Tatil için en iyi 10 vizesiz ülke

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fotoğraflar: Alamy
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UKRAYNA Ukrayna vizesiz ülkeler listesinin başında yer alıyor. Tarihi ve kültürel açıdan güzel bir tatil imkanı sunan Ukrayna'ya nüfus cüzdanıyla seyahat edebiliyorsunuz. Yani pasaporta bile gerek yok.
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Doğası, tarihi, mimarisi, denizi ve eğlencesiyle her yıl 20 milyondan fazla turisti kendine çeken Ukrayna’da görülmesi gereken yerlerde oldukça fazla.
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Kharkov ve Lviv kesinlikle görülmesi gereken şehirlerin başında gelirken, ülkenin güneyindeki sahil kenti Odessa’da Ukrayna’da tatil için oldukça popüler.
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GÜRCİSTAN Vizesiz ve pasaportsuz gidilen ülkelerden bir diğeri de komşu memleket Gürcistan. Başkent Tiflis ve Batum’da bulunan çokça etkileyici tarihî yapının yanı sıra, doğasıyla da herkesi kendine hayran bırakan bu ülke bünyesinde görülmesi gereken yerler barındırıyor.
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Görülecek yerleri, yakınlığı, uygun fiyatları ve gece kulüpleriyle Gürcistan tam bir tatil merkezi.
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Gürcistana Türkiye’nin her yerinden otobüsle direkt veya aktarmalı ulaşabilir veya uçakla direkt uçuşla 1 saat 50 dakikada ulaşabilirsiniz…
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ENDONEZYA Başta Bali Adası olmak üzere binlerce ada ve volkandan oluşan bu Güneydoğu Asya ülkesi, üzerinde gezilip görülecek çok fazla doğal güzellik barındırıyor.
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Balayı adreslerinin de başını çeken ülkelerden olan Endonezya’da, farklı din ve kültürler, hoşgörü ve ahenkle bir arada yaşanıyor.
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Ülke bitki örtüsünün elverdiği verimlilikle birlikte pirinç tarlaları, yağmur ormanları, tertemiz denizleri ve Güneydoğu Asya’nın sahip olduğu en büyük vahşi yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor.
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MAKEDONYA Özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal bir destinasyon olan bu güzel Balkan ülkesinde derin Osmanlı izleri var.
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Eski zamanlara doğru bir yolculuğa çıkacağınız ülkede yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Başkent Üsküp, doğa güzellikleri ile dikkat çekiyor.
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Üsküp'te görülmesi gereken yerlerin başında Matka Kanyonu (Matka Gölü) geliyor. Bu etkileyici Kanyon mutlaka görülmesi ve tekne turu yapılması gerekilen bir yer.
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SIRBİSTAN Özellikle gençlerin çok tercih ettiği Sırbistan’da, az bir bütçeyle dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. Vizesiz gidilen Sırbistan’ın en çok turist çeken şehri başkent Belgrad.
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Bu hareketli şehrin yavaş yavaş Berlin gibi bir nama sahip olması da şaşılacak bir durum değil. Tarihi ve kültürel gezi için gelenlerin yanı sıra ekonomik tur yapmak isteyenlerinde uğrak noktası haline gelmiş olan Sırbistan’da renkli gece hayatı da sizi oldukça etkileyecek.
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JAPONYA Farklı kültürü ve bambaşka yaşam tarzıyla, ziyaret edenlere çok farklı deneyimler yaşatan Japonya, mutlaka sizin de gidilecek yerler listenizde yer almalı.
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Nefis yemeklerinden, rengârenk ağaçlarına, köklü kültüründen, saygılı ve nazik insanlarına; Japonya sizi her şeyiyle etkileyecek.
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Başkent Tokyo başta olmak üzere, Kyoto, Osaka, Kobe, Hiroshima ve daha bir sürü etkileyici şehre ev sahipliği yapan Japonya sizi bekliyor…
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FAS Fas deyince ilk akla gelen filmiyle meşhur Kazablanka olsa da, bu Kuzey Afrika ülkesinde birbirinden farklı ve bir o kadarda güzel şehirler mevcut.
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Başkent Rabat’da Chellah, Fas’ın Fes’inde Fes dar batha ve apayrı bir kent olan Marakeş’ de 'Eski Pazar' görülmesi gereken yerler.
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Bir yanında okyanus, bir yanında Sahra Çölü ve kuzeyinde İspanya’nın bulunduğu Fas, farklı bir cazibeye sahip. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çeken Fas, vizesiz gidilen ülkeler listenize eklemeniz gereken bir ülke…
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BREZİLYA Brezilya deyince akla ilk olarak futbol geliyor, ama bu Güney Amerika ülkesinde görülecek ve bilinecek çok fazla şey var.
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Sınırları içerisinde Amazon ormanlarını barındıran bu geniş ülke, danslarıyla, sıcak kanlı kültürüyle ve en önemlisi insanlarıyla sizi kendine çağırıyor.
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Gezinizi karnaval zamanına getirmenizde büyük fayda var. Ayrıca Kuzey Amerika’ya gitmişken vizesiz Latin Amerika ülkelerini de gezebilirsiniz.
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ÜRDÜN Pek göz önünde olmayan, fakat bir sürü doğal güzelliğin mevcut olduğu bir Ortadoğu ülkesi Ürdün. Türkiye’den kısa bir uçuşla ulaşabileceğiniz vizesiz Ürdün, tarih boyunca farklı kültürleri barındırmış, farklı imparatorluklarla yönetilmiş bir ülke.
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Dünyanın 7 harikasından biri olan Petra Antik Kenti’nin de bulunduğu Ürdün’de, harika sualtı manzaraları görebileceğiniz uluslararası dalış merkezleri bulunuyor.
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TAYLAND Gezginlerin en uğrak noktalarından biri diyebileceğimiz ülkelerden biri Tayland. Ülke, gezginler için hem ucuz hem de epey hareketli ve eğlenceli bir deneyim vadediyor.
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Tarihi yerleri, adaları, insanları ve farklı kültürü ile Tayland deneyimlenmesi gereken ülkelerden biri. Ülkede en bilinen yerler ise Büyük Saray, Phi Phi adaları ve Wat Arun…