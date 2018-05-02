Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Stresten uzak doğanın içinde 200 TL'ye hafta sonu tatili!
İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, bünyeye doğada güzel gün geçirecek rotalar gerekli. Bu hafta sonu gidecek bir yer bulamıyor ve baharın güzelliğinden mahrum kalmak istemiyorsanız size beş önerim var. Buralarda hem yeşilliğe doyacak hem de denizin tadını çıkaracaksınız. Üstelik fiyatlarda çok uygun...
İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, bünyeye doğada güzel gün geçirecek rotalar gerekli. Bu hafta sonu gidecek bir yer bulamıyor ve baharın güzelliğinden mahrum kalmak istemiyorsanız size beş önerim var. Buralarda hem yeşilliğe doyacak hem de denizin tadını çıkaracaksınız. Üstelik fiyatlarda çok uygun...
Fotoğraflar: Alamy, otellerin web siteleri
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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1- Sea Valley Bungalows / FETHİYE Muhteşem bir deniz, eşsiz koylar ve çam kokusuyla harmanlanmış harika bir hava… Fethiye’yi kısaca anlatmak istesek bunları kesin söyleriz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki yeterli mi? Elbette değil. Çok daha fazlası var. Özellikle Kabak Koyu şehirden uzaklaşıp kendinize yakınlaşmanızı sağlayacak huzurun adresi…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şehrin griliğinden sıkıldıysanız hafta sonu tatili rotanıza burayı ekleyin. Koya çok yakın tertemiz ve asla geri dönmek istemeyeceğiniz bir tesis de var: Sea Valley Bungalows…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kabak Koyu'nun denize en yakın bölgesinde yer alıyor. 2011’de hizmete açıldı. Üç farklı kategoride toplam 19 ağaç eve sahip.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Geniş ve ağaçlık bir alan içinde tasarlanan tesiste, restoran, bar, havuz, oyun ve market alanı gibi her şey yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Geniş ve ağaçlık bir alan içinde tasarlanan tesiste, restoran, bar, havuz, oyun ve market alanı gibi her şey yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bol bol denize girip, güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca birçok aktivite de mevcut. Tekneyle civar koy gezileri ve şelale yürüyüşleri bunlardan sadece birkaçı… Burada konaklamak isterseniz iki tercihiniz var: Denize bakan veya bahçeye bakan bir bungalov seçebilirsiniz. Denize bakanlar iki kişi 250 TL, bahçeye bakanlar ise 200 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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2- Endes Kamp / KAZDAĞLARI Tanrıların kutsadığı, 850 yaşındaki anıt ağaçların, acıklı aşk hikâyelerinin, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu bir cennet Kazdağları.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Özellikle Adatepe ve Yeşilyurt köyleri huzura açılan birer pencere gibi... Dağ silsilesi Marmara ile Ege’yi birbirinden ayıran 40 km’lik bir uzunluğa sahip. Dede, Kaz, Eybek, Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz gibi farklı dağlardan oluşan bölgenin Edremit sınırları içerisindeki 22 bin hektarlık bölümü ‘Kazdağları Milli Parkı’nda yer alıyor. Tam da şu sıralar bol bol yeşille doyacağınız bir hafta sonu için oldukça ideal…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yalnız genelde buraları gezenler butik otellerde kalmayı tercih ediyorlar. Tüm butik oteller elbette güzel ama doğayla iç içe bir tatil için Endes Kamp’a gitmelisiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Burada tamamen doğal malzemelerden yapılmış ağaç evlerde konaklıyorsunuz. Ayrıca tesis Kazdağları’nın doğal ürünlerine, yörenin lezzetlerini katarak sizlere tamamen organik yemekler sunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aktiviteler de mevcut. Örneğin, kamp alanından başlayıp yine burada son bulan 7 km’lik, üç saatte tamamlanan bir parkur bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Parkurun 4,5 km’si çam ağaçlarının arasında patika ve dağ yollarında, 2,5 km’si Kirişlik Vadisi’nde nehrin akağına girerek onlarca doğal gölü bazen yüzerek bazen de yürüyerek tamamlıyorsunuz. Ağaç evde kalmak istemiyorsanız kamp alanın 20 adet ev de bulunuyor. Yarım pansiyon hizmet veren tesiste iki kişi konaklama fiyatı 340 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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3- Yel Değirmeni Bungalow / FETHİYE Hafta sonunuzu ailecek geçirmek istiyorsanız en doğru adres: Yel değirmeni bungalow evleri… Burası Fethiye’de…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tesis 2009’da işletmecisi ve doğa dostu olan Engin Bey ve arkadaşlarıyla beraber dışarıdan yardım almadan kendi imkanlarıyla hayata geçirildi. Çok da merkezi bir yerde bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Örneğin, Ölüdeniz Tabiat Parkı ve Kumburnu plajına 4, Babadağ’a 10 km uzaklıkta…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca gelmişken Kıyıköy Harabelerini gezmeyi unutmayın tesise çok yakın. Peki burada sizleri neler bekliyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hayvan severler için hayvanat bahçesi, verandaya gelen organik köy kahvaltısı, yeşille bütünleşmiş huzur dolu köşklerde akşam yemeği keyfi, bunlardan sadece birkaçı…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca sebzeleri kendi üretimleri... Çok keyif alacağınız garanti… Kahvaltı dahil İki kişi konaklama fiyatı 300 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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4- Ağva Gizemli Nehir Bungalow - Hotel / AĞVA İstanbul'a yakın olduğu için hafta sonu kaçamaklarının ve doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin ilk tercihi genelde Ağva olur. Üç tarafı suyla çevrili olan bölge, sakin yapısıyla dinlenmek ve keyif yapmak isteyenlerin gözdesi konumunda…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yazın günübirlikçilerin akınına uğrasa da Ağva’yı keşfetmenin en uygun zamanı ilkbahar. Ulaşımı kolay olan bölge Göksu ve Yeşilçay nehirleriyle çevrili.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hafta sonunuzu burada kalarak geçirmek istiyorsanız oteller bölgesinde, nehir kenarında yer alan Ağva Gizemli Nehir Bungalow iyi bir tercih.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Otel bünyesinde bir adet açık yüzme havuzu ve iskele restoranı bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca hafta sonları canlı müzikli eğlence de oluyor. İki kişi kahvaltı dahil konaklama fiyatı 600 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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5- Ataol Beach & Bungalows / BOZCAADA Bozcaada, hem ada kültürünü, hem de doğal güzelliklerini büyük bir huzur içinde sunuyor. Hazır kalabalık değilken gitmenin şimdi tam zamanı… Peki nerede kalmalı?
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ataol Beach & Bungalows, Bozcaada’nın cennet güzelliklerine sahip Tuzburnu koyunda yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Doğa ile iç içe, yeşil ile mavinin buluştuğu tesis, aynı zamanda açık yüzme havuzunun da bulunduğu Bozcaada’nın tek özel plajı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Güne, doğanın sunduğu organik tatlarla hazırlanan köy kahvaltısında başlarken, akşam yemeğinde Bozcaada’ya ve Ege’ye özel lezzetler sunuluyor. İki kişi konaklama fiyatı 250 TL.