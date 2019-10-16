Stres ve gürültüden uzak 8 huzurlu adres

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyük şehirlerde trafikte kalıp, kalabalık içinde hareket etmeye çalıştıkça hafta sonları daha kıymetli olmaya başlıyor. “Şu iki gün gelse de bir yerlere kaçalım” cümlesini daha çok kurar oluyoruz. Sizin için güzel bir liste hazırladık. Şehrin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek istiyorsanız bu 8 yer tam size göre...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
1
Büyük şehirlerde trafikte kalıp, kalabalık içinde hareket etmeye çalıştıkça hafta sonları daha kıymetli olmaya başlıyor. “Şu iki gün gelse de bir yerlere kaçalım” cümlesini daha çok kurar oluyoruz. Sizin için güzel bir liste hazırladık. Şehrin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek istiyorsanız bu 8 yer tam size göre...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Rengârenk evleriyle ünlü: Odunpazarı / Eskişehir Tarihi M.Ö. 14’ yüzyıla dayanan ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi yıllarında önemli bir yere sahip olan Eskişehir, sahip olduğu güzelliklerinin yanı sıra İstanbul’a olan uzaklığı ile hafta sonu kaçamakları için ideal. Bu güzel şehirde en güzel adres ise Odunpazarı…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Eskişehir merkezine çok yakın bir ilçe olan Odunpazarı restore edilen evleriyle oldukça meşhur. Odunpazarı evleri şehrin 'Dünya Kültür Mirası'na eklediği en önemli eserler arasında yer alıyor. Osmanlı ve Türkmen evlerinin hüküm sürdüğü sokaklarda tarihte yolculuğa çıkacaksınız…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Tarihi dokusunu günümüze taşıyan Odunpazarı’nda hediyelik eşya, yeme içme ve konaklama için bolca seçenek var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Mutlaka görmeniz gereken yerler: Kurşunlu Camii Külliyesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Lletaşı Müzesi, Cam Sanatları Merkezi, Şelale Park, Eskişehir Balmumu Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Şeyh Edebali Müzesi ve Alaaddin Camii…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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‘Sakin şehir’: Taraklı / Sakarya 2011 yılında Uluslararası Cittaslow Birliği’ne kabul edilen Taraklı, ülkemizin beşinci sakin beldesi. Taraklı, özellikle tahta kaşık ve tarak yapımıyla ünlenmiş. Son yıllarda kültür ve termal turizmi denilince de ilk akla gelen yerlerden birisi olmuş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Dizi ve filmlerin de vazgeçilmez adresinden… Bu hafta sonu biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre, üstelik pek fazla cep de yakmıyor. Burası küçük ve şirin bir ilçe. Öyle sizi saatlerce yoracak büyüklükte bir yer değil.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Evlerin çoğu restore edildi. Bu nedenle son yıllarda, fotoğraf tutkunları için tur ve fotoğraf yarışmalarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi Taraklı. Taraklı’da görülebilecek yerler arasında bulunan ve eski bir konak olan Kültür Evi, tam bir müze niteliğinde.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Burada ilçenin tarihini ve kültürünü yansıtan objeler sergileniyor. Kumaş dokuma tezgâhları, Romanların yaptıkları demir ve ferforje maketler, Taraklı doğumlu ünlü hattat Saim Özel’in eserleri, yöresel kıyafetler sergilenen eşyalardan bazıları.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kalabalıktan uzak huzur adresi: Balıklıova / İzmir Otellerin ve beach club’ların olmadığı, balığıyla ünlü olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda lokantanın bulunduğu, yapılaşmanın yer yer yasak olması sebebiyle hala orijinalliğini koruyabilen bir kıyı köyü burası.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova, merkezine 30 kilometre mesafede. İzmir merkezden yola çıkıldığında araçla yaklaşık bir saatte ulaşılabiliyor. Kasabanın yerleşim alanı tamamen boşaltılsa da, Polikhne ismi, önce Balıklı ve sonra Balıklıova şeklinde günümüze kadar ulaşmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Kasaba oldukça bakir olduğu için konaklama seçenekleri de kısıtlı. Balıklıova’da otel yok, fakat birkaç pansiyon ve kiralık ev alternatifi mevcut. Yoğun iş temposunu unutmak ve her şeyden biraz olsun burası tam size göre…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Güzel kalmayı başaran nadir yerlerden biri: Ankara Çubuk Karagöl Tabiat Parkı Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir tabiat parkı olan Karagöl, mevsim geçişlerinin büyülediği ve her daim güzel kalmayı başaran nadir yerlerden biri. