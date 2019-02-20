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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTası tarağı toplayıp şehir hayatını terk etti! Huzuru ormanda buldu...
Seyahat

Tası tarağı toplayıp şehir hayatını terk etti! Huzuru ormanda buldu...

Zaman zaman herkesin aklını çelen ‘şehirden kaçıp gitme’ fikri kimi cezbetmemiştir ki… Ama nasıl? Nerede kalınır, nasıl adapte olunur, ne kadar bütçe gerekir? İşte tüm bu soruları aşıp hayalini kurduğu hayatı yaşayan 28 yaşındaki Çağlar Akyıldız’ın hikâyesi size ilham verecek türden...

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
1 / 28

Zaman zaman herkesin aklını çelen ‘şehirden kaçıp gitme’ fikri kimi cezbetmemiştir ki… Ama nasıl? Nerede kalınır, nasıl adapte olunur, ne kadar bütçe gerekir? İşte tüm bu soruları aşıp hayalini kurduğu hayatı yaşayan 28 yaşındaki Çağlar Akyıldız’ın hikâyesi size ilham verecek türden...

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
2 / 28

Son zamanlarda şehirden kaçıp sessiz sakin bir yaşam sürmek herkesin hayallerinden bir tanesi. Çok fazla insan başka bir hayatın hayalini kuruyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Kimileri hayalini kurduğu hayatı türlü nedenlerle ertelerken kimileri ise cesaret edip yeni hayatlarına merhaba diyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Yeni bir başlangıç yapan hatta kendi deyimiyle günün muhasebesini mutlu kapatmak için şehirden kaçıp ormana yerleşen Çağlar Akyıldız da onlardan biri.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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İstanbul’da giyim sektöründe satış danışmanlığı yaptığı sıralarda sürmek istediği hayatın bu olmadığına karar veriyor ve daha sonra kendini doğanın kucağına bırakıyor. İşte ne oluyorsa ondan sonra oluyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Bu kararı aldığı süreci anlatırken her gün trafikte geçen saatleri, egzoz kokularını, beton yığınlarını ve en önemlisi mutsuz insan bakışlarından sıkıldığı için aldığını söylüyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Bu güzel hikâye, yaşadığı hayatı hiç benimsemediği ve bir o kadar da kendine haksızlık ettiğini fark etmesiyle başlıyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Sonrasında tası tarağı toplayıp Bilecik’teki dede yadigârı yemyeşil orman içindeki eve ailesiyle birlikte yerleşmesiyle devam ediyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Doğa içinde doğaya zarar vermeden
Yeni bir düzene alışıp uyum sağlamak ilk başlarda kendisini zorlamış.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Düzeninin tam olarak oturtması ve “İyi ki bu kararı verdim” demesi ise beslemek için aldıkları hayvanlarla birlikte olmuş.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Doğaya yönelişin çok güzel bir örneği olan yaşantılarında evlerini bile doğa dostu bir şekilde tadilat etmişler. Hatta elektriklerini bile güneş enerjisiyle hallediyorlar.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Sade bir yaşama özlem duyduğumuz dönemlerde hikâyesiyle insanlara ilham olan Akyıldız, belki de insanlığın unuttuğu sadeliğin bize iyi gelecek yanını hatırlatıyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Sabahın erken saatlerinde güne merhaba diyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarıyla ilgilenmeye başlıyor, onları besliyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
15 / 28

Daha sonra birlikte dağ bayır geziyor, onları otlatıyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Çayının kitabının yanında doğanın sesine kulak vermeye başlıyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Ormana yerleşmesiyle birlikte yıllardır okumak istediği kitapları okuma fırsatı yakalayan aynı zamanda resim yapma tutkusunu devam ettiren doğasever gezgin, şu sıralar mızıkaya merak salmış durumda.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
18 / 28

Kısaca yeni uğraşlar edinip bir nevi kendini keşfetmenin tadına varıyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
19 / 28

Yaşadığı bu sade hayatı, “İnsanlar her zaman doyumsuz ve daha fazlasını ister fakat şu durumda ben bundan arınmaya çalışıyorum.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
20 / 28

Bu nedenle de şu an yaşadığım hayat her şeyden arınmış bir dünya” diyerek tanımlıyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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“Kendimi oraya ait hissetmiyorum”
Doğaya ve hayvanlara gün geçtikçe çok güçlü bağlarla bağlanan Akyıldız, bir gün bu hayattan sıkılıp geri dönme ihtimalinin yakın gelecekte olmadığını ve planlarının hep burada yaşamaya odaklı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Bazen İstanbul’a gidip arkadaşlarını ve dostlarını ziyaret ettiği zamanlarda bu ziyaretlerini çok kısa tuttuğunu belirtiyor ve ekliyor:

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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“Garip ama kendimi oraya ait hissetmiyorum. Sanki herkese ve her şeye yabancıymışım gibi hissediyorum.”

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Tüm dünyanın zamanla yarıştığı, sürekli bir koşuşturmanın içinde olduğu şehirlerde herkesin sükûnete ihtiyacı olduğunu düşünen Akyıldız; kuzuları, keçileri, köpekleriyle çok mutlu ve hayalini gerçekleştirdiği için gururlu.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Günün birinde şehrin gürültüsünü ve kaosunu arkalarında bırakıp gitmek isteyenlere ilham olmaya devam edeceğini dile getiriyor.

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
SON GÜNCELLEME
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Çağlar Akyıldız ile ilgili daha fazla bilgiye @ashepherdsworld Instagram adresinden ulaşabilirsiniz...

Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız
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Hürriyet Seyahat - ÖZEL / Yazı: Şeyma TAHİR / Fotoğraflar: Çağlar Akyıldız

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