Tam 75 yıl önce kâbusu yaşadılar! Bu büyük değişime çok şaşıracaksınız...

Yıkılmayan ama bombardıman sonrası yanan binalar ise kapkara haliyle vakur bir matem havasında dimdik duruyor. İnsanoğlu tarihle bir bütün. Yıkılan binaların yerine eskisinden daha süslü ve görkemli binalar da dikilebilirdi elbet. Her şeye sıfırdan başlanmış olunurdu belki ama o zaman da şehir hafızasını yitirir ve ruhunu kaybederdi.