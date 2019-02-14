Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz rotalar! Hepsi Türkiye'de...
Kış aylarında seyahate çıkmak insana bambaşka bir keyif verir. Hele bir de ülkemizin muhteşem bir doğaya ev sahipliği yaptığını düşünürsek, bu seyahatler tahmin ettiğinizden çok daha özel hale gelir. Siz de havalar soğuyunca kendinizi eve kapatmak yerine bu mevsimi unutulmaz hale getirmek istiyorsanız kış bitmeden keşfetmeniz gereken rotalara mutlaka göz atın… İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken 12 adres…
Kış aylarında seyahate çıkmak insana bambaşka bir keyif verir. Hele bir de ülkemizin muhteşem bir doğaya ev sahipliği yaptığını düşünürsek, bu seyahatler tahmin ettiğinizden çok daha özel hale gelir. Siz de havalar soğuyunca kendinizi eve kapatmak yerine bu mevsimi unutulmaz hale getirmek istiyorsanız kış bitmeden keşfetmeniz gereken rotalara mutlaka göz atın… İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken 12 adres…
Fotoğraflar: Alamy
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Yedigöller Milli Parkı Bolu il sınırı içerisinde yer alan Yedigöller Milli Parkı’nı genellikle büyüleyici sonbahar ve kış fotoğraflarıyla hatırlıyoruz.
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Kış aylarında huzurlu bir sessizliğe bürünen bölge, tüm güzelliği ile siz ziyaretçilerini bekliyor.
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Dilerseniz keyifli bir günün ardından milli park çevresindeki otellerde sıcacık bir konaklama da gerçekleştirebilirsiniz.
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Kapadokya Kış bitmeden görülmesi gereken duraklardan bahsederken Kapadokya’yı unutmak olmaz.
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Yıl boyunca, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bölge, çiftler için de en romantik rotalardan biri.
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Burada şömine başı sohbetleri yapabilir, balon turlarına katılabilir, karlarla örtülü peri bacalarının manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
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Bozdağ İzmir-Ödemiş’te yer alan Bozdağ, hem kayak merkezi hem de çevre güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
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Merkezde kayak dönemi aralık ayından mart sonuna kadar sürdüğü için kış bitmeden mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Üstelik ister günübirlik ziyaretleriniz ister konaklamak için tercih edebilirsiniz.
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Çıldır Gölü Son dönemlerde Doğu Ekspresi sayesinde ismini sıklıkla duyduğumuz Çıldır Gölü, Ardahan ile Kars il sınırları içerisinde yer alıyor.
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Kars’a araçla bir buçuk saatlik mesafede yer alan gölün ön plana çıkmasının sebeplerinden biri de kış aylarında tamamen donması. Göl ziyaretiniz sırasında Ani Harabeleri’ni de görmeden seyahatinizi bitirmemenizi tavsiye ederiz.
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Kartepe Özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşayanların favori duraklarından biri olan Kocaeli-Kartepe, ülkemizin önde gelen kayak merkezlerinden birine sahip.
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Farklı zorluk dereceli pistleriyle kayak merkezi, profesyonel ya da yeni başlayan kayakçılar için oldukça ideal. Kayak yapmak istemiyorsanız, dağın eteklerindeki Maşukiye’de kiremitte balığın ve harika doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
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Şirince İzmir-Selçuk’un adı gibi şirin köyü Şirince, her daim güzel kalan nadir yerlerden.
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Kendi has mimarisinin özenle korunduğu bu köyde her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal kalmayı başarabilmiş.
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El emeği ürünler satan teyzeler, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore edilen sevimli butik oteller ve her köşe başında karşınıza çıkan mahzenler seyahatiniz boyunca size huzur verecek olan detayların yalnızca birkaçı.
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Kaz Dağı Ülkemizin adeta nefes alanı olan Kaz Dağı, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
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Yemyeşil ormanları, köyleri, şelaleleri, göletleri ve daha saymakla bitmeyen onlarca güzelliği ile doğa aşıklarına hitap eden dağ, kış aylarında güzelliğine güzellik katıyor.
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Üstelik Kaz Dağı kışın evlenecekler için de harika bir balayı rotası.
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Rize Ruhunuza iyi gelecek bir kış seyahati için, şimdi de rotanızı Karadeniz’e çevirmeye ne dersiniz? Çünkü yeşilin göz alıcı bir güzelliğe sahip olduğu Rize, sizi kucaklamaya hazır.
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Kafa dinlemek ve en güzel kış manzaralarına şahit olmak için yayla konaklaması yaparak bugüne kadarki en unutulmaz deneyimi yaşayabilirsiniz. Rize yaylalarında son dönemlerde bungalov konaklamaları bir hayli popüler hale geldi.
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Kartalkaya Kış turizminin nabzını tutan destinasyonlardan Bolu-Kartalkaya, Köroğlu Dağları’nın zirvesinde mutlaka görülmesi gereken bir kayak merkezine ev sahipliği yapıyor. Yerli turistler tarafından olduğu kadar yabancı turistlerin de sık sık ziyaret ettiği kayak merkezi uluslararası standartlara sahip pistleriyle biliniyor. Bu sebeple bölge kara doymak, bol bol kayak yapmak ve konaklamak için çok uygun.
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Oylat Henüz bir termal tatile çıkma fırsatı bulamadıysanız kışa veda etmeye hazır değilsiniz demektir. Bursa-İnegöl’e 30 km mesafede konumlanan Oylat işte bu durumda imdadınıza yetişmeye hazır. Kaplıcaları ile şifa dağıtmaya devam eden Oylat’ın doğası da tesislerindeki SPA olanakları da yılın tüm stresinden uzaklaşmanız için harika bir fırsat sunuyor.
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Sapanca Şehir yaşamından uzaklaşmanın popüler adreslerinden biri olan Sapanca, doğayla bütünleşeceğiniz diğer rotamız.
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İlçede arkadaşlarınız, aileniz ya da eşinizle; Sapanca Gölü etrafında güzel bir doğa yürüyüşüne çıkmalısınız.
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Serpme köy kahvaltılarının tadına doyacağınız eşsiz bir hafta sonu kaçamağı için burası güzel bir adres...
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Palandöken Erzurum’da kış turizmine büyük bir katkı sağlayan Palandöken kayak merkezi, neredeyse 7 ay boyunca kayak yapmaya uygun olan pistleriyle ön plana çıkıyor. Bu da Palandöken’i kış bitmesini istemeyenler için en uygun rota haline getiriyor. Kayak merkezinin hem merkeze hem de havalimanına yakın olması ise ziyaretçiler için oldukça avantaj sağlıyor. Kaynak: neredekal.com