Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sular çekildi, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı
Elazığ’da Keban Baraj Gölünü besleyen Murat Nehri Havzasında sular 1,5 kilometre çekilirken, 6 ay önce su altında kalan ağıl ile birlikte bölge ortaya çıktı.
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15 yıl sonra ilk defa maksimum seviye olan 845 metreyi gören Keban Barajı'nda ise su seviyesi 835 metreye kadar geriledi. Bölgede daha önce ve yeni çekilen görüntüler farkı gözler önüne serdi
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Keban Baraj Gölünü besleyen ve 6 ay önce dolululuk oranı maksimum seviyeye gelen Murat Nehri’nde, uzun bir aradan sonra su 1,5 kilometre çekildi.
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Suların çekilmesiyle birlikte Murat Nehri Havzası çevresinde kalan bazı köylerde yaşanan olumsuzluklar ise ortadan kalktı.
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Merkeze bağlı Çağlar köyünde de ise suların çekilmesiyle daha önce su altında kalan bir ağıl ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllara oranla suların çekilmesiyle ortaya çıkan alanın az olduğu öğrenildi.
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Öte yandan Tunceli, Bingöl ve Erzurum’daki yaylalardan dönenler ise sürülerini suların çekildiği bölgeden rahatlıkla geçirerek Elazığ’da kışı geçirecekleri ağıllarına götürüyor.
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"Geçen yıl ekinlerimiz suyun altında kaldı" Köylerinin 300 haneden oluştuğunu ve baraj sahasında olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Korkutan, “Geçen sene ekin ektik ekinlerin hepsi suyun altında kaldı.
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Bu sene sular 1,5 kilometre falan gitti. Kimse korkusundan ekin ekemiyor. Burada bayağı bir zarar çektik. Sular şu anda geri çekilmeye başladı.
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Millet o yüzden fazla ekin ekemiyor. Yağışların olmamasından dolayı da sular şuan da gidiyor. Burada hayvan besliyorlar. Sular gittikten sonra hayvanlar çıkıyor. Sular olduğu zaman burada zorluk çekiyoruz"dedi.
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Suların çekilmesinin çok iyi olduğunu dile getiren çiftçilerden Cahit Sarıdağ, “İşimiz daha kolay oldu.
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Hayvanları Tunceli yaylalarından getiriyoruz. Suların geri çekilmesi hayvanların otlaması için daha iyi oldu.
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Suların çekilmesi halkın işine yarıyor" ifadelerini kullandı.
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Barajda su seviyesi 835 metrede Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve 45 yıllık geçmişe sahip olan Keban Barajı bu yıl yüzde 30 oranında fazla yağış olması ve sıcaklıklarla birlikte karın erimesiyle birlikte doluluk oranı maksimum seviye olan 845 metreye kadar gelmişti.
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15 yıl sonra ilk defa barajın 6 kapağı birden açılarak su tahliyesi yapılmış belirli bir seviyeye geldikten sonra durmuştu.
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Boşaltma işlemi ve henüz yağışların başlamaması nedeniyle baraj da ise su seviyesinin bugün itibariyle 835 metrede olduğu öğrenildi.
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835 metre doluluk oranının ise ideal seviyede olduğu belirtildi.