi alanı Latin dansları… Bugüne kadar 3 kıtada 24 ülke 79 şehir gezdi. Akalın ile dans tutkusunu ve seyahat maceralarını konuştuk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Dansa meraklı kadınların yola çıktığı yer, genellikle çocukken gidilen bale okulları oluyor. Sizin dans maceranız da böyle mi başladı? - Evet, altı yaşında baleye başladım ve altı yıl devam ettim. Lisede Latin danslarıyla tanıştım. Profesyonel dansçılığa ilk adımım 2008’de ODTÜ’yü kazanmamla oldu. ‘ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu’ oldukça köklü bir grup.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Lisedeyken iki saatlik yıl sonu gösterisini en arka sıradan izlememe rağmen çok etkilenip “Benim bu sahnede olmam lazım” demiştim. Gösterinin adı ‘Dünya Dans’tı. Ülkelerin dansları tanıtılıyordu. Belki de bu kadar etkilenmemin sebebi dans ve seyahati bir araya getiriyor oluşuydu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Bugün bu ikisi seyahatlerinizin teması haline geldi. İlk hangi ülkeye seyahat ettiniz? - Hollanda. 2011’de dans yarışmasına katılmak için arkadaşlarımla düştük yola. Yarışma Tilburg adlı çok küçük ve güzel bir şehirdeydi. Yarışma gününü tamamen dansa, diğer günleri seyahate ayırmıştık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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De Pont Müzesi ve Fairy Tale Forest (Peri masalı ormanı) görülmesi gereken yerlerinden... Tilburg seyahati benim için hiç bitmeyecek bir serinin başlangıç noktası oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Sonrasında hangi yarışmalara katıldınız? - Çok fazla var. Örneğin, Slovenya’da üniversiteler arası Avrupa Şampiyonası’nda partnerimle ülkemizi temsil ettik. Bulgaristan’da kalabalık bir grup olarak ‘Burgas Open’ adlı yarışmaya katıldım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Yaz sezonuna denk geldiği için hem tatil hem dans bir arada güzel bir etkinlik olmuştu. Türkiye’nin doğusuna ilk geçişim Gürcistan’daki ‘Batumi Open’ adlı yarışmayla oldu. 1 TL verip, nüfus cüzdanımı göstererek sınırdan geçtiğim anı unutamıyorum. Yarı finale çıkmıştık. Tabii bu aktivitelerde sadece dans yok, ülkeleri bir gezgin gibi de geziyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Profesyonel olmayan ama dansa tutkulu gezginlerin katılabileceği dans festivalleri var mı? - Tabii... Hırvatistan’da her yıl katıldığım, Sibenik’te düzenlenen Salsa Beach Splash çok eğlenceli mesela. Öğlen saatlerinde sahilde salsa ve bachata şarkıları çalmaya başlıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Akşama kadar bütün gününüzü denizde ya da dans ederek geçiriyorsunuz. İspanya’daki Benidorm Salsa Congress de harika. Altı gün sürüyor. 2016’da katılmıştım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Öncesinde güzel bir Barselona, Valencia turu yapıp geziyi Benidorm’da dans ederek noktalamak çok keyifliydi. 2016’da katıldığım Prag Salsa Maratonu’nu da herkese öneririm. Her yıl mayısta düzenleniyor ve dört-beş gün sürüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Avrupa dışında çok fazla bilinmeyen festival ya da etkinliklere katıldınız mı? - Tayland’da kendimi ateşe attım diyebilirim. Adaların çoğunda akşamları sahilde ateş şovları oluyor. Ateşi, kollarınız ve bacaklarınız arasından hatta başınızın etrafından geçirmeniz gerekiyor. Adrenalini bol bir aktivite! İzleyenlerin bakışları sizi daha çok ürkütüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Bu kadarı bana yetmedi, ertesi gün bir ekibi sahilde çalışırlarken yakaladım ve bana da öğretmelerini rica ettim. Birkaç saat birlikte çalıştık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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İşin en temel noktalarını gösterdiler. Aynı akşam bir mekândaki gösteride, elimde ateş çevirip bir yandan da dans ettim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Blog ve sosyal medya hesaplarınızı incelediğimde yurtdışında dans organizasyonları düzenlediğinizi gördüm. İnsanlar bu etkinliklere nasıl katılıyorlar, neler yapılıyor? - Kendi düzenlediğim organizasyonlar iki şekilde oluyor. İlki gideceğim yerdeki dans okulları veya hocalarıyla iletişime geçip, birlikte misafir hoca olacağım dersler planlamak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Bu dersler dans etmeyi bilenler için olabildiği gibi yeni başlayanlar için düzenlenen tanıtım dersleri oluyor. Genelde ücretsiz. Böylelikle insanlar hiç masraf yapmadan o dansı sevip sevmeyeceğini görüp, denemiş oluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Diğeriyse sosyal platformlar (Viator, Couchsurfing) üzerinden etkinlik oluşturmak. Örneğin ‘bir saatte cha cha öğreniyoruz’ gibi halka açık workshop düzenliyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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En son nereye gittiniz, neler yaptınız? - Flamenko için Barselona’ya gittim. Alanım içindeki danslardan biri pasodoble (İspanyol boğa güreşine dayanan dans türü) olduğu için zorlanmadım ve çok keyif aldım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Devamında profesyonel flamenko gösterisini İspanyol yemekleri eşliğinde izledim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Flamenko çok güçlü ve karakteristik bir dans. Hem biraz öğrendiğim hem de güzel bir gösteri izlediğim için çok mutluyum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Sıradaki rotanız neresi? - Nisanda Hindistan’a gideceğim. Hint danslarını şimdiye kadar hiç denemedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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urada Latin danslarının pek tanınmadığını biliyorum. Hem kendim hem de onlar için ilginç ve değerli bir paylaşım olacağına eminim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Mayısta da Avusturya’nın Graz şehrindeki ‘Grazy Salsa’ dans festivali için biletim şimdiden hazır.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
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Dansseverler elinizi çabuk tutun, bu festivaller kaçmaz! 22-24 Mart: Hırvatistan- Pula Salsa Festival 5 -7 Nisan: İngiltere- Windsor BBC Strictly Come Dancing Turne 13-18 Nisan: İspanya- Cost Brava Kizomba Training Camp
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın