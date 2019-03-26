Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres! Hepsi Türkiye'de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte yeni yerler görmek için seyahat planı yapmaya başladık. Çünkü doğayla kavuşmanın tam zamanı olan bahar aylarında, günleri dolu dolu yaşamak için parklar, korular ve deniz kenarları yetmiyor. Tam da şu sıralar yeni yerler keşfedip, biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız, bu listemiz tam size göre...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
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Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte yeni yerler görmek için seyahat planı yapmaya başladık. Çünkü doğayla kavuşmanın tam zamanı olan bahar aylarında, günleri dolu dolu yaşamak için parklar, korular ve deniz kenarları yetmiyor. Tam da şu sıralar yeni yerler keşfedip, biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız, bu listemiz tam size göre...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Yeşilin her tonunun hakim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet... Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yedigöller milli parkına bu ismi veren yedi adet göl bulunmakta. Her biri birbirinden güzel bu göllerin isimleri; Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Dip kaçağıyla birbirleriyle bağlantılı olan bu göller heyelan sonucu derelerin önlerinin kapamasıyla oluşmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Nasıl gidilir? Yedigöller Milli Parkı'na, birkaç güzergah üzerinden ulaşmak mümkün. Ankara – İstanbul karayolunun 152'nci kilometresinden itibaren Yedigöller yol ayrımına dönebilirsiniz. Dilerseniz Bolu üzerinden gelebileceğiniz gibi Ankara – Zonguldak ve İstanbul - Zonguldak karayollarını takip ederek Mengen – Yazıcık üzerinden de olağanüstü güzellik Yedigöllere ulaşmak mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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ŞİRİNCE İzmir-Selçuk’un adı gibi şirin köyü Şirince, her daim güzel kalan nadir yerlerden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kendi has mimarisinin özenle korunduğu bu köyde her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal kalmayı başarabilmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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El emeği ürünler satan teyzeler, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore edilen sevimli butik oteller ve her köşe başında karşınıza çıkan mahzenler seyahatiniz boyunca size huzur verecek olan detayların yalnızca birkaçı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KAZDAĞLARI Şırıl şırıl akan berrak sular ve gürül gürül çağıldayan şelaleleriyle Kazdağları, insanı bambaşka bir dünyaya taşıyan sıra dışı bir güzellik…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yemyeşil ormanları, köyleri, şelaleleri, göletleri ve daha saymakla bitmeyen onlarca güzelliğiyle huzur arıyorsanız burası tam size göre...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Özellikle Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü olarak bilinen Adatep mutlaka uğramanız gereken duraklardan... Rum ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan binaların bulunduğu Adatepe adete huzura açılan birer pencere…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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DATÇA Sayısız koyları ve ormanlarıyla ünlü sakinliğin hayatla buluştuğu tatil duraklarındandır Datça ilkbaharı yaşanacak en güzel mevsim yapar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Datça maki türlerinin en iyilerini barındırır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayrıca Türkiye’nin en iyi bademi de burada yetişir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Datça’da Afrodit Tapınağı’nın yanı sıra mevsimleri ve zamanı gösteren saat ve antik kalıntılar görülebilecek tarihi yerlerden sadece bazılarıdır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sessizlik arıyorsanız mutlaka rotanızı buraya çevirmelisiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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SAPANCA Şehir yaşamından uzaklaşmanın popüler adreslerinden biri olan Sapanca, doğayla bütünleşeceğiniz diğer rotamız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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İlçede arkadaşlarınız, aileniz ya da eşinizle; Sapanca Gölü etrafında güzel bir doğa yürüyüşüne çıkmalısınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Serpme köy kahvaltılarının tadına doyacağınız eşsiz bir hafta sonu kaçamağı için burası güzel bir adres...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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RİZE Ruhunuza iyi gelecek bir bahar seyahati için, şimdi de rotanızı Karadeniz’e çevirmeye ne dersiniz? Çünkü yeşilin göz alıcı bir güzelliğe sahip olduğu Rize, sizi kucaklamaya hazır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kafa dinlemek ve en güzel bahar manzaralarına şahit olmak için yayla konaklaması yaparak bugüne kadarki en unutulmaz deneyimi yaşayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Rize yaylalarında son dönemlerde bungalov konaklamaları bir hayli popüler hale geldi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KAPADOKYA Baharda görülmesi gereken duraklardan bahsederken Kapadokya’yı unutmak olmaz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yıl boyunca, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bölge, çiftler için de en romantik rotalardan biri. Balon turlarına katılabilir, peri bacalarının manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayrıca Ürgüp'ün güneyinde yer alan Gomeda Vadisi jeomorfolojik açıdan adeta Ihlara Vadisi'nin küçük bir benzeri. Diğer adı Şeytan Deresi olan vadide bulunan bir mağara, eskiden yağmur sularını toplama haznesi olarak kullanılıyormuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Günümüzde de kullanılan bu mağaradaki su, Gomeda Vadisi'nin içinde bulunan kavak ağaçlarını sulama amacıyla kullanılıyor. Eskiden Güvercinlik olarak da kullanılan vadide yaz aylarında yine güvercinlere rastlanıyor. Bunu oyuklardaki tüneklerden görebilirsiniz. Gomeda Vadisi'ni mutlaka keşfe çıkmalısınız...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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CİDE Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ve romanlarını yazdığı kasaba olarak tanınan Cide, Kastamonu’da yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sarıyazması ile de ünlenen Cide’de denize girmeye elverişli koylar bulunuyor. Şu an için pek zamanı olmasa da ailecek güzel bir piknik yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Özellikle Gideros Koyu mutlaka görülüp fotoğraflanması gereken güzelliklerin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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DALYAN Dalyan, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir mahalle... Köyceğiz Gölü dalyanı bu beldede yer alır. 2008 yılında ‘The Times’ gazetesi tarafından Avrupa'nın en güzel açık alanı seçildi Dalyan… Çünkü Caretta Carettaları, Kaunos Antik Şehri, Kaya Mezarları, çamur banyosu ve İztuzu Plajı ile tam bir cennet burası…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Dalyan’ın merkezinden teknelere atlayıp, İztuzu Plajı’na sazlıklar arasından yol alırken Dalyan Kaya Mezarlıkları size eşlik edecek. Instagram için harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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SAFRANBOLU 18 ve 20. yüzyıllar arasında yapılmış ve bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş Osmanlı evleriyle ünlü bir ilçe Safranbolu… Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde tarihte Paflagonya (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgede bulunan Safranbolu'nun bilinen geçmişi MÖ 3 bin yıllık bir tarihe sahip. Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan ilçe en çok Rumlar ve Osmanlılar'dan izler taşıyor. Bu dönemlerden kalma cami, kilise, han hamam, köprü ve konaklara sahip olan Safranbolu, geleneksel Türk evlerini yansıtan konaklarıyla tanınıyor.