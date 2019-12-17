Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres! Hepsi Türkiye'de...

En romantiği Kışın romantik adresleri diye bir liste yapılacaksa, Bolu mutlaka bu listede yer alır. Çünkü Gölcük ve Abant’ın sunduğu manzaralar harika… Bolu’ya geldiğinizde ilk durağınız meşhur Gölcük Tabiat Parkı olmalı… Burada doğa size öyle şeyler sunacak ki, hangi birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız. Yanınıza mutlaka bisiklet alın. Yoksa da bölgede kiralanacak yerler var.