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tabiat parkının başkente 75 km uzaklıkta yer alması onu Ankaralıların gözde hafta sonu destinasyonlarından biri yapıyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bünyesinde göl çevresi yürüyüş alanları, piknik yerleri, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekebilecek onlarca alan bulunuyor ve özellikle sonbaharda görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yazı ayrı sonbaharı ayrı güzel: Kaş / Antalya Şu sıralar iki-üç gün bir yerlere gidip kafa dinlesek düşüncesi aklınızdan gitmiyorsa doğru adrestesiniz. Herkesin çok sevdiği Kaş’ın her halini rahat rahat fotoğraflamak istiyorsanız da doğru mevsimdesiniz. Pek kalabalık olmayan sokaklar, fotoğraf çekme istediğinizi tetikleyecek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çınaraltı’dan kafanızı sağa çevirip yukarı yürümeye başladığınızda Kaş fotoğraflarında bol bol gördüğünüz Uzun Çarşı çıkar karşınıza. Uzun Çarşı’nın hemen sonunda Kral Mezarı var. Uzun Çarşı’da yazın kalabalıktan zor yürürsünüz, bu nedenle fotoğraf çekmek de ayrı bir sıkıntıdır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şu sıralar pek kalabalık değilken Instagram için bile yola düşülür. Merkezde dolaştıktan sonra adresiniz Kaş Marinaya olsun. Son dönemlerde Kaş Marina yeni açılan mekânlarıyla birlikte hareketli olmaya başladı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yağlıboya tabloları gibi: Şavşat / Artvin Artvin'in Şavşat ilçesi; doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle sonbaharda misafirlerine bambaşka güzellikler vadediyor. Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için iyi bir adres.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Şavşat denilince akla ilk olarak Sahara Milli Parkı içinde, ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili Karagöl geliyor. Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp da yapabilirsiniz. Özellikle sonbahar fotoğrafı için size eşsiz manzaralar sunacak.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yavuzköy, Papart Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanları da bulunan Şavşat, sonbaharda yeşilin onlarca tonunun yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi renkleriyle adeta yağlıboya tabloları gibi…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sonbaharın tonları: Cumalıkızık / Bursa Cumalıkızık hakkında, çok şey duydunuz ya da hiçbir şey bilmiyorsunuz… Pırıl pırıl bir sonbahar sabahında uykulu gözleriniz, elinizde kahvenizle gelecek hafta sonu nereye gitsem diye düşünenler için, Türkiye’nin muhteşem duraklarından biri olan Cumalıkızık beklentinizi karşılayacak en iyi yerlerin başında geliyor. Hafta sonu biraz kalabalık oluyor ama yine de gitmeye değer bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Buraya geldiğinizde açılışı güzel bir kahvaltıyla yapın. Hemen hemen her mekânda her şey ev yapımı… Mimariye meraklı biriyseniz dar sokaklarda oldukça ilginizi çekecek ayrıntılara rastlayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sokaklarda kaybolma endişeniz olmasın, neredeyse imkânsız, burası oldukça küçük bir yer iki saatte dolaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Koruma altında: Safranbolu / Karabük 1994 yılından beri ‘UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alıyor Safranbolu... Hem geçmişten bugüne önem verilmesi, hem de UNESCO tarafından koruma altına alınmasıyla birlikte yapısı korunmuş, günümüzde hâlâ orijinal dokusunu koruyan yerlerden.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tarihi evlerinin yanı sıra ilçede bulunan hamamı, tabakhanesi, camisi, Cinci Han’ı, Arastacılar Çarsısı, Demirciler Çarşısı, eşsiz sokakları ve daha nice yapısıyla birlikte toplamda bini aşkın tarihi eseri bünyesinde barındırıyor Safranbolu.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Hem içinde hem de yakın çevresinde gezilecek, görülecek yerler olması sebebiyle de kafa dinleyeceğiniz güzel bir rota… Kristal Cam Teras, Tokatlı Kanyonu, İncekaya Su Kemeri, Mencilis Mağarası ve tarihi evleri gezilecek yerler listenize mutlaka ekleyin…