Sularını kaybeden liman kasabası! Haritadan tamamen silinmek üzere...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sularını kaybeden liman kasabası! Haritadan tamamen silinmek üzere...
Özbekistan’da bulunan Karakalpakistan Cumhuriyeti’ne bağlı Moynaq, bir zamanlar canlı ve popülerken şimdilerde hayalet bir kasabaya dönüştü. Bölgede yaşayanlar zamanla kasabayı terk etmeye başladı, denizden geriye sadece çölün ortasında boş balıkçı tekneleri ve sağlık sorunları kaldı. İşte Moynaq kasabası ve bölgede yaşayanların ilginç hayatı…
Özbekistan’da bulunan Karakalpakistan Cumhuriyeti’ne bağlı Moynaq, bir zamanlar canlı ve popülerken şimdilerde hayalet bir kasabaya dönüştü. Bölgede yaşayanlar zamanla kasabayı terk etmeye başladı, denizden geriye sadece çölün ortasında boş balıkçı tekneleri ve sağlık sorunları kaldı. İşte Moynaq kasabası ve bölgede yaşayanların ilginç hayatı…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 27
Özbekistan’da bulunan özerk Karakalpakistan Cumhuriyeti’nin kuzeyinde zamanla suların çekilmesiyle onlarca balıkçı teknesi büyük bir çevre felaketinin kurbanı oldu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 27
Gölün 100 km açığında bulunan çölün ortasındaki balıkçı tekneleri kavurucu çöl sıcağını selamlıyor. Bölgede bulunan Aral Gölü yakın zamana kadar dünyanın en büyük dördüncü gölü olarak biliniyordu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 27
Orta Asya’da yer alan bu göl, aşırı sulama sonucunda neredeyse tamamen kurumuş durumda. Ayrıca dünyadaki en büyük dördüncü tuz golüydü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 27
Kuzeydeki Kazakistan’dan güneydeki Özbekistan’a kadar uzanıyordu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 27
Peki ne oldu da Aral Gölü bu hale geldi? 1980'li yıllara kadar canlı çeşitliliğinin bulunduğu, üzerinde gemilerin taşımacılık yaptığı Aral Gölü, yanlış sulama ve kuraklık sonucunda bugünkü haline geldi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 27
1960'lı yıllarda Sovyet hükumeti Kazakistan ile Özbekistan arasında pamuk ekim alanlarını arttırmak için bir takım kararlar aldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 27
Buna göre Aral Gölü'nü besleyen Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin yönü değiştirildi. Bu sayede pamuk ekim alanları için sulama imkanı sağlanacaktı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 27
Ancak bu durum bölge için tam bir çevre felaketine yol açtı. Bünyesinde önemli bir ekosistemi barındıran Aral Gölü, can damarları olan Seyhun ve Ceyhun'dan artık beslenemediği için hızlı bir kuraklaşma sürecine girdi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 27
Bir süre sonra artık alınmaya çalışılan tedbirlerin de işe yaramaması neticesinde Aral Gölü bugünkü haline geldi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 27
Göldeki kurumayla birlikte artan tuz oranıyla birlikte balık türlerinde de hızlı bir yok olma süreci başladı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 27
Buzul Çağı'nda Hazar Gölü ile bağlantısı olan Aral'da canlı hayatın devamı için tuzlu sularda yaşayabilen kalkan balığı yetiştirilmeye başlandı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 27
Bu sayede göl etrafında yaşayan insanların balıkçılık faaliyetinin devamı sağlanmaya hedeflendi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 27
Ancak bu konuda da istenilen sonuca ulaşılamadı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 27
Bugün artık dörtte üçü diğer bir deyişle yüzde 90'ı kuruyan Aral Gölü'nde artık fotoğrafçılar karaya oturmuş gemilerin fotoğrafını çekiyor. Develer, uçsuz bucaksız çölleşen arazide yol alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 27
Hayalet kasaba Karakalpakistan Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yer alan Moynaq kasabasıysa Aral Gölü’nün güney kıyılarında balıkçılıkla geçimini sağlıyordu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 27
Gölün çekilmesiyle dünyanın geri kalanından uzak ıssız bir hayalet kasabaya dönüştü. İlk başlarda Moynaqlı balıkçılar suların tekrardan yükseleceğine ve geçimlerini devam ettireceğini düşünmüşler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 27
Ancak yıllar geçtikçe su çekilmeye devam etmiş…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 27
Bugünlerde kasabada yaşayan birçok insan iş aramak için Rusya ve Kazakistan’a gitmek zorunda kalıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 27
Geriye kalan tek şey hastalık Kentin nüfusunu hayvancılık yapan çobanlar, pamuk işçileri ve torunlarına bakan yaşlı insanlar oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 27
Gitgide geçinmekte zorlanan kasaba sakinleri ayrıca çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 27
Pamuk üretiminde kullanılan böcek ilaçları ve gübreler deniz tabanını aşırı derecede kirletmesi sonucu kanser, sağlıksız doğum, solunum bozuklukları gibi sağlık sorunlarına neden oluyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 27
Bölgedeki özofagus (yemek borusu kanseri) oranı dünya ortalamasından 25 kat fazla…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 27
Umutları her zaman var Moynaq’ta yaşayanlar gelecekleri adına ufak da olsa umut taşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 27
2003 yılında Kazakistan Dünya Bankası’nın yardımıyla suyu geri getirmek adına Kuzey Aral Gölü restorasyon projesine başlanıyor ve bugün balıkçılık eskisi kadar olmasa da yapılmaya devam ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
26 / 27
Zamanla kullandıkları teknelerin Aral Denizi’ni süsleyeceklerine inanıyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
27 / 27
Kaynak: BBC Travel, BBC Türkçe Derleyen: Erdem Enginar