Tam da şu sıralar gidilecek 8 adres! Uzman isimler seçti, klasik yerlere alternatif ucuz rotalar...

Trabzon döneri, Sürmene pidesi, Beton helvası, Hamsiköy Sütlacı, turşu kavurması ve kuymağı ise eşsiz tadlarıyla eminim sizi de daha çok bu güzel şehre getirtecek. Tüm bu lezzetlerin yanı sıra benim vazgeçilmezim; güveçte, turşu suyunda pişirilmiş barbun... İster havayolu ister karayolu ile planlayabileceğiniz, bu keyifli tatilinizden dönerken taze fındık almayı da unutmayın.